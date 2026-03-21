لاعب كرة السلة في جامعة كاليفورنيا كزافييه بوكر يأتي كبديل للإصابة

فيلادلفيا – لم يكن هناك إجماع عندما يتعلق الأمر بالتأثير الأعظم لـ كزافييه بوكر.

كتله الأربع في قيادة حماية حافة UCLA خلال المباراة الافتتاحية لبطولة NCAA؟

وقال بوكر في وقت متأخر من يوم الجمعة: “سأقول الكتل بالتأكيد”.

عمله على المجالس ضد UCF؟

قال مدرب بروينز ميك كرونين: “كنت سعيدًا في الغالب بمتابعاته الثماني”، في إشارة إلى إجمالي ما يعادل أعلى مستوى لبوكر هذا الموسم.

إصراره على البقاء مع كل لاعب في الفرسان خطوة بخطوة، يمنعهم من الوصول إلى السلة؟

وقال ترينت بيري، حارس جامعة كاليفورنيا: “مجرد رؤية نشاطه الليلة، خاصة في مباراة مثل هذه، هو أمر ضخم بالنسبة لنا”.

لم تكن هناك إجابات خاطئة في تقييم تأثير بوكر الشامل كبداية لـ Tyler Bilodeau خلال فوز Bruins 75-71 في Xfinity Mobile Arena.

قدم بوكر موجة من الهجوم برصيد 15 نقطة لتتماشى مع تلك الكرات المرتدة والكتل، حيث كانت كل مساهمة من مساهمات الوسط تدعم فريقه قصير اليد. بين بوكر والنسخ الاحتياطي ستيفن جامرسون الثاني (نقطتان)، طابق رجال بروينز الكبار متوسط ​​بيلودو البالغ 17 نقطة.

قال بوكر: “أشعر وكأنني بقيت داخل نفسي”. “من الواضح أن المدرب يريد مني أن أرتد الكرة بشكل أفضل كثيرًا، وأشعر أن هذا هو تركيزي الأساسي في هذه المباريات – فقط الارتداد والدفاع وصد التسديدات.”

وقال بوكر إنه اكتشف في وقت مبكر من اليوم أنه سيبدأ بعد أن عانى بيلودو من ألم في ركبته اليمنى المصابة، مما دفع كرونين إلى إبعاده كإجراء وقائي.

تمسك الرجل الضخم بروتينه المعتاد قبل المباراة المتمثل في الاستماع إلى الموسيقى في محاولة لتهدئة عقله.

قال بوكر: “أشعر أحيانًا أنني متحمس جدًا وأبالغ في التفكير في الأمور، لكني أشعر اليوم أنه عليك أن تعرف ما عليك أن تلتزم به، ولا يمكنك الإفراط في التفكير فيه. كل ما عليك هو الخروج واللعب في نهاية اليوم”.

وكان بوكر هو المسيطر بشكل خاص في الشوط الثاني، حيث سدد 4 من 5 تسديدات. سجل أول سلتين لفريقه على خطاف القفز والقفز القصير. مستفيدًا من تشكيلة الفرسان الصغيرة، قام بإمساك كرة ساقطة أثناء التحول من أجل غمر ثم أضاف لاحقًا مؤشرًا ثلاثيًا.

قال كرونين: “لقد ألقيناها عليه”. “نحن بحاجة إلى ذلك. إنه لاعب هجومي. يمكنه اللعب بهذه الطريقة.”

قال كرونين إنه مازح مع بيلودو قائلاً إن فريق Bruins ربما كان من الممكن أن يكون دفاعيًا أفضل بدونه. ربما يكون بوكر قد نجح في تحويل هذه الحكمة إلى حقيقة من خلال قدرته على السيطرة على هذا الجانب من الملعب.

مع عدم اليقين بشأن وضع بيلودو في مباراة فريقه في الدور الثاني ضد UConn يوم الأحد، يمكن أن يظل فريق Bruins واثقًا من أن لديهم بديلاً ممتازًا.

على الرغم من أنه يستطيع أيضًا التسجيل والارتداد، فلا شك في أن تركيز بوكر سيكون عندما يدخل مباراته التالية.

قال بوكر: “مجرد القدرة على الدفاع، هذا هو الشيء الرئيسي الذي يريده المدرب مني وأريده من نفسي أيضًا”.