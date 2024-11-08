لاعب الجزيرة الصاعد أشعيا جورج يحدث تأثيرًا فوريًا

لم يكن هناك شيء يشبه منحنى التعلم لإشعياء جورج من خلال مباراتين في NHL.

بدلاً من ذلك، دخل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وبدا وكأنه لاعب مخضرم، حيث لعب بتوازن وحقق الاستقرار في النهاية الخلفية التي تفتقد جميع اللاعبين الثلاثة الذين شكلوا الجانب الأيسر في ليلة الافتتاح.

عندما وضع باتريك روي جورج في الثنائي الأعلى الاسمي مع نوح دوبسون قبل الفوز يوم الخميس 4-2 على أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا، كان الاعتقاد هو أن كلمة “اسمية” ستكون الكلمة المنطوقة ومن المرجح أن يقضي روي المباراة في تدوير أزواج دفاعه و يميل بشدة على دوبسون وسكوت مايفيلد وريان بولوك.

بدلاً من ذلك، نادرًا ما يفوت جورج أي نوبة، حيث أنهى السباق بزمن جليدي قدره 23:49 – وقت لعب أطول قليلاً من مايفيلد – ولم يخطئ في الفوز بينما كانت عائلته تشاهد من مدرجات مركز الإطارات الكندي.

قال بولوك: “رائعة بصراحة”. “عندما كان طفلاً صغيرًا، قام بعمل رائع في الحفاظ على تحرك قدميه. انه يتحرك مع عفريت. انه يستعد مع عفريت. يمكنك أن ترى ثقته المتزايدة تتغير بعد تغيير.

من الصعب المبالغة في تقدير مدى خطورة استدعاء جورج، الذي لعب أربع مباريات فقط مع AHL Bridgeport.

مهما كان مظهره جيدًا في المعسكر التدريبي، كان سكان الجزيرة يرمونه إلى النهاية العميقة ولم يتمكنوا حقًا من تحمل فشله نظرًا للحالة الحالية للخط الأزرق.

بالنسبة لجورج، لا يأتي فقط ويحافظ على نفسه ولكن كسب هذا النوع من الوقت الجليدي والتفوق يعد إنجازًا هائلاً.

وقال روي للصحفيين في أوتاوا: “إنه يتزلج بشكل جيد ويتحرك بشكل جيد على الجليد”. “اعتقدت بالنسبة للرجل أن هذه هي مباراته الثانية فقط، لقد أصبح أكثر وأكثر ثقة هناك. لقد كنت سعيدًا جدًا بالطريقة التي لعب بها.”

ليس لدى جورج أي وجهة نظر حتى الآن، لكن الجريمة ليست طريقة عمله.

وبدلاً من ذلك، يتم وصفه بأنه عامل استقرار وممحاة في النهاية الخلفية، وهذا هو بالضبط ما كان عليه حتى الآن، حيث يضع نفسه مرارًا وتكرارًا في المكان المناسب ويتخذ القرارات الصحيحة باستخدام القرص.

ربما كان يتخذ بعض القرارات الصعبة لروي ولو لامورييلو في هذه العملية.

تم تكريم جان غابرييل باجو، وهو مواطن من أوتاوا، من قبل فريق الهوكي في الدوري الصغير ليلة الأربعاء مع عائلته التي قامت بالرحلة للحضور.

وقال باجو للصحفيين: “كان الأمر رائعا”. “كان هناك الكثير من الذكريات، والكثير من التضحيات مني، من أصدقائي، ومن كل من حولي. أعتقد أنه كان شرفًا لنا جميعًا، وليس لي فقط، لكنها كانت لحظة رائعة لرفع تلك (الراية) مع الجميع. … لعب رايان بولوك مباراته رقم 500 في دوري الهوكي الوطني.