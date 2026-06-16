لاعب إيراني يثير غضبًا بعد احتفاله بالسلاح في كأس العالم

أثير الجدل في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الاثنين مع احتفال أحد اللاعبين المشكوك فيه.

في التعادل 2-2 مع نيوزيلندا، سجل لاعب خط الوسط الإيراني محمد محبي الهدف الثاني لبلاده وبدا وكأنه يطلق النار أثناء احتفاله.

وشعر الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب من هذا الاحتفال واعتقدوا أنه يشير إلى الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ورد محبي على الانتقادات الموجهة لاحتفاله في مقابلة بعد المباراة.

وقال: “كان الاحتفال يأتي في ذهني للتو، في هذه اللحظة”. “أفعل ذلك بهذه الطريقة (الإيماءات بيديه) وأردت أن أفعل ذلك بهذه الطريقة لجميع المشجعين. إنه مجرد احتفال كما تعلمون، وهذا كل شيء.”

اتخذ زميل محبي في الفريق نهجًا مختلفًا في احتفاله الخاص.

وكان رامين رزين هو الهداف الآخر في مباراة الإثنين، وشمل احتفاله رفع قميصه فوق رأسه لتغطية وجهه.

وقال رضائيين إن احتفاله كان له رسالة.

وقال بعد المباراة: “إنه شيء سياسي… لا أريد أن أتحدث عن ذلك”. وأضاف “نحن هنا للرد على أسئلة كرة القدم. إذا كانت هناك مشكلة بيننا (الشعب الإيراني) فهي بيننا”.

ونشأ الحديث بينما كان الفريق الإيراني يتعامل مع قضايا أخرى.

وادعى المدرب أمير جالينوي أن فريقه اضطر لمغادرة الولايات المتحدة على الفور والعودة إلى قاعدتهم في المكسيك بعد مباراة الاثنين في لوس أنجلوس، على الرغم من الخطط الأصلية للعودة صباح الثلاثاء.

وقال: “لقد طُلب منا ركوب الطائرة والعودة إلى معسكرنا في تيخوانا، ونحن منزعجون حقاً من ذلك. إنهم يجبروننا على العودة مبكراً”. وأضاف: “إنهم يجعلون الوضع أكثر صعوبة، ويضعون المزيد من العقبات، لكننا لن ندع ذلك يمنعنا من بذل قصارى جهدنا”.

وتقام مباريات إيران الأخرى في دور المجموعات أيضًا في الولايات المتحدة.

وتواجه بلجيكا في لوس أنجلوس يوم الاثنين ومصر في سياتل يوم 27 يونيو.