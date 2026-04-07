لا تخلط بين نبات العنكبوت وشيء لا تريده أبدًا في منزلك

إذا سألت أحد خبراء البستنة عن النباتات المنزلية المناسبة للمبتدئين التي يجب عليك شراؤها، فمن المحتمل أن يوصيك بالنباتات العنكبوتية (Chlorophytum comosum). تعتبر النباتات العنكبوتية المشهورة وسهلة النمو ومنخفضة الصيانة بشكل عام نباتًا منزليًا مثاليًا وتنتشر بسرعة في نباتات صغيرة جديدة. ومع ذلك، عندما تحضر نباتًا جديدًا إلى المنزل، خاصة إذا كنت مبتدئًا في مجال البستنة، فأنت تريد التأكد من أنك لا تجلب آفة عرضية إلى منزلك بدلاً من ذلك. ليس من غير المألوف الخلط بين عشبة السلطعون المزعجة والعدوانية (Digitaria sanguinalis) ونبات العنكبوت، خاصة إذا تمكنت من النمو في نفس الوعاء. قد تظن أنها نبتة جديدة لنبتة العنكبوت، ولكن حتى تتأكد من ذلك، عليك تجنب زراعة هذا النمو بأي ثمن. Crabgrass ليس نباتًا تريده داخل منزلك.

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يشق بها عشب السلطعون طريقه إلى الداخل. قد يخلط البستانيون المبتدئون بينه وبين نبات منزلي، مثل نبات العنكبوت، ويحضرونه إلى الداخل. ويمكن أيضًا أن يتم إحضارها عن طريق الخطأ عن طريق الأحذية أو الملابس أو الحيوانات الأليفة أو النباتات المحفوظة في أصص. إذا كنت تتساءل عن عشبة السلطعون، فهي عشبة ضارة للغاية ويمكن أن تنتشر بسرعة عبر البذور، وتشكل عادةً بقعًا يمكن التعرف عليها. إنها قابلة للتكيف للغاية وسريعة النمو وقادرة على تحمل مجموعة واسعة من الظروف. في الواقع، يمكن لنبتة واحدة فقط من عشبة السلطعون أن تنتج أكثر من 150.000 بذرة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان نباتك الجديد من الحشائش أم لا، فهناك عدة طرق رئيسية لتحديد نوعه. إذا كانت عشبة السلطعون، فتأكد من إزالتها من منزلك أو قتلها بشكل طبيعي باستخدام صودا الخبز الأساسية في المطبخ.