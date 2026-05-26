لا ترمي أواني الحضانة القديمة، استخدمها لجذب الحشرات المفيدة إلى الحديقة

إذا كنت شخصًا يعتقد أن الحشرات زاحفة، فإن فكرة جذبها عمدًا إلى حديقتك قد تبدو غير بديهية بعض الشيء. ومع ذلك، هناك في الواقع عدد لا بأس به من الحشرات الجيدة التي ستطرد الآفات من حديقتك وتساعد في حماية نباتاتك بطرق أخرى أيضًا. أحد الأمثلة الرائعة هو الدانتيل. يمكن التعرف على هذه المخلوقات الصغيرة من خلال أجنحتها الشفافة الشبيهة بالدانتيل وتعتبر مرغوبة في العديد من الحدائق لأنها تحب تناول وجبة خفيفة من الآفات الضارة مثل حشرة المن. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن النظام الغذائي لأسماك الأربطة الناضجة يشمل أيضًا رحيق الأزهار وحبوب اللقاح، فإنها تصنع ملقحات رائعة بسبب حبوب اللقاح التي تنتقل من زهرة إلى أخرى.

لذا، إذا كنت الآن مقتنعًا بأن الأربطة هي بالتأكيد صديق مفيد لوجودك بالقرب منك، فقد تتساءل عن بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها جلب الحشرات الجيدة إلى حديقتك. حسنًا، صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل جذب الأربطة إلى مساحتك الخارجية دون الحاجة إلى شراء أي معدات جديدة أو فاخرة. بدلاً من ذلك، يمكنك تحويل أصيص الحضانة البسيط إلى نوع من “فندق الحشرات” الذي سيشجعهم على إنشاء متجر في الممتلكات الخاصة بك. كل ما يتطلبه هذا المشروع البسيط هو أصيص حضانة قديم – مثل تلك التي تأتي من النباتات التي يتم شراؤها من المتاجر – وبعض المواد العضوية مثل الأغصان أو قطع الخيزران. من خلال ملء الوعاء بهذه العناصر الطبيعية، فإنك توفر لأجنحة الأربطة مكانًا آمنًا للاختباء من الحيوانات المفترسة والاستعداد لوضع بيضها. دعنا نستكشف كيفية البدء في إنشاء فندق الحشرات الخاص بك لمنح طيور الأربطة المحلية سببًا لجعل حديقتك موطنًا جديدًا لها.