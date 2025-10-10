لامار جاكسون يخرج مرة أخرى مع استمرار كابوس رافينز

القاع يتساقط في بالتيمور.

سيغيب لاعب الوسط النجم لامار جاكسون عن المباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة مستمرة في أوتار الركبة، والتي أبعدته أيضًا عن الملاعب الأسبوع الماضي في خسارة فريق رافينز 44-10 أمام تكساس.

سيحصل لاعب الوسط الاحتياطي السابق كاوبويز كوبر راش، الذي بدأ الأسبوع الماضي مع جاكسون، على الإيماءة مرة أخرى بدلاً من أفضل لاعب مرتين.

استبعدت بالتيمور أيضًا لاعب خط الوسط All-Pro خمس مرات Roquan Smith (أوتار الركبة) والظهير All-Pro Pat Ricard (ربلة الساق) في مسابقة الأسبوع السادس.

سيستضيف فريق رافينز، الذي تراجع إلى 1-4 هذا الموسم، فريق رامز (3-2) يوم الأحد في مباراتهم الأخيرة قبل وداع الأسبوع السابع.

أصيب جاكسون (28 عاما) في البداية بإصابة في أوتار الركبة خلال خسارة فريق رافينز 37-20 أمام تشيفز في الأسبوع الرابع.

اقتصر Pro Bowler أربع مرات على 14 تمريرة مقابل 20، وتراكم 147 ياردة مع هبوط واحد واعتراض واحد.

أضاف جاكسون ستة حملات لمسافة 48 ياردة قبل أن يخرج مبكرًا بسبب الإصابة.

رمى راش مسافة 52 ياردة عبر عرض 9 مقابل 13 في الهواء لإراحة جاكسون.

في بدايته الأولى مع بالتيمور، أكمل راش 14 تمريرة من أصل 20 تمريرة لمسافة 179 ياردة دون أي هبوط وثلاثة اعتراضات.

بدأ راش ثماني مباريات لفريق كاوبويز الموسم الماضي بدلاً من المصاب داك بريسكوت.

خلال موسم 2024، أكمل راش – الذي شارك في 12 مباراة في المجموع – 187 تمريرة من أصل 308، مسجلاً 12 هبوطًا وخمسة اعتراضات بمسافة 1844 ياردة.

ذهب كاوبويز 4-4 في بداية راش.

جاكسون، الذي غاب عن التدريب مرة أخرى يوم الجمعة، سيكون لديه أسبوع إضافي للعودة حيث يدخل فريق رافينز أسبوع الوداع بعد مباراتهم ضد لوس أنجلوس.

وستعود بالتيمور في 26 أكتوبر للأسبوع الثامن، مما يمنح جاكسون فرصة العودة قبل نهاية الشهر.