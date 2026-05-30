لا بلاط ولا طلاء: الميزة التي يمكن أن تزيد من قيمة منزلك

في بعض الأحيان، من المفيد حرفيًا أن تكون مختلفًا بعض الشيء. شاهد حلقة من أي مسلسل عقاري، ومن المحتمل أن تسمع شكوى محددة: أصحاب المنازل المحتملون لا يرغبون في شراء شيء يبدو مبتذلاً.
على سبيل المثال، في حين أنها خيارات أنيقة سادت لفترة طويلة من الزمن، إلا أن المطابخ البيضاء بالكامل في طريقها للخروج رسميًا، مع احتمال أن ينفق المشترون ميزات معمارية فريدة مثل صب التاج المعقد أو السقف ذي العارضة الصندوقية. يعد رفع التشطيبات إلى ما هو أبعد من العام إحدى الطرق لإضافة قيمة إلى منزلك. كما أوضح روبرت أومان، المستشار العقاري والشريك المؤسس لشركة Luxury SoCal Realty، سابقًا في مقابلة حصرية مع House Digest، “هذا الشعور بالحصرية هو الذي غالبًا ما يجذب المشترين المتميزين، الذين يريدون أن يشعروا وكأنهم يمتلكون شيئًا فريدًا حقًا، وهذا فريد من نوعه.”
خاصة في الحي الذي يمكن أن تكون فيه المنازل متشابهة، فإن تلك اللمسات الخاصة تزيد من الاهتمام. كما لاحظت شركة الهندسة المعمارية باترسون ويتاكر على موقعها، فإن صب التاج وتقليم النوافذ والتفاصيل المعمارية الأخرى تعطي خاصية شيئًا إضافيًا قليلًا. حتى عندما تكون محاطًا بمنازل تتميز بنفس المساحة المربعة وعدد غرف النوم، فإن المكان الذي يحتوي على سقف صينية في غرفة المعيشة، على سبيل المثال، سيشعر بمزيد من التشطيب والجاهزية للانتقال إليه. وعندما تستعد لبيع منزلك، يمكن لهذه الميزات الإضافية أن تبرر قائمة أسعار أعلى.
التفاصيل التي يمكن أن تعزز قيمة منزلك
إذا كنت تتطلع إلى زيادة السعر المطلوب، فإن الإضافات المدمجة هي مكان جيد للبدء، سواء كانت خزانة كتب مصممة خصيصًا، أو درجًا مذهلاً، أو حتى جدارًا خشبيًا. قال بول سميث، المصمم الداخلي وخبير الأعمال الخشبية في Woodworker Magic، لـ Homes and Gardens: “لقد ثبت أن وجود أعمال خشبية مصنوعة خصيصًا في منزلك يضيف قيمة إلى المنزل”. وأضاف أن هذه الأنواع من التفاصيل المخصصة والملفتة للانتباه توفر “شخصية وجمالية للغرفة” (وتساهم في زيادة قيمة المنزل).
يمكن للمدفأة أيضًا أن تثير اهتمام المشترين، خاصة إذا كانت تتميز بأعمال بلاط جذابة أو غطاء مزخرف بشكل خاص. وعندما يتعلق الأمر بإضافة تفاصيل معمارية، فغالبًا ما يكون الحجم الأكبر هو الأفضل. تشير شارمين وينتر، مصممة الديكور الداخلي الفاخرة ومقرها تكساس، إلى أن قولبة التاج تبدو أكثر راقية عندما تكون على الجانب الأكبر. وبالمثل، شاركت مع Homes and Gardens، غلاف الباب الكبير الحجم وتقليم غلاف النافذة على أنه غني. “هذا هو المكان الوحيد الذي يفضل فيه السمنة”، على حد تعبيرها.
ولكن بغض النظر عن العناصر التي تختارها، ركز على الجودة. الميزات التي تم تركيبها بشكل سيئ أو المصنوعة من مواد منخفضة الجودة لن تضفي على منزلك إعجابًا. ستحتاج أيضًا إلى أن تكون على دراية بقيم المنزل الأخرى في منطقتك. من المؤكد أن التفاصيل المدروسة والأنيقة ستلفت الانتباه، لكنها لن تبرر بالضرورة سعرًا يتجاوز المنازل الأخرى في المنطقة.