لا تخطي التنانير في التوفير للحصول على ديكور ذكي upcycle

إن إعادة تزيين منزلك على الميزانية يدعو أحيانًا إلى أفكار ذكية. على الرغم من أنه من المحتمل أنك تعثرت عبر صفحات DIY التي تقدم اقتراحات مثل طرق ذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة في جميع أنحاء المنزل ، إلا أن هناك الكثير من العناصر الأخرى التي يمكنك إعادة عرضها لتصميم منزلك. قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن تسجيل تنورة أو لباس أو ملابس غير أخرى في متجر التوفير المحلي الخاص بك قد يكون مجرد الشيء الذي يحتاجه التصميم الخاص بك للحصول على دفعة من الأسلوب والشخصية. قد لا تناسب بعض التنانير من متجر مستعرض أسلوب ملابسك أو تكون عصرية بما يكفي لارتدائها ، ولكن قد تكون أنماطها رائعة ومناسبة تمامًا لعمل فني.

مشروع واحد DIY يستحق المحاولة هو تحويل تنورة أو مقالات من الملابس إلى قطعة ديكور مؤطرة. باستخدام مواد وأدوات بسيطة ، مثل إطار الصورة ، مقص ، شريط نسيج ، وبالطبع تنورة ، يمكنك إنشاء عمل فني جميل يضيف الذوق إلى مساحتك. اعتمادًا على حجم إطار الصور الخاص بك ، يمكنك إنشاء قطعة بيان كبيرة الحجم أو إضافة صغيرة تمتزج مع قطع الجدار المعرض. إذا كان هذا المشروع DIY يحتوي على عصائرك الإبداعية تتدفق ، فإليك كيفية القيام بذلك في منزلك.