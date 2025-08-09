لاول مرة في Jameis Winston’s Giants قصة قصوى في المباراة الافتتاحية

إليكم ما يجب البحث عنه في مباراة العمالقة الأولى ضد الفواتير يوم السبت في Orchard Park ، نيويورك

فقط وينستون ، حبيبي!

سيكون هذا هو المظهر الأول في زي العمالقة لجاميس وينستون ويجب أن يكون ذلك ممتعًا.

وينستون هو أكثر الأرواح حرية وسوف تشاك الكرة في جميع أنحاء الكثير.

إنه أيضًا عامل جاد وقد يتم استدعاؤه في مرحلة ما.

إذا حدث شيء ما خلال الموسم مع راسل ويلسون ، فمن المتوقع أن يكون وينستون في الطابور.

الأمل في حياة

إذا لعبت جالين حياة ، فهل يمكن أن يرتفع فوق أجهزة الاستقبال الشابة الأخرى التي تحاول وضع مكان لأنفسهم على القائمة؟

هات يدخل موسمه الثالث وصيفه كان على ما يرام.

ليس رائعا ، ولكن بخير.

لديه سرعة كبيرة ، ولكن حتى الآن لم يتمكن من تتبع حياته المهنية.

سوق الزاوية

افتتح نيك جونز بعض العيون في المخيم من خلال اعتراض مرتين على الصاعد جاكسون دارت ، مما عزز فرصه في الارتفاع في ترتيب المهاجمين بين الركن المحميين الذين يتطلعون إلى الالتفاف حوله.

يجب أن يقدم استخدام جونز ، تري هوكينز الثالث ، دي ويليامز ، آرت جرين ، الصاعد كوري بلاك بعض المؤشرات على ما يفكر فيه طاقم التدريب هنا.

