لا تدع عروض كرة القدم الخيالية تجذبك

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يمكن أن تكون آلهة الخيال صيادين استثنائيين. غالبًا ما يتدلون من أسلاك التنازل الحية، فقط في انتظار مديري الخيال الكبير ليأخذوا قضمة.

هناك الكثير من الإغراءات في مياه الوكيل الحر هذا الأسبوع، خاصة في موضع الاستقبال الواسع. قد تبدو هذه الخيارات وكأنها وجبات خفيفة لطيفة يمكنك تناولها من مجموعة التنازلات، لكن لا تعلق بها. من الممكن أن يكون كل ما تحتاجه هو مكان مهدر في القائمة للاعب لا يمكنك اللعب بثقة أبدًا.

الأسماء التي نتعرف عليها تخلق تموجات خيالية أكثر من تلك الجديدة. لذلك من بين WRs الذين كان لديهم أسبوع كبير في الأسبوع العاشر والذين من المحتمل أيضًا أن يسبحوا في بركة التنازل، فإن الشخص الذي يُحدث أكبر دفقة على الأرجح هو ماركيز فالديس-سكانتلينج.

إنه اسم معروف لمعظم مديري الخيال. كان لديه بعض الضجيج عندما كان مع آرون رودجرز باكرز منذ سنوات. لقد حصل على بعض المشاركات المماثلة مؤخرًا مع رؤساء باتريك ماهومز. لقد تم التغاضي عنه في الغالب عندما كان مع جوش ألين بيلز في وقت سابق من هذا العام.