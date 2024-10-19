لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق كايل لونغ لم يستمتع بوقته في حفل تايلور سويفت

تسبب حفل تايلور سويفت في ميامي في مشاكل لنجم سابق في اتحاد كرة القدم الأميركي.

كشف كايل لونج – الذي كان لاعب خط هجوم في اتحاد كرة القدم الأميركي لمدة سبع سنوات، كل ذلك مع فريق الدببة – أنه بينما حضر هو وزوجته حفل سويفت في ملعب هارد روك مساء الجمعة، كان هناك مشجع آخر في مقاعدهم ورفض المغادرة.

“مرحبًاHardRockStadium، اشتريت أنا وزوجتي تذاكر للعرض السريع الليلة ووصلنا إلى هنا وكان هناك شخص يجلس في مقاعدنا – لن يغادر،” نشر لونج على X. “زوجتي ستصاب بالجنون قريبًا. مجرد الحصول على الأمن الخاص بك قبل ذلك.

يعد حفل الجمعة جزءًا من جولة Eras Tour المربحة للغاية لـ Swift.

حصل لونج على لقب Pro Bowler في المواسم الثلاثة الأولى من حياته المهنية.

كان جيسون كيلسي – الذي يواعد شقيقه ترافيس سويفت – حاضرا في الحفل مع عائلته.

وكانت دونا كيلسي، والدة جيسون وترافيس، من بين الحضور أيضًا، بحسب TMZ.

لعب كريس، شقيق لونج، موسمين مع جيسون في فريق إيجلز.