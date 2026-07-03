لا تتخلص من حاوية المنظفات هذه: استخدمها لزراعة جميلة يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
سواء كنت جديدًا في العناية بالنباتات أو متذوقًا للمساحات الخضراء المورقة، في مرحلة ما، سوف تقدر الراحة التي يوفرها تخزين أواني الزراعة الإضافية في مكان ما عندما تحتاج إليها … وبأحجام مختلفة. لحسن الحظ، إذا كنت في مأزق وتحتاج إلى أصيص في أسرع وقت ممكن، فقد لا تضطر إلى التوجه إلى المتجر. وذلك لأن وعاء النباتات التالي الخاص بك قد يكون موجودًا بالفعل في مكان ما في منزلك، حيث يوجد العديد من الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكنك تحويلها إلى أحواض زراعية جميلة. بفضل YouTuber No1 Garden، يتضمن ذلك حاويات منظفات الغسيل.
على الرغم من أن زجاجة المنظف الفارغة قد لا تبدو كنقطة بداية لديكور نباتي أنيق، إلا أن هذا التصميم الذي يمكنك صنعه بنفسك يوضح مدى سهولة تحويل واحدة إلى زارع ممتع وغريب محلي الصنع. لا يحتاج المشروع إلى ميزانية كبيرة أو قائمة طويلة من المستلزمات. كل ما تحتاجه لتحقيق ذلك هو حاوية (حاويات) المنظفات الخاصة بك، وبعض طلاء الأكريليك، وفرشاة، وطلاء رش، ومقص، وسكين X-ACTO، وشاربي، وغطاء زجاجة، ومادة لاصقة، مثل غراء Y’allCanDiy البلاستيكي أو مسدس الغراء الساخن.
تحضير وتقطيع زارع المنظفات
خطوتك الأولى هي تنظيف حاوية المنظفات جيدًا، حيث أنها ستحتوي قريبًا على بعض النباتات. بعد ذلك، الخطوة التالية هي إنشاء دليل لخطوط القطع الخاصة بك. في تصميم No1 Garden، لاحظ أن خط القطع ينخفض بشكل مائل عبر الجزء العلوي من الحاوية، مما يخلق شكلًا مموجًا في المقدمة. وفي الوقت نفسه، يحتوي الجزء السفلي من الحاوية على نمط صدفي يشبه الموجة. في الأساس، ستقوم بقطع منتصف الزجاجة بالكامل، مع ترك المقبض فقط سليمًا. إذا كانت لديك مشكلة في رسم نمط الموجة، فكر في استخدام الاستنسل.
بعد إنشاء الخطوط الإرشادية، استخدم سكين X-ACTO لبدء قطع الخط الإرشادي، ثم قم بالتبديل مع المقص لقطع بقية الحاوية. بمجرد الانتهاء، قم بإزالة خطوط التحديد بقطعة قماش بها صابون أو القليل من الكحول المحمر. حان الوقت الآن لإنشاء بعض فتحات التصريف. يمكنك استخدام قلم لحام لهذه الخطوة إذا كان لديك واحد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن أداة حادة مثل سكين X-ACTO أو المقص أو سكين التقشير سوف تعمل أيضًا. (تعرف على حيلة بسيطة لاختيار وعاء نبات جيد.)
تخصيص زارع زجاجة المنظفات الخاصة بك
بعد أن تقوم بعمل ثلاثة فتحات تصريف أو نحو ذلك، ابدأ في صنع الأصيص (الأصيص) الخاص بك. يمكنك استخدام فكرة No1 Garden وإعطاء الزارع طبقة من الطلاء بالرش، والطلاء على بعض تموجات المحيط، وإنشاء وجه دولفين لطيف مبتسم مع عين مشرقة مصنوعة من غطاء زجاجة أسود. بدلًا من ذلك، يمكنك ببساطة تزيين الحاويات بزخارف ملتصقة مثل الزهور أو الخرز أو قطع اللباد.
أو اعتمادًا على شكل حاوية المنظفات الخاصة بك، يمكنك اتباع طريقة أخرى، مثل تحويل الزجاجة إلى أصيص معلق، إما معلقًا أو مثبتًا على الحائط أو السياج أو أي سطح رأسي آخر. للقيام بذلك، ابدأ مرة أخرى في الخطوة 2، ولكن اقلب الحاوية رأسًا على عقب، واقطع الجزء السفلي بالكامل لإنشاء وعاء. ثم قم برسم وجه على جانب الزجاجة، بحيث يكون المقبض هو الأنف. مرر بعض الخيوط عبر الجوانب العلوية للأصيص الجديد لتعليقه أو تثبيته من الخلف. (لا تنس عمل بعض فتحات التصريف في الأسفل أيضًا.)
مهما قررت قص وتصميم زجاجة منظف الغسيل الخاصة بك، فإن الفكرة الأساسية هي أن هذا DIY يوفر طريقة سهلة لتزيين منزلك بالنباتات في الأواني التي تصنعها بنفسك. ولا تنس أنه إذا تم استخدامها في الداخل، يمكن أن تكون الزهور والنباتات صناعية أيضًا. فقط “زرعها” في التربة للحصول على مظهر طبيعي. (تحقق من هذه الطرق الفريدة لتزيين منزلك بالنباتات.)