لاعب رينجرز أرتيمي بانارين يسجل النقطة 900

أوتاوا ، أونتاريو – عندما طلب مقاعد بدلاء رينجرز الكرة التي أطلقها أرتيمي بانارين للتو في الشباك الفارغة ليضمن فوز رينجرز على أعضاء مجلس الشيوخ بنتيجة 4-2 ليلة الخميس في مركز الإطارات الكندي، استدار النجم الروسي الجناح وسأل لماذا.

ولم يكن لدى بانارين أي فكرة أنه قد سجل للتو النقطة 900 في مسيرته التي استمرت 11 عامًا.

وقال بعد أن سجل عدة نقاط للمباراة الثانية على التوالي: “سعيد لتحقيق ذلك، لكني سعيد لأننا (فزنا) الليلة”. “خاصة في مباراة الفوز، لدي هذا الرقم. جميل جدًا. لكن بصراحة، لم أكن أعرف.”

يعد بانارين البالغ من العمر 34 عامًا سادس لاعب غير مصقول منذ 1963-1964 يصل إلى 900 نقطة في 800 مباراة أو أقل.

شهدت ليلة الخميس المباراة رقم 781 لبانارين.

برصيد 10 نقاط في آخر ست مباريات، يتصدر بانارين رينجرز برصيد 30 نقطة هذا الموسم.

قال المدرب الرئيسي مايك سوليفان: “هذا لا يفاجئني”. “إنه موهبة فريدة من نوعها. إنه يقود الهجوم بعدة طرق مختلفة. لديه فقط القدرة على رؤية الجليد ورؤية المسرحيات تتطور. إنه يتقدم بخطوة واحدة عن الجميع على حلبة التزلج، وهذه هي اللعبة التي يلعبها لفترة طويلة. لديه القدرة على تسجيل الأهداف بنفسه، لكن قدرته على صناعة اللعب، أعتقد، هي حقًا شيء قد يطير تحت الرادار. لقد اكتسبت بالتأكيد المزيد من التقدير له، ومشاهدته عن قرب.

“أعتقد أنه قام بعمل رائع هنا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان يقود الهجوم لفريقنا، سواء كان ذلك في لعبة خمسة ضد خمسة أو في اللعب القوي.”

أوقف إيجور شيستيركين 25 من أصل 27 تسديدة واجهها في فوزه الثاني عشر هذا الموسم.

النسخ الاحتياطي جوناثان كويك، الذي لا يزال احتياطيًا مصابًا بإصابة في الجزء السفلي من الجسم، رافق رينجرز إلى أوتاوا لكنه لم يكن لائقًا.

عمل Spencer Martin كنسخة احتياطية لـ Shesterkin للمباراة الثانية على التوالي.

برادن شنايدر، الذي تمت ترقيته إلى أفضل ثنائي دفاعي في غياب آدم فوكس، يتعادل في المركز الخامس بين دفاعي NHL في الضربات (64).

وهو أيضًا واحد من أربعة لاعبين فقط في الدوري سجلوا أكثر من 60 إصابة وأكثر من 40 تسديدة محجوبة.

قال سوليفان: “الكفاءة الأساسية لشنيد هي فقط قدرته الدفاعية”. “إنه رجل متحرك. لديه حضور بدني في لعبته. لديه عصا جيدة. إنه جيد جدًا في الإغلاق وأخذ الوقت والمساحة، ويدافع بقوة بسبب قدرته على الحركة. أعتقد أن هذا هو اللاعب الذي يكون عليه عندما يكون في أفضل حالاته، وأعتقد أن هذا ما نحصل عليه منه.”

تزلج كابتن رينجرز جي تي ميلر في مباراته رقم 400 في مسيرته بصفته حارسًا وحقق أول مباراة له من ثلاث نقاط هذا الموسم بثلاث تمريرات حاسمة.