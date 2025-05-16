لا تتخطى هذه الخطوة المهمة قبل إخماد الرصاص

نظرًا لأن متانتها ، وصيانة منخفضة ، وتنوع ، فإن الأطراف هي خيار ممتاز لمواد الأرضيات. من خلال مجموعة متنوعة من التصميمات ، من السهل القيام باختيار الأطراف التي ستعمل بشكل أفضل بالنسبة للممتلكات. تعد الأرضيات حلاً ميسور التكلفة وجميلة للمناطق الخارجية ، بما في ذلك الممرات والبذجة والممرات. بشكل شائع من الخرسانة ، فهي متوفرة أيضًا في الطوب والحصى والحجر الطبيعي ، وهي بديل رائع للخرسانة الصلبة لأنها ليست عرضة للحركة الأرضية أو دورات درجة الحرارة التي يمكن أن تسبب التكسير أو التشوه. عند استخدام أرضيات للأرضيات الخارجية ، من المهم للغاية إعداد المساحة الأساسية لضمان التثبيت المناسبين والملاءمة.

إعداد القاعدة يعني وضع طبقة من الحصى أو غيرها من المواد ؛ هذا بمثابة أساس ثابت وسطح مستقر يمكنه توزيع وزن الرصيف بالتساوي. يمكن استخدام عدة أنواع من المواد كقاعدة للأرضيات ، ولكن الأرخص هي التربة أو الحصى ، والتي توفر تصريفًا جيدًا ولكنها عرضة للغرق أو التحول. الخرسانة هي خيار آخر. ومع ذلك ، على الرغم من أنها متينة ومستقرة للغاية ، إلا أنها مكلفة وستتطلب تثبيت نظام تصريف. يشبه الحجر المكسور الحصى من حيث الاستخدام ، ولكن كلاهما يجب أن يكون مضغوطًا لجعله ثابتًا.

مرجع جيد للمواد الأساسية التي يجب استخدامها هي المناخ والموقع. بالنسبة للمناطق ذات الأمطار العالية أو المتكررة ، فإن الحجر المكسور أو الجرانيت المكسور أو الحصى مثاليون لأنها يمكن أن تصف مياه الأمطار بسهولة. بالنسبة للمناخات الصحراوية الساخنة ، ستعمل الخرسانة الملموسة والحجر الجيري ، في حين أن الحجر أو الحصى المسحوق بالإضافة إلى قاعدة الطرق الإجمالية مناسبة للمناطق الباردة الثلجية. بالنسبة للمواقع الرطبة والدافئة ، من الأفضل استخدام الحجر الجيري والحصى.