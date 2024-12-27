لا تتخلصي من أنابيب أحمر الشفاه القديمة. جرب هاك التنظيم بدلاً من ذلك

إنه لأمر مخز أن تستخدمي كل أحمر الشفاه في أنبوب مزخرف مذهل فقط لإلقاء هذا الإبداع الجميل (والمكلف في كثير من الأحيان) في سلة المهملات، أليس كذلك؟ تتقاضى شركات مستحضرات التجميل رسومًا باهظة مقابل العبوة وحدها، مما قد يبدو أن معظم الأموال التي أنفقتها قد ذهبت سدى. لحسن الحظ، هناك طريقة لإعادة استخدام أنابيب أحمر الشفاه بحيث يمكنك استخدامها مراراً وتكراراً. بمجرد إفراغ الأنبوب، ما عليك سوى تنظيف البقايا واستخدامه لتخزين الأشياء الصغيرة مثل مسحات القطن أو مشابك الشعر الصغيرة أو دبابيس الشعر. حتى لو كنت تستخدمين أحمر الشفاه الذي يتم بيعه في أنابيب عادية لا يبدو جميلًا من الناحية الجمالية، فإن حاويات التخزين التي يمكنك صنعها بنفسك لا تزال طريقة رائعة للحصول على استخدام إضافي من عنصر قد يضيف إلى 2.01 مليار طن من النفايات الصلبة المنتجة عالميًا. كل عام.

ربما لم تفكري من قبل في الفوائد العديدة لاستخدام أنبوب أحمر الشفاه للتخزين، لذلك دعونا نقسمها. هذه العبوة قابلة للنقل للغاية. يمكنك ببساطة وضع بعض إكسسوارات الشعر الصغيرة في أنبوب ووضعها في حقيبتك لتكون في متناول يدك طوال الوقت. كما أنها صغيرة بما يكفي لاستخدامها لتخزين حتى أصغر العناصر. إذا كنت قد بحثت من قبل عن حاويات تخزين لحمل أشياء صغيرة مثل دبابيس الشعر، فأنت تعلم أنه من الصعب العثور على الخيارات المناسبة. الآن بعد أن فهمت مدى ملاءمة حل التخزين هذا، قد ترغب في التفكير مرتين قبل رمي أنابيب أحمر الشفاه الفارغة.