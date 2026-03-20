لا ترمي الأكواب البلاستيكية المنفردة. تحويلها إلى مغذيات الطيور المعلقة البسيطة

بدلاً من التوجه إلى المتجر وإنفاق المال، يمكنك بسهولة صنع وحدة تغذية للطيور باستخدام أدوات منزلية لديك بالفعل، بما في ذلك الأكواب البلاستيكية. ومع ذلك، من المهم دائمًا أن تجعل سلامة الطيور على رأس أولوياتك. يمكن للطيور أن تخدش أو تجرح نفسها على الحواف الحادة لوحدة التغذية، لذلك من الضروري عدم ترك أي قطع مدببة من البلاستيك تبرز من كوب Solo الخاص بك. تعتبر سنفرة الحافة بعد قطع الجزء العلوي لجعلها مسطحة تمامًا فكرة جيدة أيضًا.

وبدلاً من ذلك، توصي شركة Solo باستخدام الكوب بأكمله لمشروعك. في حين أن هذا الإصدار من DIY سيجعل وحدة التغذية أعمق وتتطلب المزيد من البذور لملئها، يمكنك جعلها أكثر راحة لزوارك ذوي الريش عن طريق إضافة مجثم. اصنع فتحتين بالقرب من الحافة العلوية مقابل بعضهما البعض وادفع القش أو قضيب وتد خشبي من خلالهما، بحيث تبرز كميات متساوية على كل جانب، مما يخلق مكانًا للجلوس. أضف شريطًا ثانيًا بالأسفل، بشكل قطري، ثم أضف لمسة من النزوة من خلال طلاء الأكواب بأنماط أو ألوان زاهية.

كما هو الحال دائمًا، تذكر أن تقوم بتنظيف وحدة تغذية الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك بانتظام وبشكل صحيح بمزيج من 10 أجزاء من الماء إلى جزء واحد من المبيض. تأكد أيضًا من التخلص من العلف وتنظيف الكوب بعد هطول الأمطار، حيث يجب ألا تجلس بذور الطيور أبدًا في أي نوع من البيئة الرطبة لتجنب نمو العفن.