لا تخطي التنانير في التوفير للحصول على ديكور ذكي upcycle

إن إعادة تزيين منزلك على الميزانية يدعو أحيانًا إلى أفكار ذكية. على الرغم من أنه من المحتمل أنك تعثرت عبر صفحات DIY التي تقدم اقتراحات مثل طرق ذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة في جميع أنحاء المنزل ، إلا أن هناك الكثير من العناصر الأخرى التي يمكنك إعادة عرضها لتصميم منزلك. قد يبدو الأمر غريبًا ، لكن تسجيل تنورة أو لباس أو ملابس غير أخرى في متجر التوفير المحلي الخاص بك قد يكون مجرد الشيء الذي يحتاجه التصميم الخاص بك للحصول على دفعة من الأسلوب والشخصية. قد لا تناسب بعض التنانير من متجر مستعرض أسلوب ملابسك أو تكون عصرية بما يكفي لارتدائها ، ولكن قد تكون أنماطها رائعة ومناسبة تمامًا لعمل فني.
مشروع واحد DIY يستحق المحاولة هو تحويل تنورة أو مقالات من الملابس إلى قطعة ديكور مؤطرة. باستخدام مواد وأدوات بسيطة ، مثل إطار الصورة ، مقص ، شريط نسيج ، وبالطبع تنورة ، يمكنك إنشاء عمل فني جميل يضيف الذوق إلى مساحتك. اعتمادًا على حجم إطار الصور الخاص بك ، يمكنك إنشاء قطعة بيان كبيرة الحجم أو إضافة صغيرة تمتزج مع قطع الجدار المعرض. إذا كان هذا المشروع DIY يحتوي على عصائرك الإبداعية تتدفق ، فإليك كيفية القيام بذلك في منزلك.
كيفية تحويل التنورة القديمة إلى عمل فني
لإطلاق فكرة التنقيب هذه ، سترغب في الحصول على تنورة أو لباس أو قميص من مصدرك المستعمل المفضل (أو حتى من الجزء الخلفي من خزانة ملابسك). أي حجم ومواد ونمط سيفعل – كل شيء عن الأجواء التي تريد إنشاؤها. قد تضطر إلى القيام ببعض الرحلات إلى متجر التوفير لتسجيل النمط المثالي أو اللون لمخطط التصميم الخاص بك. ستكون المواد الأكثر سمكًا ، مثل الدنيم أو المخملية ، أكثر صعوبة في العمل مع هذا DIY بالذات. يمكنك اختيار تنورة قصيرة أو طويلة ، ولكن تأكد من أنه الحجم المناسب لإطار صورتك. ستحتاج إلى مواد كافية على الأقل لتغطية المنطقة مع بقاء إضافي للتطبيق المناسب.
ضع التنورة بحيث تكون المادة مسطحة مع عدد قليل من التجاعيد. بعد ذلك ، افصل الإطار كما لو كنت تقوم بتثبيت صورة. باستخدام إما الزجاج أو لوحة MAT كدليل ، ضع المادة على التنورة ، واستخدم علامة لتحديد المكان الذي ستقوم فيه. تأكد من قطع أكثر مما تحتاج إلى ترك حدود إضافية من القماش حول الحافة. يمكنك تقليم الفائض حسب الحاجة. بمجرد حصولك على ورقة النسيج الخاصة بك ، ضعها في الإطار كما كنت تقوم عادة بالتجميع مع صورة. استخدم شريط النسيج لتوصيل المادة في مكانه.
يمكنك أيضًا إضافة لمسات إضافية لتخصيص المظهر. استخدم شرائط من التنانير المختلفة لإلقاء نظرة مترقعة ، أو قطع الأشكال من النسيج المتناقض لغرز على نسيج التنورة. يمكنك أيضًا الطلاء وتزيين الإطار ولكنك تريد تخصيصه. عند الانتهاء ، شنق عملك الفني المخصص على الحائط.
الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها رفع تنورة مملوءة بالديكور المنزلي
ليست كل الأقمشة مثالية لإطار الصورة DIY. إذا قررت استخدام مادة أكثر سمكًا لهذا المشروع ، فقد تحتاج إلى إزالة طبقة لوحة MAT الداخلية أو إزالة الزجاج للسماح للمواد بالتناسب مع الإطار. يمكن أن تكون إزالة الزجاج أيضًا اختيارًا للتصميم يتيح عنصرًا أكثر عن طريق عن طريق اللمس. هناك خيار آخر هو لف النسيج حول طباعة قماشية تمتد القديمة التي لم تعد تحبها. يمكنك إرفاق القماش بالظهر ، وتركه كما هو أو إضافة إطار حوله.
ومع ذلك ، فإن النسيج هو مادة متعددة الاستخدامات للعديد من مشاريع ديكور المنزل DIY. بصرف النظر عن تأطير ، يمكنك تحويل أي نسيج تقريبًا إلى ستائر أنيقة. على الرغم من أن معظم التنانير ليست طويلة بما يكفي لستارة بطول الأرض ، إلا أنه يمكنك تحويل التنورة المذهلة إلى ستائر المقهى أو أغطية النوافذ لنافذة صغيرة. قد تختار أيضًا إنشاء حوض رائع باستخدام المواد المذهلة. تعود تنورة بالوعة في تصميم المنزل ، لذلك قد يكون هذا مشروعًا عصريًا للتنفيذ.
فكرة أخرى DIY هي تحديث كرسي قديم من خلال إعادة توجيه الوسادة بالنسيج من تنورة قديمة. اختر النسيج المتين بما يكفي للعمل كمفروش. إذا كنت تفضل أفكار DIY البسيطة لتعزيز تصميم منزلك ، فإن بعض مالكي المنازل يتخطون ممر البالغين بحثًا عن تنانير الأطفال التي غالباً ما تأتي في أنماط مرحة أكثر الألوان. اقلب تنورة طفل شجاع إلى عاكس الضوء الممتع عن طريق تثبيته على عاكس الضوء الحالي. ليست كل هذه المشاريع رائعة لكل طول تنورة ومواد ، لكنها قد تكون رائعة بعد الظهر التي تعزز تصميم منزلك.