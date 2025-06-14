لا ترمي أرجل البراز المكسورة واستخدمها لحاملي شموع ريفية DIY

يمكن أن يكون العثور على لهجات فريدة من نوعها لمنزلك مسعى باهظ الثمن ، خاصةً عندما تكون عناصر أصغر فقط مزخرفة وأقل وظيفية ، مما يجعل أي شخص مترددًا في إسقاط دولارات كبيرة عليها في متجر ديكور المنزل. يمكن أن تكون الشموع وحاملي الشموع أحد عناصر الديكور هذه التي لها خيارات لا حصر لها عبر الإنترنت وفي الممرات ، ولكن في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون الإصدارات DIY بديلاً أكثر ملاءمة للبيئة. ولحسن الحظ ، يمكنك بسهولة إنشاء الكنز من المهملات في شكل قواعد شمعة ريفية رائعتين مصنوعة من أرجل البراز المكسورة. والنتيجة هي مجموعة أنيقة من حاملي الشموع DIY و One-A-Cind التي يسهل تجميعها واستخدامها كجزء من ديكورك.

يمكن تخصيص حاملي الشموع تمامًا لتناسب جمالية ديكورك ، ويمكن تقليصها مع منشار إلى الحجم المطلوب. هذه الطريقة الممتعة لإعادة استخدام أرجل الأثاث القديمة هي فرصة رائعة لاستخدام العناصر المكسورة من الأثاث التي هي لهجات منحوتة جميلة في حد ذاتها. على الرغم من أن المرء يبدو مذهلاً ، فإن عدد الأرجل المتاحة يعني أنه يمكنك إنشاء مجموعة أو تعيين بأحجام مختلفة كلكنة جميلة للأرفف أو الألواح الجانبية ، أو لتزيين موقد الموقد. كما أنها ستصنع عناصر مركزية لتناول الطعام الجميلة مع الزهور أو المساحات الخضراء لخلق شعور بالارتفاع.