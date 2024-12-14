لاعب نتس الصيني يغيب لمدة عام بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي

ممفيس، تينيسي – تم استبعاد جناح نتس كوي يونغشي – الذي كان غربيًا مثل جاكي كوي – من بقية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

ومن المتوقع أن يتعافى حارس الرماية الذي يبلغ طوله 6 أقدام و7، بموجب عقد ثنائي الاتجاه لمدة عامين، بشكل كامل للموسم المقبل.

وقال جوردي فرنانديز، المدير الفني للمنتخب: “نعم، بالتأكيد لا نريد أن نرى ذلك لأي شخص”. “لكن الحقيقة هي أن هذا مجرد جزء من الرياضات الاحترافية. سوف ندعمه. سيخضع للإجراء الذي يحتاج إليه، وبعد ذلك سيكون في طريقه للتعافي.

“عليه أن يبقى إيجابيا. بالنسبة للجزء الأكبر منا جميعا اتصلنا به. … إنه في حالة معنوية جيدة. إنه طفل إيجابي. وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر، كل ما يمكننا فعله لمساعدته على التعافي. وهو جزء من الحياة أيضًا.

لا تحصل Nets تلقائيًا على مكان ليحل محل Cui.

سيتعين عليهم قطعه ويدينون له براتبه في اتجاهين. لكنه لا يزال حاليًا في القائمة، ولا توجد مؤشرات على أنه سيتغير في أي وقت قريب.

كان مالك نتس، جو تساي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا، منفتحًا بشأن رغبته في ضم لاعب صيني إلى كل من بروكلين وليبرتي.

ويعتبر تسوي البالغ من العمر 21 عامًا على نطاق واسع أفضل لاعب شاب في المنتخب الصيني.

من قبيل الصدفة، قد يكون ظهور Cui التالي مع بروكلين في رحلة ما قبل الموسم العام المقبل إلى موطنه الأصلي. وسيلعب فريق نتس مباراتين أمام فينيكس يومي 10 و12 أكتوبر في ماكاو.

أصيب تسوى في الشوط الأول من مباراة لونج آيلاند يوم الأربعاء.

لقد سجل 10 دقائق فقط مع بروكلين خلال خمس مباريات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وسجل ثلاث نقاط في تسديد 1 من 7، لكنه بدأ يظهر بعض التحسن مؤخرًا في دوري G League.

وفي مباراته الأخيرة قبل إصابته، سجل 14 نقطة وأربع متابعات وثلاث سرقات.

وقال فرنانديز: “إنه رجل يجلب الطاقة الإيجابية كل يوم”. ابتسم على وجهه. إنه فقط يجلب السعادة، ويكون جاهزًا للعمل، وكل مجموعة تحتاج إلى تلك الطاقة الإيجابية، وأخلاقيات العمل. وظل يتحسن يوما بعد يوم.”

وخسر نتس، مع كام جونسون ودوريان فيني سميث ونيك كلاكستون وكيون جونسون ودينيس شرودر، الجمعة، أمام ممفيس 135-119.

بعد الذهاب بنفس الخماسية يوم الأحد ضد ميلووكي، قطع الفريق خطًا قياسيًا في استخدام تشكيلات أساسية فريدة في 10 مباريات متتالية.

كان تريندون واتفورد لاعبًا صحيًا في DNP.

أخبره فرنانديز أن نوح كلوني، وهو في طريقه للعودة، سيحظى بمعظم دقائقه في تناوب يوم الجمعة.

ولكن عندما ذهبوا إليه على مقاعد البدلاء، لم يكن حرا.

وقال فرنانديز: “لم يكن حرا في اللعب، ولم أرغب في المخاطرة بأي شيء أو التعرض للأذى أو أي شيء”. “يجب أن يكون جاهزًا. عليه أن يكون فضفاضا. عندما تكون على مقاعد البدلاء، عليك أن تكون على استعداد للذهاب. وإذا لم تكن كذلك، فمن الصعب اللعب.

وخرج بويان بوجدانوفيتش وكام توماس وزيار ويليامز. داريك وايتهيد وثنائي الاتجاه جايلين مارتن وتيريز مارتن كانوا جميعًا في دوري G. كان فينس ويليامز جونيور وجي جي جاكسون وزاك إيدي (التواء في الكاحل الأيسر) خارجًا عن ممفيس.

“في الوقت الحالي، لن يكون قادرًا على التحسن في الملعب، لكنه يمكنه أن يتحسن في تعلم كيفية التعافي، مع الاستمرار في الحفاظ على لياقته البدنية مع قيوده، والتواجد حول المجموعة، والتعلم من الدوري، ومشاهدة الدوري الاميركي للمحترفين”. المباريات، مشاهدة مباريات دوري الدرجة الأولى. لذلك كل هذه الأشياء يمكنه الاستمرار في القيام بها. يمكننا تشجيعه على القيام بذلك. يمكننا أن نجعله موجودًا إذا استطعنا. وهذا كل ما يمكننا فعله الآن.”

وخسر فريق نتس كام جونسون ودوريان فيني سميث ونيك كلاكستون وكيون جونسون ودينيس شرودر يوم الجمعة أمام ممفيس 135-119.

بعد الذهاب بنفس الخماسية يوم الأحد ضد ميلووكي، قطع الفريق خطًا قياسيًا في استخدام تشكيلات أساسية فريدة في 10 مباريات متتالية.

كان تريندون واتفورد لاعبًا صحيًا في DNP. أخبره فرنانديز أن نوح كلوني، في طريق عودته، سيحظى بمعظم دقائقه في التناوب يوم الجمعة.

ولكن عندما ذهبوا إليه على مقاعد البدلاء، لم يكن حرا.

وقال فرنانديز: “لم يكن حرا في اللعب، ولم أرغب في المخاطرة بأي شيء أو التعرض للأذى أو أي شيء”. “يجب أن يكون جاهزًا. عليه أن يكون فضفاضا. عندما تكون على مقاعد البدلاء، عليك أن تكون على استعداد للذهاب. وإذا لم تكن كذلك، فمن الصعب اللعب.

وخرج بويان بوجدانوفيتش وكام توماس وزيار ويليامز. داريك وايتهيد وثنائي الاتجاه جايلين مارتن وتيريز مارتن كانوا جميعًا في دوري G. كان فينس ويليامز جونيور وجي جي جاكسون وزاك إيدي (التواء في الكاحل الأيسر) خارجًا عن ممفيس.