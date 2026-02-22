لا تخطي لوحات متجر التوفير. استخدمها لصنع وحدة تغذية الطيور العتيقة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل مازلت تبحث عن بعض الطرق المبتكرة لإضافة المزيد من مغذيات الطيور إلى حديقتك؟ إذا وجدت مشاهدة الطيور في وحدة التغذية أمرًا رائعًا تمامًا، فمن المحتمل أنك تحب اكتشاف الأعمال اليدوية الفريدة والغريبة التي تسمح لك بإعادة استخدام العناصر الشائعة وتحويلها إلى شيء مختلف تمامًا. يمكن أن يشمل ذلك استخدام الأطباق القديمة لمغذيات الطيور التي تصنعها بنفسك.

لهذا المشروع الذكي والسهل، يلزم القيام برحلة إلى متجر التوفير. تريد البحث عن بعض الأطباق الجميلة والملونة، ولكن أثناء وجودك هناك، لا تنس البحث عن بعض الاكتشافات الأخرى التي يمكنك تحويلها إلى ميزات ستحبها الطيور، مثل الزجاجات المثيرة للاهتمام وقواعد المصابيح الخزفية. أو ربما تجد أن لديك طبقين جميلين مخبأين في الجزء الخلفي من الخزانة. في كلتا الحالتين، يمكن لهذه الأشياء أن تصنع مغذيات طيور قديمة مبهجة، كما هو موضح من قبل مستخدم TikTok، Brookmay، الذي يعرض بضع أطباق قديمة مختلفة حولتها إلى مغذيات طيور رائعة.

قبل أن نستكشف نوع السلسلة المعلقة التي ستحتاج إليها، إذا وجدت لوحة عتيقة تحتوي بالفعل على ثقوب حول الحواف، مثل تلك اللوحات التي تحتوي على نمط نسج السلة حول الحافة، فستجعل عملية DIY بأكملها سهلة للغاية. كل ما ستحتاجه هو إضافة سلسلة تعليق قياسية مع مشابك في أطراف السلاسل الأربع، مثل سلاسل سانكولي المعلقة مقاس 23 بوصة.