لا تتخلص من تلك العلاقة المكسورة – استخدم شجرة الدولار الذكية هذه التي يمكنك صنعها بنفسك للحفاظ على تنظيم الأشياء

إذا كنت قد كسرت شماعاتك البلاستيكية من قبل، فمن المحتمل أنك قررت التخلص منها على الفور، معتبرة أنها مضيعة. ومع ذلك، قبل أن تصل إلى سلة المهملات، اعلم أن هذه العلاقة يمكن أن تساعدك بالفعل في بناء منظم حمام ساحر وصديق للميزانية يزيد من المساحة الخاصة بك. إنها ميسورة التكلفة وقوية ونوع مشروع DIY الذي سيستمتع به أي مبتدئ.

هناك العديد من حيل Dollar Tree ذات الأسعار المعقولة والتي تعمل على تنظيم الفوضى، ولكن يجب أن تكون هذه الحيل على رأس قائمة مهامك. أظهرت إحدى مستخدمي TikTok، Lizfenwickdiy، هذا الاختراق في فيديو TikTok الخاص بها. مع اثنين فقط من الصناديق الخشبية الصغيرة الخاصة بـ Dollar Tree، وبعض قطع الشماعات المكسورة، وبعض البقع، وبعض الغراء، يمكنك بسهولة إنشاء مكان تخزين جميل لتنظيم العناصر الصغيرة مثل الفوط القطنية والمسحات وإسفنجات المكياج والمزيد.

بالنسبة لهذه الأعمال اليدوية، ستحتاج إلى الحصول على اثنين من صناديق Crafter’s Square Wood، المتوفرة في Dollar Tree. إذا لم تكن شماعاتك مكسورة بالفعل، أو لتسويتها، فاستخدم بعض المقصات الثقيلة للقطع. ستحتاج إلى بعض الطلاء أو البقع للصناديق. يمكنك الإبداع في اختيارات الألوان لتكمل غرفتك أو مساحتك بشكل أكبر. يجب عليك أيضًا الحصول على مسدس الغراء الساخن وبعض المواد اللاصقة E6000 Craft، المتوفرة على أمازون، لتكوين رابطة جيدة وقوية.