لا تخلط بين نبات العنكبوت وشيء لا تريده أبدًا في منزلك

إذا سألت أحد خبراء البستنة عن النباتات المنزلية المناسبة للمبتدئين التي يجب عليك شراؤها، فمن المحتمل أن يوصيك بالنباتات العنكبوتية (Chlorophytum comosum). تعتبر النباتات العنكبوتية المشهورة وسهلة النمو ومنخفضة الصيانة بشكل عام نباتًا منزليًا مثاليًا وتنتشر بسرعة في نباتات صغيرة جديدة. ومع ذلك، عندما تحضر نباتًا جديدًا إلى المنزل، خاصة إذا كنت مبتدئًا في مجال البستنة، فأنت تريد التأكد من أنك لا تجلب آفة عرضية إلى منزلك بدلاً من ذلك. ليس من غير المألوف الخلط بين عشبة السلطعون المزعجة والعدوانية (Digitaria sanguinalis) ونبات العنكبوت، خاصة إذا تمكنت من النمو في نفس الوعاء. قد تظن أنها نبتة جديدة لنبتة العنكبوت، ولكن حتى تتأكد من ذلك، عليك تجنب زراعة هذا النمو بأي ثمن. Crabgrass ليس نباتًا تريده داخل منزلك.
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يشق بها عشب السلطعون طريقه إلى الداخل. قد يخلط البستانيون المبتدئون بينه وبين نبات منزلي، مثل نبات العنكبوت، ويحضرونه إلى الداخل. ويمكن أيضًا أن يتم إحضارها عن طريق الخطأ عن طريق الأحذية أو الملابس أو الحيوانات الأليفة أو النباتات المحفوظة في أصص. إذا كنت تتساءل عن عشبة السلطعون، فهي عشبة ضارة للغاية ويمكن أن تنتشر بسرعة عبر البذور، وتشكل عادةً بقعًا يمكن التعرف عليها. إنها قابلة للتكيف للغاية وسريعة النمو وقادرة على تحمل مجموعة واسعة من الظروف. في الواقع، يمكن لنبتة واحدة فقط من عشبة السلطعون أن تنتج أكثر من 150.000 بذرة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان نباتك الجديد من الحشائش أم لا، فهناك عدة طرق رئيسية لتحديد نوعه. إذا كانت عشبة السلطعون، فتأكد من إزالتها من منزلك أو قتلها بشكل طبيعي باستخدام صودا الخبز الأساسية في المطبخ.
كيفية التمييز بين عشبة السلطعون ونبات العنكبوت
على الرغم من أن نباتات السلطعون والعنكبوت ليست متطابقة، إلا أنها تشترك في بعض الخصائص الرئيسية التي قد تكون مربكة في كثير من الأحيان. يميل كلا النباتين إلى النمو على مستوى منخفض على الأرض بأوراق مترامية الأطراف تبدو وكأنها مطوية أسفل المركز. كلاهما ينمو بسرعة أيضًا. قد يكون من الصعب التمييز بين هذين الاثنين عندما يكونان صغيرين وخضراء في المقام الأول، قبل أن تشكل نباتات العنكبوت أوراقها الطويلة المميزة التي غالبًا ما تكون مخططة باللون الأبيض أو الأصفر.
هناك بعض المعرفات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند تحديد نوع النبات الذي تتعامل معه وما إذا كان يجب عليك إحضاره إلى الداخل. يمكن عادةً العثور على عشبة السرطان، سواء الأنواع الناعمة أو الكبيرة، وهي تنمو في بقع بالخارج في حديقتك، خاصة في المناطق ذات الشمس الكاملة. يمكن العثور على Crabgrass في مناطق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، لا توجد نباتات العنكبوت عادةً في الهواء الطلق في حديقتك، إلا إذا كنت تعيش في منطقة استوائية. موطنها الأصلي هو غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، ويزرع نبات العنكبوت في المقام الأول في الولايات المتحدة باعتباره نباتًا منزليًا. إذا كنت تعتقد أنك ترى نباتًا عنكبوتيًا ينمو بشكل طبيعي في حديقتك أو تظهر فرعًا جديدًا في تربة أصيص نبات العنكبوت يبدو مختلفًا بعض الشيء، فقد يكون في الواقع نباتًا أو عشبًا آخر مثل عشبة السلطعون. كن حذرًا دائمًا عند إحضار نبات جديد إلى منزلك وتأكد من تأكيد هويته قبل الاهتمام به.