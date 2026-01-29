لاعبة الزلاجة الجماعية الألمانية تتحدث عن كيفية مساعدة OnlyFans لحلمها الأولمبي

لاعبة الزلاجة الجماعية الألمانية ليزا بوكويتز متجهة إلى الألعاب الأولمبية – وتنسب الفضل إلى OnlyFans في الحذاء.

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا، أوضحت الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2018 كيف ساعد الانضمام إلى المنصة القائمة على الاشتراك في تمويل رحلتها إلى دورة الألعاب الشتوية لعام 2026، والتي تبدأ أوائل الشهر المقبل في إيطاليا.

وقال بوكويتز، بحسب صحيفة بيلد الألمانية: “إنها أيضًا ضربة حظ بالنسبة لي، لأنها تسمح لي بتمويل فريقي”، مضيفًا: “إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث لي”.

أعلنت بوكويتز في نوفمبر 2024 أنها أصبحت رياضية من فئة OnlyFans. وهي تقدم حاليًا مجموعة من حزم الاشتراك على صفحتها، تتراوح أسعارها من 59.98 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر، و97.46 دولارًا لمدة ستة أشهر، و194.92 دولارًا لمدة 12 شهرًا.

وكتبت على Instagram في ذلك الوقت: “تدور هذه الشراكة حول مشاركة القلب والنشاط وراء رحلتي في الزلاجة الجماعية – حيث تظهر لك العزيمة والأهداف وكل شيء بينهما. بدءًا من أيام التدريب المكثف وحتى البهجة في يوم السباق، أدعوك خلف الكواليس لتجربة ما يتطلبه الأمر حقًا لتجاوز الحدود على أعلى مستوى”.

على الرغم من أن برنامج OnlyFans كان مثمرًا، إلا أن بوكويتز، البالغ من العمر 31 عامًا، أقر بالتحديات المتمثلة في تأمين الموارد المالية.

وقالت: “من المحزن بعض الشيء أنني لا أستطيع التركيز فقط على رياضتي التنافسية”. “بالتأكيد، أنا بطلة أولمبية. لكن لا أحد مهتم بليزا بوكويتز فقط بسبب الميدالية الذهبية. وهذا للأسف هو الجانب السلبي.”

يمكن أن تصل تكلفة موسم التزلج الجماعي إلى أكثر من 59 ألف دولار (أو 50 ألف يورو)، حسبما حسبت بوكويتز عبر صحيفة بيلد، مشيرة إلى تكلفة تذاكر الطائرة ونفقات المعدات والمعسكر التدريبي والمكافآت التي يحصل عليها لاعبوها.

فازت بوكويتز، عارضة غلاف مجلة بلاي بوي الألمانية السابقة، بالميدالية الذهبية في أول ظهور لها في الألعاب الأولمبية عام 2018. وصلت إلى قمة منصة التتويج في حدث التزلج الجماعي بين امرأتين في بيونغ تشانغ.

فشلت في الحصول على الميدالية في أولمبياد بكين 2022، واحتلت المركز الرابع في نفس الحدث.