لا تأخذ Benadryl و Melatonin معًا في كل ثمن

النوم: إنه لأمر مدهش عندما تحصل على ما يكفي منه ، وبصراحة بائسة عندما لا تفعل ذلك. يقول ما يقرب من 15 ٪ من الناس في الولايات المتحدة إنهم يواجهون صعوبة في النوم في معظم الأيام ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. حتى المزيد من الناس يكافحون من أجل البقاء نائماً بمجرد أن يغفووا أخيرًا. عندما تركض فارغًا ، من الصعب التركيز ، وأصعب قراءة مشاعر الناس ، ودعونا نكون صادقين – ربما تكون أكثر صعوبة بعض الشيء.
قد تساعد أدوات النوم مثل Benadryl أو Melatonin ، لكنك لا تريد أن تأخذها معًا. يمكن أن يجعلك Benadryl (أو مكونه النشط ، Diphenhydramine) نعسانًا من تلقاء نفسه ، بينما يساعد الميلاتونين في تنظيم دورة النوم الخاصة بك ويشير جسمك إلى أن الوقت قد حان للانتهاء. قد يبدو المضاعفة فكرة جيدة ، ولكنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية في الواقع ، مما يجعلك تشعر بالدوار أو الضباب أو حتى الخلط حتى في اليوم التالي. يحتاج كبار السن إلى تجنب هذا المزيج بشكل خاص لأن حكمهم وتفكيرهم يمكن أن يكونوا ضعف.
سلامة Benadryl و Melatonin
المكون النشط في benadryl هو في الواقع مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية والأعراض الباردة مثل أنف سيلان أو عيون حكة. أحد آثاره الجانبية يجعلك نعسان ، وهذا هو السبب في أن الناس قد يختارون benadryl أو شكل عام من diphenhydramine لمساعدة الناس على النوم. ستجد أيضًا diphenhydramine في أدوات النوم مثل Nytol و Unisom ، ولكنها موجودة أيضًا في بعض أدوية الألم الليلية مثل Excedrin PM أو Advil PM. تمامًا مثل Benadryl ، يجب ألا تجمع بين أي من صيغ ديفينهيدرامين مع الميلاتونين.
على الرغم من أن Diphenhydramine قد يساعدك على النوم ، فإن المعاهد الوطنية للصحة تنصح البالغين بأكثر من 65 عامًا بعدم أخذ ديفينهيدرامين ما لم ينصح به الطبيب. يبقى Diphenhydramine في نظام البالغين الأكبر سناً لفترة أطول من البالغين الأصغر سنا. وفقًا لـ Scientific American ، وجدت بعض الأبحاث وجود صلة بين الاستخدام طويل الأجل للأدوية المضادة للكولين مثل Benadryl والخرف أو الضعف المعرفي.
تعتبر المعاهد الوطنية للصحة أن الميلاتونين آمن نسبيًا في تنظيم دورة نومك على المدى القصير ، ولكن لا يوجد أدلة كافية على سلامة أخذ الميلاتونين لأكثر من بضعة أشهر. وجدت مراجعة 2021 في مجلة الأبحاث الصنوبرية أن تناول جرعات عالية من الميلاتونين (أكثر من 10 ملليغرام) زاد من مخاطر الصداع والنعاس والدوار. تذكر أن الميلاتونين لا ينظمه إدارة الغذاء والدواء ، لذلك قد تجد مستويات خطيرة أو غير دقيقة من الميلاتونين مقارنة بما هو مذكور على الملصق.
النظر في بدائل الميلاتونين و Benadryl
قد يكون الميلاتونين خيارًا جيدًا لتسوية أي تأخر نفاثة أو إعادة تنظيم دورة نومك (مثل تغيير ساعاتك مرتين في السنة) ، وقد يساعدك الاستخدام قصير الأجل للبنادريل على النوم خلال موسم الحساسية. إذا كانت هذه الخيارات وحدها لا تساعدك على النوم ، ففكر في بدائل أخرى قبل الجمع بين الميلاتونين و Benadryl. قد تكون مستويات التوتر الخاصة بك تجعل النوم أكثر صعوبة ، لذا حاول دمج ممارسات إدارة الإجهاد مثل Yoga أو Tai Chi أو تقنيات التنفس لمساعدتك على النوم بسرعة.
يمكنك أيضًا إلقاء نظرة فاحصة على نمط حياتك قبل ساعات قليلة من وقت النوم. ربما تكون هذه الرحلة في وقت متأخر من بعد الظهر إلى ستاربكس قد ساعدت في الحصول على نهاية يوم عملك ، ولكن قد لا يزال هذا الكافيين يمنعك من نوم ليلة سعيدة. تقول مؤسسة النوم حتى أن الكحول المعتدل من الكحول (مشروبان للرجال أو مشروب واحد للنساء) يمكن أن يقلل من جودة نومك بنسبة 24 ٪. حتى ساعة العشاء المتأخرة قد تحتوي على نظامك الجهاز الهضمي الذي يجعلك في وقت متأخر مما هو المرغوب فيه ، لذا فكر في تحويل أثقل وجبة في وقت مبكر من اليوم.
إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في النوم ، فقد ترغب في رؤية طبيبك حول اضطراب النوم المحتمل. على الرغم من أن هناك أكثر من 80 نوعًا من اضطرابات النوم ، فإن بعض العلامات الشائعة تشمل قضاء أكثر من 30 دقيقة حتى تغفو كل ليلة ، أو الشعور بالنعاس أثناء النهار ، أو مشاكل في النوم بعد الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل. قد يكون سبب بعض اضطرابات النوم بسبب الأدوية أو مشاكل الصحة العقلية ، ولكن قد يكون اضطراب النوم علامة على مرض القلب أو اضطرابات الأعصاب.