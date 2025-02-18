لا ترمي الأريكة الجلدية المقشورة الخاصة بك – إليك كيف يمكن للطلاء تجديده

جمال الجلد هو أنه يطور الزنجار الطبيعي -ولكن يمكن أن يكون هذا عيبه القاتل. إذا كان لديك أريكة جلدية وصلت إلى نهاية حياته على ما يبدو ، فلا تستسلم بعد. على الرغم من أنه يمكنك الحفاظ على أثاث الجلود الخاص بك ناعمًا ومرنًا مع الجلسرين الطبيعي ، إلا أن هناك طرقًا ذكية أخرى لإحياء سطح التقشير. كل ما عليك فعله هو نظيف وإعداد ورسم الأريكة الجلدية القديمة. ابدأ بتنظيف سطح الأريكة بقطعة قماش جافة متبوعة بقطعة قماش مبللة ، ثم ضع منظفًا مخصصًا للجلد. لا تنس تجنب هذه الأخطاء الشائعة عند تنظيف أثاث الجلود الخاص بك.

قم بإزالة الأجزاء القديمة من الجلد لتحضير أريكة الخاص بك للاستيلاء والطلاء. يمكنك تقشير قطع كبيرة من الجلد الفضفاض أو استخدام تقاليد الإرث بوند-ن-فليكس فينيل والجلد لانتشار على الدموع والخدوش العميقة. تحقق مما إذا كانت الأريكة مصنوعة من جلد حقيقي أو فو. يمكن أن يكون طلاء الأكريليك متقلبة بالجلد المزيف إذا كان مصنوعًا من الفينيل ، لذلك يمكن أن يساعد التمهيدي في منع ترحيل الملدنات المحتملة. يمكنك استخدام منتج مخصص خصيصًا للجلد المصنوع من الجلد أو إعداد Angelus Leather و Deglazer للجلد الحقيقي لإنشاء حاجز قبل تطبيق الطلاء. يختلف كل منتج ، لذا تأكد من اتباع تعليمات الشركة المصنعة فيما يتعلق بعدد المعاطف والمدة التي يحتاجها التمهيدي إلى الجفاف. إذا كان لديك أريكة جلدية حقيقية ، فمن الممكن تطبيق طلاء الأكريليك مباشرة ، ولكن لا يزال من الأفضل استخدام التمهيدي.