لا تخطي لوحات متجر التوفير. استخدمها لصنع وحدة تغذية الطيور العتيقة

هل مازلت تبحث عن بعض الطرق المبتكرة لإضافة المزيد من مغذيات الطيور إلى حديقتك؟ إذا وجدت مشاهدة الطيور في وحدة التغذية أمرًا رائعًا تمامًا، فمن المحتمل أنك تحب اكتشاف الأعمال اليدوية الفريدة والغريبة التي تسمح لك بإعادة استخدام العناصر الشائعة وتحويلها إلى شيء مختلف تمامًا. يمكن أن يشمل ذلك استخدام الأطباق القديمة لمغذيات الطيور التي تصنعها بنفسك.
لهذا المشروع الذكي والسهل، يلزم القيام برحلة إلى متجر التوفير. تريد البحث عن بعض الأطباق الجميلة والملونة، ولكن أثناء وجودك هناك، لا تنس البحث عن بعض الاكتشافات الأخرى التي يمكنك تحويلها إلى ميزات ستحبها الطيور، مثل الزجاجات المثيرة للاهتمام وقواعد المصابيح الخزفية. أو ربما تجد أن لديك طبقين جميلين مخبأين في الجزء الخلفي من الخزانة. في كلتا الحالتين، يمكن لهذه الأشياء أن تصنع مغذيات طيور قديمة مبهجة، كما هو موضح من قبل مستخدم TikTok، Brookmay، الذي يعرض بضع أطباق قديمة مختلفة حولتها إلى مغذيات طيور رائعة.
قبل أن نستكشف نوع السلسلة المعلقة التي ستحتاج إليها، إذا وجدت لوحة عتيقة تحتوي بالفعل على ثقوب حول الحواف، مثل تلك اللوحات التي تحتوي على نمط نسج السلة حول الحافة، فستجعل عملية DIY بأكملها سهلة للغاية. كل ما ستحتاجه هو إضافة سلسلة تعليق قياسية مع مشابك في أطراف السلاسل الأربع، مثل سلاسل سانكولي المعلقة مقاس 23 بوصة.
كيفية تعليق وحدة تغذية الطيور باستخدام أطباق لا تحتوي على ثقوب
بالنسبة للأطباق التي لا تحتوي على ثقوب، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها ربط السلاسل المعلقة لتحويل اكتشافك إلى وحدة تغذية طيور قديمة. بالطبع، يمكنك دائمًا حفر أربعة ثقوب حول الحافة، لكن عليك توخي الحذر عند القيام بذلك، حتى لا تكسر اللوحة عن طريق الخطأ وتدمرها. قد ترغب في التدرب أولاً على بعض الأطباق التي لا تمانع في كسرها، ويمكنك دائمًا إعادة تدويرها وتحويلها إلى أرضيات للحديقة. استخدم مثقاب الماس لأنه مصمم للحفر في السيراميك. من المهم أيضًا الحفاظ على برودة لقمة الحفر أثناء عمل الثقوب، لذا احتفظ بزجاجة رذاذ مملوءة بالماء في متناول يدك لرش اللوحة أثناء عملية الحفر. نصيحة أخرى هي وضع قطعة صغيرة من شريط الرسام على المكان الذي تريد إجراء الثقوب فيه، لأن هذا سيمنع الانزلاق عند بدء الحفر.
كبديل، يمكنك الحصول على بعض كفالات مجوهرات Benbo، والتي يمكنك لصقها على الحافة باستخدام مادة لاصقة قوية، مثل الغراء الحرفي E6000. انتظر حتى يجف الغراء تمامًا قبل ربط السلاسل المعلقة بالفتحات الموجودة في الكفالات. يمكنك أيضًا استخدام السلاسل التي تحتوي على خطافات في نهايتها فقط. شيء آخر يمكنك القيام به هو الحصول على إحدى شماعات الألواح النحاسية من Hillman بالحجم المناسب لطبقك. إنها مصممة لتعليق الأطباق على الحائط، ولكن مع القليل من البراعة، يجب أن تكون قادرًا على ربط سلسلة تعليق بهذا بشكل آمن. يمكنك أيضًا استخدام اثنين منهم بشكل متقاطع ومن ثم ربط مشابك السلسلة أو الخطافات بنقطة V. أخيرًا، قد تكون مهتمًا أيضًا بتوفير بعض الأطباق لمنح حديقتك تحولًا فريدًا.