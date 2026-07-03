لا تتخلص من حاوية المنظفات هذه: استخدمها لزراعة جميلة يمكنك صنعها بنفسك

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سواء كنت جديدًا في العناية بالنباتات أو متذوقًا للمساحات الخضراء المورقة، في مرحلة ما، سوف تقدر الراحة التي يوفرها تخزين أواني الزراعة الإضافية في مكان ما عندما تحتاج إليها … وبأحجام مختلفة. لحسن الحظ، إذا كنت في مأزق وتحتاج إلى أصيص في أسرع وقت ممكن، فقد لا تضطر إلى التوجه إلى المتجر. وذلك لأن وعاء النباتات التالي الخاص بك قد يكون موجودًا بالفعل في مكان ما في منزلك، حيث يوجد العديد من الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكنك تحويلها إلى أحواض زراعية جميلة. بفضل YouTuber No1 Garden، يتضمن ذلك حاويات منظفات الغسيل.

على الرغم من أن زجاجة المنظف الفارغة قد لا تبدو كنقطة بداية لديكور نباتي أنيق، إلا أن هذا التصميم الذي يمكنك صنعه بنفسك يوضح مدى سهولة تحويل واحدة إلى زارع ممتع وغريب محلي الصنع. لا يحتاج المشروع إلى ميزانية كبيرة أو قائمة طويلة من المستلزمات. كل ما تحتاجه لتحقيق ذلك هو حاوية (حاويات) المنظفات الخاصة بك، وبعض طلاء الأكريليك، وفرشاة، وطلاء رش، ومقص، وسكين X-ACTO، وشاربي، وغطاء زجاجة، ومادة لاصقة، مثل غراء Y’allCanDiy البلاستيكي أو مسدس الغراء الساخن.