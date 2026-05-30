لا بلاط ولا طلاء: الميزة التي يمكن أن تزيد من قيمة منزلك

في بعض الأحيان، من المفيد حرفيًا أن تكون مختلفًا بعض الشيء. شاهد حلقة من أي مسلسل عقاري، ومن المحتمل أن تسمع شكوى محددة: أصحاب المنازل المحتملون لا يرغبون في شراء شيء يبدو مبتذلاً.

على سبيل المثال، في حين أنها خيارات أنيقة سادت لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المطابخ البيضاء بالكامل في طريقها للخروج رسميًا، مع احتمال أن ينفق المشترون ميزات معمارية فريدة مثل صب التاج المعقد أو السقف ذي العارضة الصندوقية. يعد رفع التشطيبات إلى ما هو أبعد من العام إحدى الطرق لإضافة قيمة إلى منزلك. كما أوضح روبرت أومان، المستشار العقاري والشريك المؤسس لشركة Luxury SoCal Realty، سابقًا في مقابلة حصرية مع House Digest، “هذا الشعور بالحصرية هو الذي غالبًا ما يجذب المشترين المتميزين، الذين يريدون أن يشعروا وكأنهم يمتلكون شيئًا فريدًا حقًا، وهذا فريد من نوعه.”

خاصة في الحي الذي يمكن أن تكون فيه المنازل متشابهة، فإن تلك اللمسات الخاصة تزيد من الاهتمام. كما لاحظت شركة الهندسة المعمارية باترسون ويتاكر على موقعها، فإن صب التاج وتقليم النوافذ والتفاصيل المعمارية الأخرى تعطي خاصية شيئًا إضافيًا قليلًا. حتى عندما تكون محاطًا بمنازل تتميز بنفس المساحة المربعة وعدد غرف النوم، فإن المكان الذي يحتوي على سقف صينية في غرفة المعيشة، على سبيل المثال، سيشعر بمزيد من التشطيب والجاهزية للانتقال إليه. وعندما تستعد لبيع منزلك، يمكن لهذه الميزات الإضافية أن تبرر قائمة أسعار أعلى.