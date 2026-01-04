لاعب الجولف الفنزويلي جوناتان فيغاس يعلق على الأمر بعد أن أمر ترامب بالقبض على مادورو

أمر الرئيس دونالد ترامب بشن “ضربة واسعة النطاق” ضد فنزويلا للقبض على زعيمها ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث تخطط إدارته لمحاكمته.

قادت قوة دلتا التابعة للجيش الأمريكي، وهي وحدة عمليات خاصة خاصة، عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حسبما صرح مسؤول أمريكي مطلع على الأمر لشبكة فوكس نيوز.

وقد أثارت العملية ردود فعل من داخل الساحة السياسية وكذلك من الشخصيات الرياضية التي لها علاقات وثيقة بفنزويلا.

يبدو أن جوناتان فيجاس، لاعب الجولف الفنزويلي الذي يتنافس في جولة PGA، يتفاعل مع الأحداث.

“تحيا فنزويلا، اللعنة ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLL” (هكذا)، كتب فيغاس على X في منشور مترجم من الإسبانية.

وتحتل فيغاس (41 عاما) المرتبة رقم 85 عالميا. لقد حقق مسيرة تاريخية في بطولة PGA 2025، ليصبح أول فنزويلي يتولى زمام المبادرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

أنهى فيغاس المركز 8 تحت المعدل بعد أول 36 حفرة، مما وضعه على قمة قائمة المتصدرين في نادي كويل هولو في شارلوت بولاية نورث كارولينا في مايو.

أنهى التخصص في النهاية بالتعادل على المركز الخامس.

اهتم فيغاس لأول مرة بلعبة الجولف عندما كان عمره عامين فقط.

وقال للصحفيين بعد الجولة الافتتاحية لبطولة PGA العام الماضي: “عندما كنت طفلاً، كنت أضرب أي شيء يمكن أن أجده. الصخور، وعصا المكنسة، وكل شيء”. “كنت سأمسك بأي شيء أستطيع أن أتأرجحه وسأفعل ذلك. أشعر وكأنني كنت رياضيًا جيدًا عندما كنت طفلاً صغيرًا، وهكذا بدأت الأمور.

“لقد نشأنا بالقرب من ملعب للجولف مكون من تسع حفر مملوك لشركات النفط، وكان لدينا إمكانية الوصول إلى الملعب، بالإضافة إلى حب والدي للعبة، قمنا بتجميعها معًا وبدأنا اللعب.”

إليكم آخر الأخبار عن اعتقال نيكولاس مادورو:

بمجرد وصوله إلى سن المراهقة، غادر فيغاس فنزويلا وانتقل إلى الولايات المتحدة.

لقد تعلم اللغة الإنجليزية ثم أخذ مواهبه في لعبة الجولف إلى فريق Texas Longhorns.

عزز فيغاس اسمه في التاريخ عندما فاز ببطولة بوب هوب كلاسيك في عام 2011، مما جعله أول فنزويلي يفوز بحدث معتمد من جولة PGA.

كما مثل وطنه مرتين في الألعاب الأولمبية.

ووصف ترامب يوم السبت مادورو بأنه يخضع “لحراسة مشددة” في قصر رئاسي كان “قلعة عسكرية شديدة التحصين في قلب كراكاس”.

وقال ترامب للصحافيين إن مادورو كاد أن يصل إلى غرفة آمنة بداخلها، رغم أنه “لم يتمكن من إغلاقها”.

وفي مقابلة في وقت سابق من صباح السبت على برنامج “فوكس آند فريندز ويك إند”، قال ترامب إن القوات الأمريكية كانت مسلحة بـ “مواقد لحام ضخمة”، والتي كانت ستستخدمها لاختراق الجدران الفولاذية لو حبس مادورو نفسه في الغرفة.

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في إعداد هذا التقرير.