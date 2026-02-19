لا تدع كتبك القديمة يتراكم عليها الغبار، استخدمها في فكرة الديكور هذه التي يمكنك صنعها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
نداء إلى جميع محبي الكتب: هل لديكم أكوام من الكتب القديمة التي يجمعها الغبار على رفوفكم؟ آسف، سؤال سخيف – بالطبع تفعل ذلك. بدلاً من السماح لهم بشغل مساحة على رفك الثمين الذي يجب قراءته، خذ صفحة من TikToker الذكي: أعد استخدام الكتب التي ربما لم تعد تقرأها بعد الآن في ديكور كتابي لطيف ببساطة عن طريق تأطير صفحاتك المفضلة.
ليس هذا الأمر سهلاً فحسب (يتم تنفيذه في بضع ساعات فقط)، وبأسعار معقولة (لديك الكتب بالفعل)، وممتع، ولكنه يحتفل أيضًا بأكثر ما نحبه في الكتب: القصة. من خلال تأطير الصفحات التي تعني الكثير بالنسبة لك، يمكنك إعادة إحياء تلك الحبكة، أو الاعتراف بالحب، أو الكشف الكبير مرارًا وتكرارًا، كل ذلك مع توفير مساحة على الرف الخاص بك لمزيد من الكتب. وهنا، نسمي ذلك فوزًا للجانبين.
سر هذا الديكور الذي تصنعه بنفسك هو العثور على الإطار الصحيح. تأتي الكتب عمومًا بأحجام قياسية، حيث يبلغ حجم الكتب ذات الأغلفة الورقية التجارية والنصوص الدينية إما 5½ بوصة × 8½ بوصة أو 6 × 9 بوصة. عادةً ما تكون كتب الأطفال أكبر قليلاً، حيث تتراوح من 6 × 6 بوصات إلى 8 × 10 بوصات. يساعد قياس كتابك قبل شراء الإطار على ضمان حصولك على الملاءمة المثالية. تعد إعادة استخدام إطارات متاجر التوفير خيارًا رائعًا لهذه الأعمال اليدوية لأنها عادةً ما تكون أرخص ويمكن أن تضيف بعض الشخصية إلى مساحتك الخاصة. كل ما عليك فعله هو التأكد من متانتها وعدم تعرضها لأي ضرر واضح، مثل الشقوق الكبيرة في الإطار أو الزجاج أو الحواف المتشققة.
تأطير صفحات من الكتب القديمة لديكور فريد يمكنك صنعه بنفسك
لتزيين منزلك باستخدام الكتب المعاد استخدامها، ابدأ بالعثور على الصفحة (أو الصفحات) التي تريد استخدامها في ديكورك. إذا كان هناك فقرة خاصة تريد تسليط الضوء عليها، فاستخدم لوازم التعليقات التوضيحية المفضلة لديك: قلم أو قلم تمييز أو قلم تحديد، ثم قم بإزالة الصفحة من الكتاب. للحصول على مظهر ريفي، قومي بتمزيق الحقيبة بلطف من الربط من الأعلى إلى الأسفل. أو، للحصول على مظهر واضح، اضغط على الكتاب مفتوحًا بشكل مسطح، ثم اضغط على الصفحات لأسفل، واستخدم سكين هواية مثل Fiskers Detail Craft Knife على طول الحافة الداخلية للصفحة للحصول على قطع نظيف. ضع الصفحة أو الصفحات في الإطار الخاص بك، ثم قم بتحريك الجزء الخلفي في مكانه، ثم انظر إلى الجزء الأمامي من الإطار للتأكد من أنه يبدو بالطريقة التي تريدها.
أخيرًا، حان وقت التعليق. القاعدة الأساسية الجيدة هي أنه إذا كان الإطار يبدو ثقيلًا عند الإمساك به، فمن المحتمل أن يحتاج إلى تثبيته بالمسامير. إذا شعرت بالخفة، يمكنك استخدام المسامير المعلقة أو شرائط تعليق الصور على الحوائط الجافة.
هناك العديد من الطرق لتخصيص هذا DIY. على سبيل المثال، إذا كنت تحب مقاطع متعددة من كتاب، قم بقصها ووضعها على البطاقات قبل وضعها في الإطار. أو للحصول على لون ناعم، استخدم الألوان المائية لتعليق الخطوط أو إضافة لمسة من الألوان إلى الصفحة بأكملها. تأكد من لصق صفحات الكتاب على ورق الألوان المائية باستخدام غلاف أكريليك، مثل Pebeo Bindex Acrylic Binder، ثم أضف طبقتين من أرضية الألوان المائية، ثم جففهما قبل وضع اللون.