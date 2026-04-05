لاعب الملائكة جو أديل يسرق ثلاثة من أصحاب الأرض ضد مارينرز ويتلقى الثناء من توري هانتر

لقد قمت بشيء مميز عندما وصف Torii Hunter، الحائز على جائزة Gold Glove تسع مرات والمعروف بحركاته البهلوانية، ما فعلته للتو بأنه “ربما أعظم لعبة دفاعية رأيتها على الإطلاق”.

كان هذا هو الثناء الذي أغدقه هانتر على جو أديل من فريق لوس أنجلوس أنجلز بعد أن قام اللاعب الأيمن بثلاثة تسديدات من هوميروس، وكان آخرها قفزة مذهلة أثناء اصطدامه بالمقاعد بالقرب من عمود الخطأ الأيمن في الشوط التاسع، في الفوز 1-0 على سياتل مارينرز ليلة السبت.

قال هانتر البالغ من العمر 50 عامًا، وهو مساعد خاص للمدير العام الذي شاهد المباراة من مقاعد البدلاء: “لم أشاهد مطلقًا ثلاث عمليات سطو على أرضنا في مباراة واحدة، ولم أر قط رجلاً في المباراة الثالثة يسقط في المدرجات ويمسك الكرة ويبقي قدميه في الداخل كما لو كان لاعبًا على نطاق واسع”. “كنت أقفز لأعلى ولأسفل. كدت أن أغمي عليه.”

أديل، الذي عانى في الدفاع لعدة سنوات قبل أن يتحول إلى نهائي القفاز الذهبي في عام 2024، قفز عالياً فوق الخط الأصفر على الحائط في المجال الأيمن في الاتجاه المستقيم ليحرم كال رالي من هوميروس منفرد في الشوط الأول، وقام بإمساك متطابق تقريبًا ضد جوش نايلور في الشوط الثامن.

بعد ذلك، تقدم جي بي كروفورد من المركز التاسع بدفعه نحو الزاوية اليمنى، حيث انطلق أديل نحو الكرة، وقفز ليرتدي قفازها، وانقلب فوق الجدار المنخفض وسقط في الصف الأول من المقاعد قبل أن يرفع قفازته لأعلى لتقديم الالتقاط، والذي تم تأييده بعد مراجعة الإعادة.

قال أديل: “بعد المرة الأولى، شعرت بحماس شديد”. “عندما وصلت إلى الطريق الثاني، الذي بدا مطابقًا للأول، فكرت: “رائع، طريقي جاهز الليلة.” والثالث كان مجرد حصى. الجزء العلوي من التاسع، عليك أن تنجزه. كان مجنونا.

“فقط تصل إلى هناك، ثم يتم اتخاذ القرار. لقد ضربت الكرة عالياً بما يكفي حيث يمكنني الوصول إلى هناك. شاهدتها (في قفازي)، وسقطت وانتهى بي الأمر في حضن شخص ما. لا أعرف من هو، لكنه كان هبوطًا أخف مما توقعت. كان المشجعون متحمسين مثلي”.

وفقًا لـ Inside Edge، قام Adell بـ 10 عمليات سطو على أرضه منذ عام 2020، وهو متعادل مع كايل تاكر من فريق Dodgers في أكبر عدد من عمليات السطو في الدوريات الكبرى.

اللاعبون الذين تعرضوا لأكبر عدد من عمليات السطو على أرضهم في موسم 2025 بأكمله هم جاكوب يونغ من المواطنين وفرناندو تاتيس من بادريس.

كلاهما كان لديه أربعة.

يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ لعبة البيسبول التي يقوم فيها لاعب بسرقة ثلاثة من أصحاب المنازل في مباراة واحدة.

قال هانتر عن صيد أديل الثالث: “لقد كان الأمر أشبه بمشهد سينمائي”. “كان الأمر كما لو كانت الموسيقى تعزف، ثم أمسك بالكرة، ثم نزل ولم نعد نراه بعد الآن. توقفت الموسيقى مؤقتًا، وجاء وقال: “نعم!” لقد بدأت بالهتاف وكدت أن أغمي عليه”.

هانتر، نجم مينيسوتا توينز وملائكة وديترويت تايجرز السابق، عمل بشكل مكثف مع أديل في الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية.

قال أديل: “لقد كان تأثيره هائلاً”. “إنه أمر عقلي عندما تكون هناك – إنها عقلية الذهاب للحصول على لعبة البيسبول، وأن تكون عدوانيًا. في وقت مبكر، كنت عالقًا في بعض المسرحيات، ويحدث ذلك أحيانًا.

“عندما تخطئ في كونك عدوانيًا وتحاول القيام بالمسرحيات، فسوف تتفاجأ بعدد المسرحيات التي تقوم بها. هذه هي العقلية التي كان لدى توري طوال تلك السنوات، حيث فاز بكل تلك القفازات الذهبية.”