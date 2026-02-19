لا تدع كتبك القديمة يتراكم عليها الغبار، استخدمها في فكرة الديكور هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

نداء إلى جميع محبي الكتب: هل لديكم أكوام من الكتب القديمة التي يجمعها الغبار على رفوفكم؟ آسف، سؤال سخيف – بالطبع تفعل ذلك. بدلاً من السماح لهم بشغل مساحة على رفك الثمين الذي يجب قراءته، خذ صفحة من TikToker الذكي: أعد استخدام الكتب التي ربما لم تعد تقرأها بعد الآن في ديكور كتابي لطيف ببساطة عن طريق تأطير صفحاتك المفضلة.

ليس هذا الأمر سهلاً فحسب (يتم تنفيذه في بضع ساعات فقط)، وبأسعار معقولة (لديك الكتب بالفعل)، وممتع، ولكنه يحتفل أيضًا بأكثر ما نحبه في الكتب: القصة. من خلال تأطير الصفحات التي تعني الكثير بالنسبة لك، يمكنك إعادة إحياء تلك الحبكة، أو الاعتراف بالحب، أو الكشف الكبير مرارًا وتكرارًا، كل ذلك مع توفير مساحة على الرف الخاص بك لمزيد من الكتب. وهنا، نسمي ذلك فوزًا للجانبين.

سر هذا الديكور الذي تصنعه بنفسك هو العثور على الإطار الصحيح. تأتي الكتب عمومًا بأحجام قياسية، حيث يبلغ حجم الكتب ذات الأغلفة الورقية التجارية والنصوص الدينية إما 5½ بوصة × 8½ بوصة أو 6 × 9 بوصة. عادةً ما تكون كتب الأطفال أكبر قليلاً، حيث تتراوح من 6 × 6 بوصات إلى 8 × 10 بوصات. يساعد قياس كتابك قبل شراء الإطار على ضمان حصولك على الملاءمة المثالية. تعد إعادة استخدام إطارات متاجر التوفير خيارًا رائعًا لهذه الأعمال اليدوية لأنها عادةً ما تكون أرخص ويمكن أن تضيف بعض الشخصية إلى مساحتك الخاصة. كل ما عليك فعله هو التأكد من متانتها وعدم تعرضها لأي ضرر واضح، مثل الشقوق الكبيرة في الإطار أو الزجاج أو الحواف المتشققة.