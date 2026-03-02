لا تتخلص من تلك العلاقة المكسورة – استخدم شجرة الدولار الذكية هذه التي يمكنك صنعها بنفسك للحفاظ على تنظيم الأشياء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت قد كسرت شماعاتك البلاستيكية من قبل، فمن المحتمل أنك قررت التخلص منها على الفور، معتبرة أنها مضيعة. ومع ذلك، قبل أن تصل إلى سلة المهملات، اعلم أن هذه العلاقة يمكن أن تساعدك بالفعل في بناء منظم حمام ساحر وصديق للميزانية يزيد من المساحة الخاصة بك. إنها ميسورة التكلفة وقوية ونوع مشروع DIY الذي سيستمتع به أي مبتدئ.
هناك العديد من حيل Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة والتي تعمل على تنظيم الفوضى، ولكن يجب أن تكون هذه الحيل على رأس قائمة مهامك. أظهرت إحدى مستخدمي TikTok، Lizfenwickdiy، هذا الاختراق في فيديو TikTok الخاص بها. مع اثنين فقط من الصناديق الخشبية الصغيرة الخاصة بـ Dollar Tree، وبعض قطع الشماعات المكسورة، وبعض البقع، وبعض الغراء، يمكنك بسهولة إنشاء مكان تخزين جميل لتنظيم العناصر الصغيرة مثل الفوط القطنية والمسحات وإسفنجات المكياج والمزيد.
بالنسبة لهذه الأعمال اليدوية، ستحتاج إلى الحصول على اثنين من صناديق Crafter’s Square Wood، المتوفرة في Dollar Tree. إذا لم تكن شماعاتك مكسورة بالفعل، أو لتسويتها، فاستخدم بعض المقصات الثقيلة للقطع. ستحتاج إلى بعض الطلاء أو البقع للصناديق. يمكنك الإبداع في اختيارات الألوان لتكمل غرفتك أو مساحتك بشكل أكبر. يجب عليك أيضًا الحصول على مسدس الغراء الساخن وبعض المواد اللاصقة E6000 Craft، المتوفرة على أمازون، لتكوين رابطة جيدة وقوية.
خطوات بناء حامل الصناديق الخشبية الأنيق الخاص بك
خطوتك الأولى هي طلاء أو طلاء صناديق Dollar Tree الخشبية بالطريقة التي تريدها. فكر في إضافة لمسة من اللون باللون الأحمر الفاتح أو الأصفر المشمس. يمكنك شراء بعض من Minwax Special Walnut Stain للحفاظ على الصناديق ذات المظهر الطبيعي من الخشب للحصول على تصميم أكثر بساطة. تأكد من ترك البقعة أو الطلاء يجف تمامًا قبل الانتقال إلى خطواتك التالية. بعد ذلك، خذ شماعاتك واستخدم مقصك للقطع على كلا الجانبين لإنشاء شكلين متشابهين على شكل حرف “u” مقلوبين، حتى يمكنهما العمل كحامل على جانبي صناديقك.
بعد ذلك، استخدم كلاً من المادة اللاصقة E6000 والغراء الساخن معًا، وأضفهما إلى الجزء الداخلي السفلي من الشماعات الخاصة بك حيث ستقف، على الأطراف ذات الزوايا الأطول (وليس الجوانب المستقيمة). ضع أحد الصناديق على جانبي الشماعات مقابل الغراء. ثبته في مكانه لبضع ثوان حتى يكون آمنًا. بعد ذلك، خذ المادة اللاصقة والغراء الساخن إلى الجزء العلوي الداخلي من حامل التعليق، حول المنحنيات مباشرةً. سوف يتناسب صندوقك الثاني مع هذا المكان، واحتفظ به حتى يتم ضبطه.
دع الحامل يجلس حتى يعالج تمامًا طوال الليل. اكتمل الآن منظم الحمام الصغير الخاص بك، ويمكنك إضافة الفوط القطنية والمسحات والمكياج وغيرها من الضروريات. يمكنك استخدامه في غرف أخرى في جميع أنحاء منزلك أيضًا، بما في ذلك غرفة الحرف الخاصة بك كمكان لوضع عصي الغراء، أو وضع واحدة في غرفة نومك لتثبيت ربطات الشعر. قد تفكر في استخدام واحدة على المكتب لتجميع اللوازم المكتبية أو لتنظيم الأسلاك الفوضوية.