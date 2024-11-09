لاعب رينجرز فيكتور مانشيني يحاول “العثور على الإيجابيات”

ديترويت – استحوذ فيكتور مانشيني على انتباه طاقم تدريب رينجرز في فترة ما قبل الموسم بمجموعة من العمل الذي تطلب مكانًا في التشكيلة مباشرة بعد معسكر التدريب.

بفضل صلابته في معارك الاستحواذ، وقدرته على الهروب باستخدام قرص القرص وموهبته في إخراج الخصوم من اللعب، واصل المدافع الصاعد كسب نقاطه مباراة تلو الأخرى بينما تعافى رايان ليندغرين، أحد اللاعبين الأربعة الأساسيين، من جراحة الفك.

حتى عندما عاد ليندغرين، بقي مانشيني في التشكيلة ولعب إلى جانبه وتزلج في النهاية في تسع من أول 10 مباريات في الموسم.

لقد تغلب على تشاد روهويديل، الذي كان الرينجرز على استعداد لخسارته في التنازلات في 24 أكتوبر من أجل الحفاظ على مانشيني.

ومع ذلك، في آخر ثلاث مباريات متتالية، ظل مانشيني يرتدي ملابس الشارع حيث يعمل المدرب بيتر لافيوليت من خلال خياراته الثنائية الدفاعية وسط فترة صعبة.

وقال مانشيني لصحيفة The Washington Post صباح يوم السبت، بعد بقائه في ملعب ليتل سيزرز أرينا: “لقد كان الأمر داخلياً إلى حدٍ ما، حيث كنت أتعامل مع الأمور يوماً بعد يوم، وأتأكد من أنني عندما أكون على الجليد أحاول أن أكون محبوساً قدر الإمكان في الممارسة العملية”. الجليد طويل جدًا مع زميله الصحي جوني برودزينسكي. “عندما أحصل على هذا الوقت الإضافي على الجليد مع المدربين بمفردي، فقط أتأكد من أنني أحاول القيام بالأشياء الصحيحة والعمل على تحسين لعبتي، والعمل على المهارات.

“علاوة على ذلك، مجرد كونك زميلًا جيدًا في الفريق، تكون داعمًا. أعتقد أن فريقنا قد واجه بعض الصعود والهبوط، لكنني أعتقد أننا مجرد فريق قوي حقًا. عندما نقوم بالنقر، فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح — فقط كن داعمًا لذلك. إن دعم اللاعبين في التدريبات وخارج الجليد هو ما كنت أحاول القيام به.

لا أحد يريد أن يقوم شاب يبلغ من العمر 22 عامًا أظهر الكثير من الأمل في مثل هذا الوقت القصير بجمع الغبار في صندوق الصحافة.

خاصة بالنسبة لرجل الدفاع الشاب، فإن ممثلي اللعبة مهمون جدًا لتطوير اللاعب.

ولكن إذا كان مانشيني قد تم تتبعه بسرعة – وكل ما فعله رينجرز معه يشير إلى ذلك – فمن المؤكد أن هناك فوائد بالنسبة له من خلال التركيز على التدريب والغوص في الفيديو وتعلم خصوصيات وعموميات الحياة اليومية باعتباره لاعبًا في الدوري الوطني للهوكي. .

وقال لافيوليت في وقت سابق من هذا الأسبوع: “أعتقد أن هناك توازناً هناك”. “أعتقد أنه من المقبول أن يخرج اللاعب الشاب من اللعبة من حين لآخر ويشاهد الفيديو ويشاهده من زاوية مختلفة ثم يتدرب على الأمور. أعتقد أن هذا جيد. أعتقد أنه عليك توخي الحذر حتى لا تطول تلك الفترات وتظل لفترة طويلة جدًا.

يريد الرينجرز أن يأخذ مانشيني كل شيء وأن يتعلم خلال هذا الوقت، ولكن أيضًا يحافظ على الثقة التي اكتسبها وألا ينظر بعيدًا في خدوشه المتتالية.

لن يمر وقت طويل قبل أن يعود مانشيني إلى التشكيلة، وإلا فإن الرينجرز سيرسلونه للحصول على أفضل دقائق المباراة في هارتفورد.

في حين أن ذلك قد يكون مفيدًا منه، إلا أن العمل جنبًا إلى جنب مع لاعبي ومدربي NHL المخضرمين يومًا بعد يوم قد يكون مفيدًا أيضًا لمانشيني على المدى الطويل.

وقال: “لا أحد يريد أن يكون خارج التشكيلة، ولكن عندما يتم وضعك في هذا الموقف، عليك أن تجد الإيجابيات في كل موقف”. “أن تكون في غرفة خلع الملابس هذه وتلتقط أدمغة اللاعبين، فأنت لست أول شخص يكون في هذا الموقف. للتحدث مع اللاعبين الآخرين، (سماع) ما فعلوه وكيف تعاملوا معه، ثم الذهاب ومشاهدة المباريات ورؤية المسرحيات ومعرفة كيف يمكنني تنفيذ الأشياء التي أراها في لعبتي الخاصة.