لا تدع جهاز Kindle القديم الخاص بك يجمع الغبار – استخدمه في هذه الترقية العملية للمطبخ

تُعد أقراص الحبر الإلكترونية مثل Amazon Kindle جهازًا رائعًا للقراءة. إنه خفيف الوزن ومحمول وسهل على العينين. والأهم من ذلك، أنها تحررك من عبء حمل العديد من الكتب الورقية أينما ذهبت، مما يجعلها رفيقًا مفيدًا للسفر. ولكن عندما يحين الوقت ويتم استبدال جهاز Kindle الخاص بك بطراز أحدث، فلا تتركه في أحد الأدراج لتجميع الغبار. بدلاً من ذلك، امنحها حياة ثانية وأضف لمسة من الإثارة على الثلاجة المملة عن طريق تحويل جهاز Kindle إلى لوحة رسائل رقمية. ما عليك سوى ربط الأشرطة المغناطيسية بالجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، ووضعها على الجانبين المتقابلين لتحقيق التوازن، ثم تثبيتها على باب الثلاجة.

على عكس الأجهزة اللوحية الأحدث والأكثر ذكاءً التي تدوم طويلاً بطاريتها، تدوم معظم أجهزة Kindle لأسابيع بشحنة واحدة، حتى مع الاستخدام المعتدل. لذلك يمكنك ملء الثلاجة القديمة بقوائم البقالة، والقوائم الأسبوعية، والمهام التي يجب القيام بها، والتذكيرات، وحتى الملاحظات الصغيرة الجميلة، دون الحاجة إلى العثور على مغناطيس الثلاجة والملاحظات اللاصقة لتثبيتها على باب الثلاجة أو القلق بشأن فقدان الطاقة بسرعة كبيرة. ستقربك هذه الترقية العملية خطوة واحدة من تحويل مطبخك العادي إلى مطبخ ذكي. كما أنه يقلل من هدر الورق ويمنح الجهاز المتقاعد غرضًا جديدًا ومستدامًا.