لا تتخلص من بطانية الصوف القديمة – حولها إلى أداة تنظيف مفيدة

إذا كان لديك عدد كبير جدًا من البطانيات الصوفية التي تشغل مساحة (نرى تلك الكومة في زاوية غرفة المعيشة الخاصة بك)، فلا تبدأ في التخلص منها الآن. حتى تلك الملطخة يمكن استخدامها بشكل جيد في جميع أنحاء المنزل. ما عليك سوى نقلها إلى روتين التنظيف الخاص بك عن طريق استخدامها لمسح الأرضيات. الصوف هو نسيج ناعم رائع يمكن استخدامه على الرأس المسطح لممسحة سويفر الجافة أو الرطبة. إن الشيء العظيم في الصوف هو أنه لا يبلى بسهولة، مما يجعل هذا المشروع بسيطًا ومباشرًا إلى حد ما مع الحد الأدنى من الخياطة. ما عليك سوى قصه حسب الحجم وإرفاقه بالممسحة الخاصة بك.
ينتهي الأمر بعدد كبير جدًا من المنسوجات في مكب النفايات كل عام، سواء من خلال رمي الملابس التي تجاوزنا حجمها بدلاً من التبرع بها أو التخلص من أغراض المنزل دون قصد، مثل البطانيات أو الستائر، في محاولة للتخلص من الفوضى. يعد إعادة استخدام البطانيات القديمة كأدوات تنظيف إحدى الطرق لإبعادها عن مكب النفايات. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من غسل وإعادة استخدام منصات الممسحة محلية الصنع أثناء التنظيف، مما يوفر لك المال على جميع منصات الممسحة ذات الاستخدام الواحد التي كنت تشتريها – تكلف بعض الأصناف أكثر من 15 دولارًا لكل صندوق في Walmart – مع إبقاء تلك أيضًا خارج مكب النفايات أيضًا. تساعدك هذه الطريقة المبتكرة لإعادة استخدام البطانيات القديمة في تنظيم منزلك، وإبعاد العناصر الإضافية عن مكب النفايات، وتوفير بعض المال على طول الطريق. يبدو وكأنه فوز مربح للجانبين. دعنا نتعرف على عملية كيفية تحقيق ذلك.
كيفية إعادة استخدام البطانيات الصوفية القديمة وتحويلها إلى ممسحة أرضية رطبة وجافة
ابدأ بقياس الرأس المسطح للممسحة، حتى تعرف مقدار المساحة التي يجب تغطيتها بالصوف. أضف بضع بوصات إلى الطول لأننا سنقوم بطي الأطراف لتكوين جيوب تنزلق على رأس الممسحة. ستعمل الممسحة القياسية التي تشبه Swiffer مع قطعة قماش مقاس 16 × 5.5 بوصة. ضع البطانية التي تختارها واقطع المستطيل المناسب الحجم. قم بطي الصوف داخل وفوق نفسه بحوالي 2.5 بوصة على كل طرف من الأطراف الطويلة لتشكيل جيوب. تأكد من أنها تناسب رأس الممسحة بدقة. قم بخياطة الحواف الخارجية للطيات، مع ترك الوسط مفتوحًا حتى تتمكن من تمريره فوق رأس الممسحة. بدلًا من ذلك، يمكنك ربط الأطراف بالممسحة باستخدام الفيلكرو إذا كنت لا ترغب في الخياطة. ضع أحد طرفي رأس الممسحة في الجيب، ثم ضع الطرف الآخر في الجيب الآخر، وستكون جاهزًا لتنظيف الأرضيات.
نظرًا لأنه سيكون لديك الكثير من المواد من البطانية، يمكنك خياطة عدة ممسحات، بحيث يكون لديك دائمًا واحدة جديدة في متناول اليد. ثم قم ببساطة بإلقائها في الغسيل عند الانتهاء من التنظيف. يمكنك أيضًا استخدامها لتنظيف مناطق أخرى من المنزل يدويًا، مثل أرفف الكتب التي لم تحظ بالكثير من الاهتمام مؤخرًا أو الوشاح الذي يبدو مهملًا بعض الشيء. استخدمها كوسائد تنظيف عامة وقم بتخزين واحدة في كل غرفة في المنزل ليسهل الوصول إليها. عند نفاد البطانيات الإضافية، يمكنك إضفاء حياة جديدة على المناشف القديمة باستخدامات مماثلة، والحفاظ على روح إعادة الاستخدام حية من خلال إعادة استخدام أغطية الوسائد القديمة كأداة تنظيف أيضًا.