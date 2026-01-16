لا تتخلص من بطانية الصوف القديمة – حولها إلى أداة تنظيف مفيدة

إذا كان لديك عدد كبير جدًا من البطانيات الصوفية التي تشغل مساحة (نرى تلك الكومة في زاوية غرفة المعيشة الخاصة بك)، فلا تبدأ في التخلص منها الآن. حتى تلك الملطخة يمكن استخدامها بشكل جيد في جميع أنحاء المنزل. ما عليك سوى نقلها إلى روتين التنظيف الخاص بك عن طريق استخدامها لمسح الأرضيات. الصوف هو نسيج ناعم رائع يمكن استخدامه على الرأس المسطح لممسحة سويفر الجافة أو الرطبة. إن الشيء العظيم في الصوف هو أنه لا يبلى بسهولة، مما يجعل هذا المشروع بسيطًا ومباشرًا إلى حد ما مع الحد الأدنى من الخياطة. ما عليك سوى قصه حسب الحجم وإرفاقه بالممسحة الخاصة بك.

ينتهي الأمر بعدد كبير جدًا من المنسوجات في مكب النفايات كل عام، سواء من خلال رمي الملابس التي تجاوزنا حجمها بدلاً من التبرع بها أو التخلص من أغراض المنزل دون قصد، مثل البطانيات أو الستائر، في محاولة للتخلص من الفوضى. يعد إعادة استخدام البطانيات القديمة كأدوات تنظيف إحدى الطرق لإبعادها عن مكب النفايات. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من غسل وإعادة استخدام منصات الممسحة محلية الصنع أثناء التنظيف، مما يوفر لك المال على جميع منصات الممسحة ذات الاستخدام الواحد التي كنت تشتريها – تكلف بعض الأصناف أكثر من 15 دولارًا لكل صندوق في Walmart – مع إبقاء تلك أيضًا خارج مكب النفايات أيضًا. تساعدك هذه الطريقة المبتكرة لإعادة استخدام البطانيات القديمة في تنظيم منزلك، وإبعاد العناصر الإضافية عن مكب النفايات، وتوفير بعض المال على طول الطريق. يبدو وكأنه فوز مربح للجانبين. دعنا نتعرف على عملية كيفية تحقيق ذلك.