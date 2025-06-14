لا ترمي أرجل البراز المكسورة واستخدمها لحاملي شموع ريفية DIY

يمكن أن يكون العثور على لهجات فريدة من نوعها لمنزلك مسعى باهظ الثمن ، خاصةً عندما تكون عناصر أصغر فقط مزخرفة وأقل وظيفية ، مما يجعل أي شخص مترددًا في إسقاط دولارات كبيرة عليها في متجر ديكور المنزل. يمكن أن تكون الشموع وحاملي الشموع أحد عناصر الديكور هذه التي لها خيارات لا حصر لها عبر الإنترنت وفي الممرات ، ولكن في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون الإصدارات DIY بديلاً أكثر ملاءمة للبيئة. ولحسن الحظ ، يمكنك بسهولة إنشاء الكنز من المهملات في شكل قواعد شمعة ريفية رائعتين مصنوعة من أرجل البراز المكسورة. والنتيجة هي مجموعة أنيقة من حاملي الشموع DIY و One-A-Cind التي يسهل تجميعها واستخدامها كجزء من ديكورك.
يمكن تخصيص حاملي الشموع تمامًا لتناسب جمالية ديكورك ، ويمكن تقليصها مع منشار إلى الحجم المطلوب. هذه الطريقة الممتعة لإعادة استخدام أرجل الأثاث القديمة هي فرصة رائعة لاستخدام العناصر المكسورة من الأثاث التي هي لهجات منحوتة جميلة في حد ذاتها. على الرغم من أن المرء يبدو مذهلاً ، فإن عدد الأرجل المتاحة يعني أنه يمكنك إنشاء مجموعة أو تعيين بأحجام مختلفة كلكنة جميلة للأرفف أو الألواح الجانبية ، أو لتزيين موقد الموقد. كما أنها ستصنع عناصر مركزية لتناول الطعام الجميلة مع الزهور أو المساحات الخضراء لخلق شعور بالارتفاع.
كيفية تحويل الأرجل الخشبية إلى حاملي الشموع
يعمل هذا المشروع مع أرجل البراز المكسورة أو السليمة المصنوعة من الخشب. قد تحتاج إلى قطعها للحصول على سطح مستو على كلا الطرفين لربط القاعدة والأعلى. كلما كانت أكثر نحتًا وغطاءً ، كانت التفاصيل الأكثر جمالا على حاملي الشموع النهائية. يمكنك أيضًا استخدام أرجل الطاولة الخشبية من قطعة قديمة أو شراء أرجل خشبية جديدة غير مكلفة من متجر لتحسين المنزل.
ستحتاج أيضًا إلى جولات خشبية كبيرة بما يكفي لتكون بمثابة قاعدة للحامل والأعلى حيث تذهب الشمعة. وتشمل الخيارات الرائعة صياغة جولات ، وصحون خشبي ، أو قواعد لوحة خشبية مستديرة. يمكنك أيضًا استخدام صحن الطين غير المكلف التي تسمح بالشمعة المريحة التي يمكن للشمعة الجلوس داخلها بشكل آمن ، والتي يمكنك رسمها لتتناسب مع الخشب. استخدم الغراء الخشبي لإرفاق الجزء السفلي من الساق بالقاعدة بشكل آمن. يمكنك أيضا استخدام مسمار مدفوع من خلال بعض الدعم الإضافي. في الأعلى ، استخدم قطعة دائرية أخرى ملتصقة أو مسمرًا في مكانها للمنصة العليا. ثم ، أضف شمعة على القمة.
تخصيص حامل شمعة العمود المطبوع الخاص بك
هناك العديد من الطرق لتخصيص هذا المشروع ، بما في ذلك الصنفرة أسفل النهاية الخشبية على الساقين وإعادة تلطيخها مع الجولات الخشبية في الأعلى. يمكنك أيضًا رسمها باستخدام الطلاء الطباشير ومعطف الخشب لإنشاء مظهر مثالي للمساحة الريفية. لخلق اهتمام إضافي ، أضف حبات خشبية حول المنصة العلوية أو استخدام الاستنسل على طول الجانبين لإضافة تفاصيل مطلية.
تشمل الاختلافات الممتعة في هذا المشروع طلاء الساقين الأبيض واستخدام طبق صغير عتيق أو وعاء صغير أو صحن لحامل الشموع مع الذوق الأنيق المتهالك. أو ، قم برسمها في كل مكان مع أسود لامع لإلقاء نظرة أنيقة ودرامية. بالنسبة للأرجل الأكثر بساطة ، قم بلف كامل طول القطعة في خيوط الجوت التي تتناسب تمامًا مع مساحة التصميم الساحلية أو الساحلية.