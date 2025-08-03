لاول مرة في لويس جيل 2025 يانكيز هو أخيرًا هنا: “فترة طويلة وطويلة”

ميامي – سيحصل يانكيز أخيرًا على فرصة لمعرفة ما يمكن أن يفعله لويس جيل للظهور.

تأخر الصاعد في الدوري الأمريكي لهذا العام في موسم عام 2025 بسبب إصابة لاتية تعرض لها في تدريب الربيع ، لكنه سيعود إلى التل يوم الأحد ضد مارلينز.

قال جيل من خلال مترجم قبل خسارة يانكيز 2-0 أمام مارلينز يوم السبت: “لقد كنت أنتظر هذا الوقت لفترة طويلة وطويلة”. “منذ اللحظة التي أصبت فيها ، أردت على الفور أن أكون هناك. لقد كانت عملية طويلة ، لكنني قمت بعمل جيد في اتباع الخطة المعمول بها للحصول على صحية مرة أخرى (و) السماح لي بالعودة إلى الميدان.”

قام GIL بتجميع سجل 15-7 مع عصر 3.50 و 171 تمرين في عام 2024.

يعود إلى يانكيز بعد الموعد النهائي التجاري الذي شهدهم تحميلًا على مسكنات ولكنه فشل في إبرام صفقة لقاذف البداية.

كما ألقوا واحدة ، وإطلاق ماركوس سترومان يوم الجمعة لإفساح المجال لجيل.

وقال مات بليك مدرب الترويج لصحيفة “ذا بوست”: “إنه أمر ضخم بالنسبة لنا”. “من الواضح أنه قضى عامًا قويًا العام الماضي. إنه واحد من أفضل الرماة اليمنى في الدوري عندما يكون بصحة جيدة ، حتى يعيده ، ونأمل أن يستقر الدوران قليلاً قد يقطع شوطًا طويلًا”.

في 28 فبراير ، كان جيل قد قطع جلسة في الربيع مع ضيق في جانبه الأيمن. كان لديه امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي في اليوم التالي الذي كشف عن سلالة LAT عالية الجودة.

نصب جيل في أربع مباريات إعادة التأهيل ، واثنتان لـ Double-A Somerset والآخرين في Triple-A Scranton-Wilkes Barre. الأرقام الجماعية – 14 ¹/₃ أدوار ، تسعة أشواط حصل عليها ، 11 ضربة ، 24 تمرين وسبعة مناحي – لا يهم ما يقرب من التقدم إلى الأمام الذي كان يحققه.

وقال المدير آرون بون: “بسبب خيبة الأمل في أن تتأذى في منتصف التدريب في الربيع والاضطرار إلى الإغلاق ، سأقول إنها تشعر بأن عملية إعادة التأهيل بالنسبة له كانت سلسة”. “(لم يكن) أي انتكاسات أو عوائق. أشعر أن كل خطوة من الخطوات التي شعر بها في حالة جيدة حيال ذلك. لقد كان لدينا تراكم جيد ، قوي إلى حيث يكاد يكون إلى مقطع كامل إلى (الأحد).”

ألقى جيل 75 ملعبًا في تراجعه النهائي ، ويقدر بليك أن اليمين البالغ من العمر 27 عامًا سيصل إلى الثمانينات من القرن الماضي يوم الأحد. لكن هذا العدد يبدأ بالملعب 1. لقد مضى وقت طويل. سيكون من الطبيعي أن يكون جيل قليلاً.

قال بليك: “أود أن أخبره أن يكون هو نفسه”. “لقد وضع بعض العمل الجيد من خلال عملية إعادة التأهيل. لا يتعين عليه أن يفعل أكثر من ذلك. من الواضح أنه يعرف موهبته تلعب هنا ، لذا فقط يخرج والبقاء في تسليمه ويهاجم المنطقة والانتقال من هناك.”

يحدد GIL الترياق لأي توترات قد تنشأ في التجربة التي يتمتع بها بالفعل.

وقال: “إن وضع نفسك في مثل هذه المواقف – الألعاب الكبيرة – يساعدك على تهدئة نفسك وإيجاد طريقة للتركيز والقيام بعملك”.