لاعب كرة القدم في الجيش لاري بيكيت جونيور ينقذ السائق من حرق السيارات في ولاية نيويورك في ولاية نيويورك

تم القبض على لاعب كرة قدم في الجيش على شريط فيديو يقوم بسحب رجل بطوليًا من سيارة محترقة في ولاية نيويورك ، بعد أن انتقد السائق عمودًا فائدة ، مما تسبب في حدوث خطوط كهربائية حول الحطام.

لم يتردد لاري بيكيت جونيور سلامة الفرسان السوداء في السنة الثانية عندما رأى سيارة غارقة في النيران على الطريق 9W في فورت مونتغمري ، صباح يوم الأحد في وقت مبكر.

كان بيكيت جونيور ، 20 عامًا ، يعود من العشاء في مدينة نيويورك مع عائلته عندما لاحظوا الحادث وانطلق إلى العمل.

“لم يكن هناك مناقشة. ابني قفز للتو إلى العمل” ، قال لاري بيكيت الأب للمنفذ.

“إنه لأمر مدهش أن تراه في العمل. إنه ليس مفاجئًا لأننا شاهدناه طوال حياته يفعل أشياء مذهلة.”

يظهر والده مقطع فيديو مذهلًا نشره والده على Facebook ، وهو يركض دون خوف نحو السيارة وسحب الرجل من مقعد السائق.

بعد فترة وجيزة من نقل الرجل إلى بر الأمان ، كانت السيارة غارقة تمامًا في النيران.

“شكرا لك يا يسوع أن هذا الرجل سيعيش لرؤية يوم آخر! أنا ممتن للغاية لابني LJ لإنقاذ حياته!” شارك والده.

“ليس فقط له تأثير في الفصل الدراسي وفي ملعب كرة القدم في أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية في ويست بوينت ، لكنه أيضًا يحدث فرقًا في مجتمعه!”

الفضل في تدريب بيكيت الأب لابنه ويست بوينت لمنحه الشجاعة لإنقاذ حياة الرجل.

“هذا أكثر من مجرد عرض للقيادة ؛ إنها شهادة على شخصية ويست بوينت التي يبني فيها – استعداد للذهاب إلى خط النار ، ليس فقط لبلده ، ولكن لأي شخص يحتاج إليها” ، كتب.

“أن نرى أن الشجاعة ونكران الذات في العمل كانت لا تصدق حقًا.”

استجاب رجال الإطفاء في نهاية المطاف لموقع التحطم وأطفأوا الحريق ، وفقا لإدارة إطفاء فورت مونتغمري.

قال بيكيت الأب إنه لا يعرف حالة الرجل الدقيقة ، لكنه يعتقد أن إصاباته لم تكن خطيرة.

كما اعترف ويست بوينت “الإجراءات البطولية” لـ “بيكيت جونيور” وكتب في منشور على فيسبوك يوم الأحد بأن المتدرب الشاب “يركض نحو الخطر لإنقاذ الحياة هو تجسيد لقيم الجيش وأخلاق المحارب”.

وكشف بيكيت الأب أيضًا لروال أنه حتى قبل أن يحضر ابنه ويست بوينت ، كان مدفوعًا بالرغبة في مساعدة الآخرين.

وقال: “أتذكر مباشرة قبل أن نحضره إلى ويست بوينت ، فقد طارد شخصًا ما كان يسير في متجر في متجر في رالي”.

“كان الأمر كذلك ،” هذا أمر خطير. مثل ، أنت لا تعرف ما كان يمكن أن يكون عليه. ” إنها مجرد غريزته أن يكون هناك ومساعدة الناس ، ومن الواضح أن تدريبه في ويست بوينت. “

السلامة البالغة من العمر 20 عامًا هي من مواليد رالي ، نورث كارولاينا ، وكان لاعب كرة قدم ثنائي الاتجاه في مدرسة إينوي الثانوية ، وفقًا لسيارة ويست بوينت.

بيكيت جونيور هو ابن شقيق نجم بيتسبرغ ستيلرز السابق وبطل سوبر بول مرتين إيك تايلور ، الذي أمضى 12 مواسم في اتحاد كرة القدم الأميركي.

إلى جانب كرة القدم ، يكرس Pickett Jr. وقته لخدمة الآخرين – التطوع كسفير للشباب في متحف Raleigh’s Marbles Kids والسفر مع والديه إلى المكسيك للمساعدة في بناء منازل للعائلات المحتاجة.

حقق السلامة 6’1 ″ ، 195 رطلاً لأول مرة في الجيش في مباراة يوم الجمعة ضد ولاية تارليتون ، التي خسرها الجيش في الوقت الإضافي.