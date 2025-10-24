لاعب نادي كرة القدم الأمريكية جون فيتزجيرالد يفوز بالجائزة

من المؤكد أن جون فيتزجيرالد حصل على ركلة من هذا.

حصل المدرب الرئيسي لنادي كرة القدم الأمريكي التابع لـ NPSL مؤخرًا على جائزة مايك بيرتيتشيلي للتميز في تعليم التدريب من قبل أقرانه من خلال منظمة United Soccer Coaches.

وقال فيتزجيرالد، أحد قادة تطوير كرة القدم للشباب في لونغ آيلاند، لصحيفة The Washington Post: “لقد كانت مفاجأة جميلة وممتعة لم أكن أعلم أنها قادمة”.

يعتقد فيتزجيرالد أن مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 35 عامًا قد تم تحديدها على رأس فريق ASC Fighting Tomcats ومقره مقاطعة ناسو وتعليم كرة القدم، حيث كان يتأمل في العلاقات التي “تجاوزت” الملعب إلى الحياة.

قال الفائز بالجائزة: “أحد الأشياء التي أعلمها هو أنك تؤثر على لاعبيك الآن، حتى لو كانوا صغارًا جدًا”.

من أقوى قدرات فيتزجيرالد هي قدراته التحفيزية، والتي تظهر من خلال مهمة عقلية بسيطة ولكنها عميقة للاعبين والمدربين على حدٍ سواء. ويطلب منهم التفكير في شخص كان له تأثير إيجابي شخصي على حياتهم.

“ثم سأقول لهم: هل تعتقدون أنكم تُحدِثون تأثيرًا كهذا إلى حدٍ ما على الأشخاص الذين تعملون معهم؟ اللاعبين، الأشخاص من حولكم؟” قال فيتزجيرالد.

“إذا أردت منهم أن يأخذوا الأمر إلى مستوى آخر، فسأطلب منهم التواصل مع هذا الشخص.”

قال المدرب إن تمرينه العاطفي الهادف غالبًا ما يتم استقباله بشكل جيد وعادةً ما يؤدي إلى استجابة إيجابية بشكل لا يصدق لبناء الفريق.

قال فيتزجيرالد: “أحب سماع القصص التي يعودون بها”.

“عادةً ما يكون اللاعبون أنفسهم أكثر حماسًا بشأن هذا الأمر من الأشخاص الذين اتصلوا بهم. ويقولون: “شعرت أنني بحالة جيدة جدًا عند القيام بذلك”.

وصل نصف نهائي تصفيات كرة القدم للأولاد إلى مقاطعة ناسو حيث يواجه أوشنسايد المصنف الأول سيوسيت المصنف 4 في الساعة 6 مساءً يوم السبت في كلية فارمنجديل الحكومية. يواجه بورت واشنطن المصنف رقم 2 هيريكس المصنف 6 مباشرة بعد الساعة 8:30.