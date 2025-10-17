لاعب فريق سيلتيكس جايلين براون لم ينته من خسارة المباراة الفاصلة أمام نيكس، “المشجعون الذين لا يطاقون”

جايلين براون في حيرة من أمره للكلمات حول كيفية انتهاء الموسم الماضي.

لا يزال نجم فريق سلتكس يفكر في خسارة فريقه في نصف نهائي المؤتمر الشرقي أمام نيكس في شهر مايو/أيار الماضي، حيث قام جيسون تاتوم بتمزيق وتر العرقوب في المباراة الرابعة من الهزيمة المكونة من ست مباريات، مما أجبره على الخروج لجزء كبير على الأقل من هذا العام المقبل أيضًا.

قال براون: “العام الماضي فزنا بالبطولة. قوارب البط والشمبانيا… هذا العام، يجب أن نستمع إلى مشجعي نيكس الذين لا يطاقون”.

“لا أعرف كيف خسرنا بشكل عام…”

انفجر مشجعو نيكس في شهر مايو عندما أزعجوا فريق سيلتيكس ليتأهلوا إلى نهائيات مؤتمرهم الأول منذ 25 عامًا، حيث تضمنت الاحتفالات حرق قمصان اللاعبين المنافسين بعد انتهاء السلسلة.

ومع ذلك، قد يرغب براون في التعود على كون جماهير نيكس “لا تطاق” على الأقل لموسم 2025-26، حيث من المتوقع أن يغيب تاتوم عن معظم الموسم المقبل بسبب الإصابة المدمرة بينما مشروع نيكس أن يكون أحد أفضل الفرق في الشرق.

إصابة تاتوم في وتر العرقوب ليست هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يلومه فريق سيلتيكس على خروجهم الموسم الماضي، حيث كان فريق سيلتيكس في الغالب يتمتع بصحة جيدة في سلسلة التصفيات تلك ويتأخر في المباراة الرابعة عندما سقط تاتوم في طريقه إلى نيكس ليحقق 3-1 في السلسلة.

واضطر فريق سيلتيكس إلى إصلاح قائمته بالكامل وسط إصابة تاتوم، حيث لا يتوقعون المنافسة على اللقب هذا الموسم.

قررت شركة Brain Trust في بوسطن تداول قطع متعددة من فريق اللقب لعام 2024، بما في ذلك الحارس جرو هوليداي والمهاجم كريستابس بورزينجيس، كما سمحوا لآل هورفورد ولوك كورنت بالمغادرة عبر وكالة مجانية.

حقق فريق سيلتيكس 64 فوزًا مقابل 18 فوزًا مثيرًا للإعجاب في الموسم الماضي، لكن إجمالي توقعاتهم للفوز بأكثر من أو أقل يبلغ 41.5 فقط، حيث تتطلع بوسطن إلى إعادة تجهيز قائمتها للمواسم المستقبلية.

لقد استحوذوا على كريس باوتشر وأنفيرني سيمونز خلال فترة الإجازة.

سيتولى براون دورًا موسعًا هذا الموسم عندما يختتم فريق سيلتيكس موسمه في 22 أكتوبر ضد 76ers، بينما يواجه نيكس فريق كافالييرز.