لا تدع هذا الجمال المعمر المزهر يموت – أحضره إلى الداخل قبل حلول الشتاء

لدعم نباتات الفوشيه الخارجية الخاصة بك خلال فصل الشتاء، من المهم معرفة نوع الفوشيه الذي تقوم بزراعته. بهذه الطريقة، يمكنك وضع استراتيجية وتجنب أي أخطاء يرتكبها الناس عند بقاء النباتات في فصل الشتاء. هل الفوشيه الخاص بك هو أحد الأصناف شديدة التحمل أو نصف شديدة التحمل؟ ومن ثم قد يكونون قادرين على تحمل بعض التعرض لدرجات حرارة منخفضة، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة من البلاد لا تتعرض للبرد الشديد.

ومع ذلك، فإن الفوشيه الرقيق يميل إلى أن يكون أكثر شعبية. كما يوحي الاسم، هذه الأصناف هي أجزاء متساوية جميلة وصعبة. وبعبارة أخرى، فهي ليست حتى هاردي الباردة عن بعد. سيحتاجون إلى مزيد من مجالسة الأطفال، وقد يكون قضاء فصل الشتاء أكثر صعوبة.

يعد تأقلم نباتات الفوشيه أمرًا بالغ الأهمية لزراعتها في الداخل بنجاح. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحريكها إلى الداخل قبل فترة طويلة من تجمد الأرض لأول مرة. حافظ على درجة الحرارة في منزلك على الجانب الأكثر برودة، من الناحية المثالية بين 60 و70 درجة فهرنهايت، ثم ضع زهور الفوشيه في مكان لا تتعرض فيه لأشعة الشمس القاسية والمشرقة في فصل الشتاء. تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك فصل الشتاء عن نباتات الفوشيه التي شهدت طقسًا باردًا ودخلت في حالة سكون بشكل طبيعي – فقط قم بتقليمها سريعًا وتخزينها في غرفة باردة ذات إضاءة خافتة. لكن لا تنساهم! تأكد من سقي نباتاتك عدة مرات خلال أشهر الشتاء أيضًا.