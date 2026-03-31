لافونتي ديفيد يكشف عن انفجار أنطونيو براون قبل انهيار MetLife: “قد ينفجر”

أوضح لافونتي ديفيد، لاعب خط وسط القراصنة المتقاعد، أن الكتابة كانت على الحائط قبل خروج أنطونيو براون الغريب في منتصف المباراة ضد جيتس في ملعب ميتلايف في عام 2022.

قام لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، الذي كان محبطًا بشكل واضح على الخط الجانبي، بتمزيق وسادات كتفه، وألقى قفازاته وقميصه على الجمهور قبل أن يركض بدون قميص عبر منطقة النهاية إلى غرفة خلع الملابس.

خلال حلقة الثلاثاء من برنامج “Bussin’ With The Boys”، استذكر ديفيد الحادث وأوضح أنه كان من الواضح أن براون “قد ينفجر قريبًا” لأنه كان “غاضبًا” في غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

قال ديفيد، الذي تقاعد بعد 14 موسمًا في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، كلها مع تامبا باي، الأسبوع الماضي: “أقول لك هذا يا أخي، قبل ذلك، رأيت الأمر مثيرًا، ورأيته يتخمر”. “لقد جاء يومًا ما، كما لو كنا هناك أو أي شيء آخر، كنا في غرفة خلع الملابس، وكنا نسترخي في غرفة خلع الملابس. لقد جاء إلى هناك، وكان يشتكي … حول كيف أعتقد أنه لم يسجل هبوطًا أو أي شيء آخر.

“وأنا مثل، يا أخي، كان لديك أكثر من 100 ياردة، ما الذي تتحدث عنه؟” هو (كان) مثل، غاضب. يمكنك أن ترى أنه قد ينفجر قريبًا.

يتذكر ديفيد أيضًا أن نحاس Bucs طلب منه المساعدة في تهدئة براون لأنه كان “يصاب بالجنون” أثناء التدريب العملي.

“لقد كان يركض بسرعة، ويلتقط الكرة ويرميها على الناس، ويلعن الناس… ويهاجم المدربين… لذا، في تلك المباراة (ضد جيتس)، لم أكن متفاجئًا إلى حد ما”.

وأضاف ديفيد أن براون “أفسد نوعًا ما فرص (فريق Bucs)” في العودة إلى Super Bowls متتاليين بعد فوز تامبا باي على Kansas City Chiefs 31-9 في 2021 Super Bowl. انتهى الأمر بالفريق بالتقدم 8-9 والخسارة في جولة البطاقة البرية أمام كاوبويز.

قال ديفيد: “… لأكون صادقًا معك، يا رجل، لقد أفسدت شركة AB فرصنا في الذهاب إلى بطولة Super Bowl الثانية لأنه كان ذلك الرجل”. “لقد كان لاعب كرة قدم جيدًا حقًا. عندما تفركه بطريقة خاطئة، ستحصل على AB أو أنطونيو براون وفي ذلك اليوم، كان AB.”

قال ديفيد إنه لم يتحدث أبدًا مع براون بشأن الحادث، وأنه رآه في إحدى مباريات ميامي هيت في ذلك الموسم.

قال ديفيد: “لقد كان يتحدث وكأن شيئًا لم يحدث ولم أرغب في إثارة الأمر لأنه قد يثيره مرة أخرى… أعتقد أنه كان يريد الكرة أكثر ولكن أعتقد أن الأمر نابع من شيء أعمق بكثير”.

“… ربما كان يريد أن يكون رجلاً يتقاضى أجرًا أعلى لكنه لم يحصل على ذلك وأعتقد أنهم انتهى بهم الأمر إلى منح (روب جرونكوفسكي) أموالًا أكثر منه وأعتقد أنه شعر بطريقة ما حيال ذلك.”

قال مدرب فريق Bucs في ذلك الوقت، بروس أريانز، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف إن براون لم يعد عضوًا في الفريق، وتم إطلاق سراحه رسميًا بعد بضعة أيام.

لم يلعب براون في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ ذلك الحين.

لقد كان متورطًا في العديد من الحوادث خارج الملعب التي أفسدت مسيرته الكروية.