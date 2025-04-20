لا تأخذ Benadryl و Melatonin معًا في كل ثمن

قد يكون الميلاتونين خيارًا جيدًا لتسوية أي تأخر نفاثة أو إعادة تنظيم دورة نومك (مثل تغيير ساعاتك مرتين في السنة) ، وقد يساعدك الاستخدام قصير الأجل للبنادريل على النوم خلال موسم الحساسية. إذا كانت هذه الخيارات وحدها لا تساعدك على النوم ، ففكر في بدائل أخرى قبل الجمع بين الميلاتونين و Benadryl. قد تكون مستويات التوتر الخاصة بك تجعل النوم أكثر صعوبة ، لذا حاول دمج ممارسات إدارة الإجهاد مثل Yoga أو Tai Chi أو تقنيات التنفس لمساعدتك على النوم بسرعة.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة فاحصة على نمط حياتك قبل ساعات قليلة من وقت النوم. ربما تكون هذه الرحلة في وقت متأخر من بعد الظهر إلى ستاربكس قد ساعدت في الحصول على نهاية يوم عملك ، ولكن قد لا يزال هذا الكافيين يمنعك من نوم ليلة سعيدة. تقول مؤسسة النوم حتى أن الكحول المعتدل من الكحول (مشروبان للرجال أو مشروب واحد للنساء) يمكن أن يقلل من جودة نومك بنسبة 24 ٪. حتى ساعة العشاء المتأخرة قد تحتوي على نظامك الجهاز الهضمي الذي يجعلك في وقت متأخر مما هو المرغوب فيه ، لذا فكر في تحويل أثقل وجبة في وقت مبكر من اليوم.

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في النوم ، فقد ترغب في رؤية طبيبك حول اضطراب النوم المحتمل. على الرغم من أن هناك أكثر من 80 نوعًا من اضطرابات النوم ، فإن بعض العلامات الشائعة تشمل قضاء أكثر من 30 دقيقة حتى تغفو كل ليلة ، أو الشعور بالنعاس أثناء النهار ، أو مشاكل في النوم بعد الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل. قد يكون سبب بعض اضطرابات النوم بسبب الأدوية أو مشاكل الصحة العقلية ، ولكن قد يكون اضطراب النوم علامة على مرض القلب أو اضطرابات الأعصاب.