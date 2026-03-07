لاعبو ميامي (أوهايو) يبتعدون عن المشجعين بينما تتساقط القمامة في مشهد فوضوي بعد تأمين موسم عادي خالي من الهزائم

ليس هناك ليلة مثل تلك التي قضتها ميامي (أوهايو) يوم الجمعة.

توج فريق RedHawks بموسم عادي مثير للإعجاب وتاريخي بدون هزيمة 31-0 بفوز مجنون 110-108 في الوقت الإضافي على منافسه أوهايو.

ومنح لاعب أوهايو جافان سيمونز التقدم لبوبكاتس 108-107 قبل 26 ثانية فقط من نهاية المباراة، قبل أن يسدد بيتر سودر لاعب ميامي رميتين حرتين لاستعادة التقدم، وأضاف زميله جاستن كيربي هدفًا آخر.

ومع ذلك، فإن ما حدث بعد الجرس الأخير كان أكثر إثارة.

اندلعت الفوضى في الساحة من كلا الجانبين، حيث قام مشجعو أوهايو المحبطون بإلقاء القمامة على الملعب باتجاه فريق RedHawks المبتهجين، الذين ردوا الجميل بمنحهم الطائر.

تصاعدت الأمور أكثر حيث تم إلقاء السخرية ذهابًا وإيابًا بين الفريقين.

تم إرسال مهاجم أوهايو إيدان هاداواي مرة أخرى إلى غرفة خلع الملابس وسط الفوضى وأجبر على تخطي خط المصافحة.

سودر، الذي سجل خمس نقاط من أصل 13 نقطة خلال الوقت الإضافي، ظل يلوح وداعًا لجماهير أوهايو وهو يتراجع عن الجمهور بينما يبدو أنه يقول “F-k you، b-hes”.

كان لدى ميامي رقاقة باقية على كتفها قبل مباراة التنافس يوم الجمعة.

شكك مدرب أوبورن السابق بروس بيرل مؤخرًا في جدوى فريق RedHawks فيما يتعلق ببطولة NCAA حتى على الرغم من السجل الخالي من الهزائم.

أدى ذلك إلى تصفيق المدير الرياضي لـ RedHawks ديفيد سايلر.

قال سايلر: “أكن له احترامًا كبيرًا كمدرب، ولكن عندما يبدأ في استخدام كلمة “نحن” بشأن أوبورن، فإن هذا يزعجني بالتأكيد”. “لا ينبغي له أن يظهر على شاشة التلفزيون ويقدم نصائح أو آراء حول بطولة NCAA عندما يكون متحيزًا بشكل واضح. يجب أن يكون هناك إخلاء مسؤولية في الجزء السفلي من الشاشة أو شيء من هذا القبيل. من الواضح أن هذا ما يفعله.”

من الآمن أن نقول إن ميامي كانت إجابتها جاهزة يوم الجمعة.

الفوز يجعلهم الفريق الثالث في تاريخ القسم الأول الذي يدخل بطولة المؤتمرات بعلامة 31-0، لينضم إلى ولاية ويتشيتا (2013-14) وكنتاكي (2014-15)، لكل ESPN.

ومع ذلك، قد يتعين على فريق RedHawks الفوز بدورة المؤتمر الأسبوع المقبل ليضمنوا لأنفسهم مكانًا في March Madness.

تلعب ميامي، المصنفة الأولى، مع UMass رقم 8 يوم الخميس 12 مارس لبدء البطولة.