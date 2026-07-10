لا النحاس ولا القهوة: الفاكهة اللذيذة التي يمكن أن تساعد في التخلص من الرخويات

من المؤكد أن الوقت الذي تبدو فيه حديقتك في أفضل حالاتها هو عندما تقرر الرخويات الظهور. من المحتمل أنك لن تراها، لكنك سترى علامات القضم التي تتركها على أوراق الشجر والفاكهة غير الناضجة، دليلًا على تناولها الطعام في وقت متأخر من الليل. على الرغم من وجود جميع أنواع الحيل التي تدعي أنها تمنع البزاقات، إلا أن هناك حلًا بسيطًا بشكل مدهش يمكن أن يكون موجودًا في وعاء الفاكهة الخاص بك الآن. نعم، صدق أو لا تصدق، هناك قطعة مطبخ أخرى لاصطياد البزاقات: قشر الجريب فروت الفارغ. ربما تكون هذه هي الطريقة الأقل تكلفة والأكثر سهولة في الاختبار، خاصة إذا كانت لديك مشكلة بسيطة في البزاقة. عند قلبها في قاع الحديقة، تصبح القشرة – بشكلها الطبيعي الذي يشبه الوعاء – مكانًا جذابًا للاختباء أثناء النهار للبزاقات. يمكنك انتشالهم من الفخ قبل أن يخرجوا ليتغذوا لليلة أخرى.

نظرًا لأنها لا تجذب البزاقات بالطعام، فإن قشر الجريب فروت المقلوب والمجوف لا يعد مصيدة للطعم. بدلاً من ذلك، فهو بمثابة فخ ملجأ، حيث يوفر للبزاقات مكانًا باردًا ومظلمًا ورطبًا للاختباء فيه أثناء النهار. وبدون حماية القشرة أو الهيكل الخارجي الصلب، تفقد هذه الآفات اللزجة الكثير من الرطوبة من أجسامها بسرعة. وعلى هذا النحو، فإنهم يقضون ساعات النهار مختبئين تحت الملاجئ، مثل الصخور والألواح الخشبية وأواني الزهور. وبعد ذلك، بمجرد غروب الشمس، تعود من مخبئها وتبدأ في مضغ نباتاتك تحت جنح الظلام. قشر الجريب فروت ببساطة يعيد خلق نفس الظروف. في الواقع، ليس الجريب فروت وحده هو الذي يعمل. يمكنك إنشاء مصائد مماثلة باستخدام الليمون والبرتقال والليمون وحتى البطيخ.