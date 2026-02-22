لا تدع جهاز Kindle القديم الخاص بك يجمع الغبار – استخدمه في هذه الترقية العملية للمطبخ

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تُعد أقراص الحبر الإلكترونية مثل Amazon Kindle جهازًا رائعًا للقراءة. إنه خفيف الوزن ومحمول وسهل على العينين. والأهم من ذلك، أنها تحررك من عبء حمل العديد من الكتب الورقية أينما ذهبت، مما يجعلها رفيقًا مفيدًا للسفر. ولكن عندما يحين الوقت ويتم استبدال جهاز Kindle الخاص بك بطراز أحدث، فلا تتركه في أحد الأدراج لتجميع الغبار. بدلاً من ذلك، امنحها حياة ثانية وأضف لمسة من الإثارة على الثلاجة المملة عن طريق تحويل جهاز Kindle إلى لوحة رسائل رقمية. ما عليك سوى ربط الأشرطة المغناطيسية بالجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، ووضعها على الجانبين المتقابلين لتحقيق التوازن، ثم تثبيتها على باب الثلاجة.
على عكس الأجهزة اللوحية الأحدث والأكثر ذكاءً التي تدوم طويلاً بطاريتها، تدوم معظم أجهزة Kindle لأسابيع بشحنة واحدة، حتى مع الاستخدام المعتدل. لذلك يمكنك ملء الثلاجة القديمة بقوائم البقالة، والقوائم الأسبوعية، والمهام التي يجب القيام بها، والتذكيرات، وحتى الملاحظات الصغيرة الجميلة، دون الحاجة إلى العثور على مغناطيس الثلاجة والملاحظات اللاصقة لتثبيتها على باب الثلاجة أو القلق بشأن فقدان الطاقة بسرعة كبيرة. ستقربك هذه الترقية العملية خطوة واحدة من تحويل مطبخك العادي إلى مطبخ ذكي. كما أنه يقلل من هدر الورق ويمنح الجهاز المتقاعد غرضًا جديدًا ومستدامًا.
تحويل جهاز Kindle الخاص بك إلى لوحة رسائل رقمية
يتضمن تحويل جهاز Kindle الخاص بك إلى لوحة رسائل للمطبخ إعدادًا بسيطًا للبرامج، يتبعه تركيب سهل للأجهزة. ابدأ بتعطيل شاشة توقف جهاز Kindle الخاص بك وتمكين الإعداد الذي يبقي شاشتك قيد التشغيل دائمًا حتى تظل لوحة الرسائل مرئية. بعد ذلك، استخدم متصفح الويب المدمج في Kindle وقم بالوصول إلى موقع السبورة البيضاء البسيط (مثل Kindleboard) المُحسّن لشاشات الحبر الإلكتروني. إذا كنت تريد التعاون في الوقت الفعلي حيث يمكن لأفراد الأسرة وضع تذكيرات من أي جهاز في أي وقت، فاستخدم منصة السبورة البيضاء التعاونية (مثل Miro) وأرسل إليهم رابطًا قابلاً للمشاركة.
بمجرد تحويل جهاز Kindle الخاص بك إلى جهاز منزلي ذكي غير متوقع يمكن أن يجعل منزلك أكثر كفاءة، فإنك تحتاج إلى توصيل شرائط مغناطيسية. تأكد من استخدام شريط مغناطيسي لاصق شديد التحمل يمكنك تثبيته على الجوانب المتقابلة، مثل شريط Gauder المغناطيسي الذي يكلف 7.99 دولارًا على Amazon. بمجرد تأمينه، قم بتثبيت الجهاز على ثلاجتك.
إذا لم يكن لديك لوحة ثلاجة صديقة للمغناطيس، فيمكن وضع لوحة رسائل Kindle الخاصة بك في مناطق أخرى، مثل باب مخزن الطعام الخاص بك أو جدار بالقرب من مدخل مطبخك. يمكنك أيضًا وضعه على سطح الطاولة، خاصة إذا كان هناك منفذ شحن قريب، حتى تظل بطاريته مشحونة. هناك منطقة أخرى يجب مراعاتها وهي المدخل الخاص بك، بحيث تظل تذكيراتك اليومية مرئية عند دخولك إلى منزلك أو مغادرته.