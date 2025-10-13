لاعب فريق جيتس جاريت ويلسون يخضع لفحص إصابة في الركبة

لندن – تعرض فريق Jets للهزيمة يوم الأحد ، والآن قد يضيع أحد أفضل لاعبيهم الوقت.

أصيب المتلقي الواسع غاريت ويلسون في ركبته في مباراة الأحد وسيخضع للاختبار لمعرفة مدى خطورته.

كان ويلسون داخل وخارج خسارة يوم الأحد 13-11 أمام برونكو.

ألقى فريق Jets الكرة إليه في الثلث الأخير من الأرض ، لكن تم إخراجها من يديه بالقرب من خط Jets الجانبي.

ثم خرج ولم يكن في المباراة في اللقطة الهجومية الأخيرة للطائرات.

قال ويلسون: “سوف أكتشف ذلك هنا قريبًا وأعرف كيفية المضي قدمًا بناءً على ما اكتشفته”.

ولم يذكر ويلسون أي جزء من الجسم أصيب، لكنه كان يعرج في غرفة خلع الملابس في جيتس وأكد مصدر أنها إصابة في الركبة.

وقال ويلسون إنه خضع للأشعة السينية في ملعب توتنهام هوتسبر ويتوقع إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي يوم الاثنين.

سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أنه سيضطر إلى تفويت الوقت.

وقال ويلسون: “سوف نكتشف ذلك”. “لا أريد أن أقول شيئًا في وقت مبكر جدًا. فقط أحاول الانتظار حتى تعود الأشياء. إنه حقًا يعبث بعقلي. لا أريد حتى أن أفكر في الأمر بشكل حقيقي. فقط أدعو الله أن يعود كل شيء على ما يرام.”

أعطت الطائرات تسعة أكياس إلى برونكو. بعض ذلك كان على QB Justin Fields بسبب احتفاظه بالكرة لفترة طويلة، لكن خط الهجوم تعرض للضرب كثيرًا أيضًا.

يُعرف فريق برونكو بممارسة الضغط لكن الطائرات لم تبدو مستعدة لذلك.

<br />

قال الحارس جو تيبمان: “كنا نعلم ذلك”. “علينا فقط أن نكون قادرين على الثبات والدراسة بشكل أكبر وأن نكون قادرين على القيام بهذه المسرحيات عندما يتم احتسابها وأن نكون قادرين على الصمود حتى يتمكن جاستن، بغض النظر عن مقدار الوقت الذي يحتاجه، من إخراج الكرة.”

هذا هو الأداء الضعيف الثاني على التوالي للطائرات في حماية التمريرات.

كان لدى رعاة البقر خمسة أكياس الأسبوع الماضي.

ارتد دفاع Jets من الأداء السيئ أمام دالاس وقدم أفضل مباراة له هذا الموسم.

احتفظت الطائرات برونكو بمسافة إجمالية تبلغ 246 ياردة وهبوط واحد فقط.

وعقد الدفاع اجتماعًا للاعبين فقط هذا الأسبوع للحديث عن قضاياه.

قال جيرمين جونسون، الذي كان يعاني من إصابة في أول مباراة له بعد عودته من الإصابة: “أشعر وكأننا أنجزنا ما أردنا إنجازه”. “لا يمكن أن تتخلى عن 35، 30، 25 نقطة. قلنا أنه يجب أن نكون سببًا في فوزنا أو أن نكون فيه. أشعر أننا أنجزنا ذلك.”

غادر كل من CB Qwan’tez Stiggers و LB Cam Jones المباراة بسبب إصابات في الفخذ.