لا تتخلصي من أنابيب أحمر الشفاه القديمة. جرب هاك التنظيم بدلاً من ذلك

إنه لأمر مخز أن تستخدمي كل أحمر الشفاه في أنبوب مزخرف مذهل فقط لإلقاء هذا الإبداع الجميل (والمكلف في كثير من الأحيان) في سلة المهملات، أليس كذلك؟ تتقاضى شركات مستحضرات التجميل رسومًا باهظة مقابل العبوة وحدها، مما قد يبدو أن معظم الأموال التي أنفقتها قد ذهبت سدى. لحسن الحظ، هناك طريقة لإعادة استخدام أنابيب أحمر الشفاه بحيث يمكنك استخدامها مراراً وتكراراً. بمجرد إفراغ الأنبوب، ما عليك سوى تنظيف البقايا واستخدامه لتخزين الأشياء الصغيرة مثل مسحات القطن أو مشابك الشعر الصغيرة أو دبابيس الشعر. حتى لو كنت تستخدمين أحمر الشفاه الذي يتم بيعه في أنابيب عادية لا يبدو جميلًا من الناحية الجمالية، فإن حاويات التخزين التي يمكنك صنعها بنفسك لا تزال طريقة رائعة للحصول على استخدام إضافي من عنصر قد يضيف إلى 2.01 مليار طن من النفايات الصلبة المنتجة عالميًا. كل عام.
ربما لم تفكري من قبل في الفوائد العديدة لاستخدام أنبوب أحمر الشفاه للتخزين، لذلك دعونا نقسمها. هذه العبوة قابلة للنقل للغاية. يمكنك ببساطة وضع بعض إكسسوارات الشعر الصغيرة في أنبوب ووضعها في حقيبتك لتكون في متناول يدك طوال الوقت. كما أنها صغيرة بما يكفي لاستخدامها لتخزين حتى أصغر العناصر. إذا كنت قد بحثت من قبل عن حاويات تخزين لحمل أشياء صغيرة مثل دبابيس الشعر، فأنت تعلم أنه من الصعب العثور على الخيارات المناسبة. الآن بعد أن فهمت مدى ملاءمة حل التخزين هذا، قد ترغب في التفكير مرتين قبل رمي أنابيب أحمر الشفاه الفارغة.
قم بإعداد أنابيب أحمر الشفاه الفارغة لاستخدامها كمخزن
ستحتاج إلى تنظيف أنابيب أحمر الشفاه جيدًا قبل أن تتمكن من البدء في التفكير في استخدامها كمخزن مخفي للأشياء الصغيرة. وإلا فإن الأشياء التي تضعها بالداخل سوف تكون مغلفة ببقايا شمعية. لتنظيف الجزء الداخلي من الأنبوب، ابدئي بكشط بقايا أحمر الشفاه باستخدام أي أداة صغيرة في متناول يدك، مثل مفك براغي مسطح الرأس أو سكين صغير. بعد ذلك، املأ حوضك بالماء الدافئ والصابون. ضع الأنبوب الخاص بك في الداخل لبضع دقائق لإعطاء الوقت المتبقي للتخفيف. أخيرًا، قم بإزالة الأنبوب من الماء وافرك المنتج العنيد بقطعة قماش للتنظيف. اشطفيه واتركيه حتى يجف تمامًا قبل الاستخدام.
نظرًا لأن هذه العملية طويلة بعض الشيء، فقد ترغب في جمع كومة من الأنابيب الفارغة بمرور الوقت حتى تتمكن من تنظيفها جميعًا مرة واحدة. بمجرد أن تصبح الأنابيب نظيفة، فكر في استخدامها لتلك الأغراض الصغيرة التي تضيع دائمًا في أسفل محفظتك، مثل إكسسوارات الشعر الصغيرة. يمكنك أيضًا وضع لوازم الإسعافات الأولية مثل الضمادات اللاصقة بالداخل لضمان استعدادك دائمًا لمعالجة الجروح أو الإصابات الصغيرة، حتى أثناء التنقل. الآن بعد أن عرفت كيفية استخدام أنابيب أحمر الشفاه للتخزين، لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ هناك مجموعة متنوعة من الطرق لإعادة استخدام زجاجات وحاويات المكياج الفارغة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام بودرة الوجه الفارغة أو عبوات العناية بالبشرة لتخزين البقايا المتبقية في منزلك. هذه مجرد بعض الأفكار القليلة التي تساعدك على البدء في رحلة إعادة تدوير حاويات المكياج.