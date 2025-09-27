لا تتجاهل الأزاليس هذا الخريف – كيفية التأكد من أنها ستزدهر حتى الربيع

بسبب جذورها الضحلة ، يحتاج الأزاليس على مدار السنة للاحتفاظ بالرطوبة وحماية النباتات في فصل الشتاء. أواخر الخريف هو الوقت المناسب لتحديث علاج المهاد. يعد المهاد مهمًا أيضًا لتوفير العناصر الغذائية لأن الأزالية تحتاج إلى الحد الأدنى من الأسمدة. على الرغم من أن المهاد العضوي الآخر مقبول ، فمن الأفضل استخدام قش الصنوبر عند تنظيف الأزاليس الخاص بك. تكمن ميزة Pine Straw في تكوينها المعدني المثالي ، والتي لا تخلق خلل في التربة أثناء تحللها. كما أن ميل الإبر إلى الشقوق والنسج معًا يساعد أيضًا في تآكل التربة. يشعر البستانيون بالقلق من أن باين سترو ستعمل على تحمض التربة وينبغي أن يعلم نباتات الضرر أن الأسطورة قد تم فضحها. مع وضع ذلك في الاعتبار ، قم بتطبيق 2 إلى 4 بوصات من قش الصنوبر أو غيرها من المهاد العضوي في الخريف. في الصيف والخريف ، تأكد من عدم تكدس المهاد بشكل كثيف للغاية ، ولا يلمس السيقان ، لمساعدة أزاليس على الاستعداد للبرد في فصل الشتاء.

ستحتاج أيضًا إلى الاتصال في سقي Azaleas في الخريف. قد يحتاجون إلى مزيد من الماء في هذا الوقت من العام منذ انطلاق هطول الأمطار ، لذلك امنحهم سقيًا معتدلًا بعد تعويذة جافة. يعد Overwatering أحد أهم أخطاء الحديقة التي يجب تجنبها عند زراعة الأزاليس ، وستذبل أوراق الشجر الخاصة بك إذا أصبحت جذورها مغمورة بالمياه. امنحهم سقوطًا نهائيًا حول عيد الشكر.

من بين أنواع الأزالية التي يمكنك أن تنمو في حديقتك ، هناك أنواع من الزبائن الزنبركية ، وتزوير السقوط ، ونباتات التزحلق مرتين. حتى أن هناك مجموعة متنوعة من الشتاء من Azalea التي ستجلب اللون إلى حديقة الربيع التي تسمى “الأضواء الشمالية”. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، من الممكن أن تتفوق على زراعة أوقات الإزهار المتداخلة ، مما يضمن أن يكون لديك أزاليا تزهر من فبراير إلى سبتمبر. خلاصة القول: يمكنك الاستمتاع بأزاليس السقوط أثناء تحضير شجيرات الربيع التي تنزلق لتزدهر في الربيع المقبل.