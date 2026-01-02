لاعب الجزيرة الصاعد ماثيو شيفر لم ينزعج من ازدراء الألعاب الأولمبية

رياضة
لاعب الجزيرة الصاعد ماثيو شيفر لم ينزعج من ازدراء الألعاب الأولمبية

أخذ ماثيو شيفر ازدراء فريق كندا بخطوة.

قال شيفر: “لديهم فريق رائع. أنا شاب”. “لذلك هناك الكثير من المدافعين الكنديين العظماء، وجميعهم يلعبون في دوري الهوكي الوطني. لديهم مجموعة جيدة. أنا مستعد إذا تلقيت مكالمة”.

لا تزال هناك فرصة لأن ينتهي الأمر بشيفر إلى ميلان كبديل للإصابة إذا أصيب أي من المدافعين الثمانية الذين تم تسميتهم يوم الأربعاء من الآن وحتى بداية البطولة.

وقال: “أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين ما زالوا مدرجين في القائمة، لكن لديهم فريقًا رائعًا”. “سيقومون بأشياء عظيمة. كنت سعيدًا حقًا بوجود اسمي في قائمة الترشح. إنه لشرف كبير أن يكون اسمك في الترشح للأولمبياد، لفريق كندا، لبلدك.”

ذهب سكان الجزيرة إلى الخلاط للمباراة الثانية على التوالي.

أعادوا الفصل بين هورفات ومات برزال في الخطين العلويين، مع تمركز هورفات لجوناثان دروين وإميل هاينمان بينما لعب برزال بين أندرس لي وجي جي باجو.

كان خط كال ريتشي مع ماكس شابانوف وسيمون هولمستروم هو الوحيد الذي بقي دون تغيير.

تم رسم كل من مارك جاتكومب وأنتوني دوكلير كخدوش صحية مع كايل ماكلين وكيسي سيزيكاس وماكس تسيبلاكوف الذين يشكلون الخط الرابع.

قال روي إن إيليا سوروكين “يقترب أكثر فأكثر” من العودة من إصابة في الجزء السفلي من الجسم وكان يلتقط اللقطات أثناء التزلج بمفرده.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية