لاعب فريق سيهوكس جيسون مايرز يقبل زوجته بعد جهد 17 نقطة في بطولة سوبر بول 2026

شارك جيسون مايرز لاعب سي هوكس لحظة مؤثرة مع أكبر مؤيديه يوم الأحد بعد فوز سياتل 29-13 على باتريوتس في سوبر بول 2026.

انضمت زوجته كاتي وطفليهما إلى الملعب في ملعب ليفي، مايرز – الذي حفر اسمه في كتاب الأرقام القياسية في Super Bowl بخمسة أهداف ميدانية، إلى جانب نقطتين إضافيتين تم تسجيلهما ليصبح المجموع 17 نقطة – احتضن كاتي وهو غارق في أول بطولة له على الإطلاق، كما تم التقاطه بالفيديو بواسطة حساب Instagram الخاص باتحاد كرة القدم الأميركي.

علق أحد المعجبين في التعليقات قائلاً: “أفضل أداء للاعب كرة القدم في Super Bowl على الإطلاق”.

“أفضل كيكر في كل العصور” ، نشر آخر.

ولاحظ آخرون أن مايرز، متصدر التهديف في الدوري لعام 2025، قدم أداء على مستوى أفضل لاعب.

زميله في الفريق، كينيث ووكر الثالث، حصل على لقب أفضل لاعب في Super Bowl، ليصبح أول لاعب يعود للفوز باللقب منذ 28 عامًا.

اندفع لمسافة 135 ياردة وكان ارتفاعه 26 ياردة في الهواء.

وكيل حر غير مصقول من كلية ماريست في عام 2013، لم يحصل مايرز على أول استراحة له في دوري كرة القدم الأمريكية حتى عام 2015 مع فريق جاكوار.

انضم إلى فريق Seahawks في يناير 2018 في مهمته الأولى مع الفريق.

عند إطلاق سراحه في ذلك الصيف ، طالبت الطائرات بإلغاء التنازلات عن مايرز.

جاء فريق سيهوكس في عام 2019، وكان مايرز مع النادي منذ ذلك الحين.

لقد حصل على دعم كاتي وبناتهما في كل خطوة على الطريق، حيث انضمت إليه العائلة في الملعب أثناء سباق سياتل إلى Super Bowl.

“فخورة جدًا بزوجي وهذا الفريق. لقد قلنا منذ البداية أن هذه مجموعة خاصة من الرجال والنساء تدعمهم. يا له من حلم !!! ” تدفقت كاتي في يناير بعد فوز سياتل ببطولة NFC على رامز.

كان فوز يوم الأحد بمثابة بطولة سيهوكس الثانية على الإطلاق.

حصل الفريق على أول فوز له في فبراير 2014 بفوزه بنتيجة 43-8 على برونكو.