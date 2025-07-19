لا ترمي الكراسي القديمة: جرب تخزين الحمام DIY رائعتين بدلاً من ذلك

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عندما يكون لديك كرسي غير مرغوب فيه قديم لا يحتوي على مكان في منزلك ، فقد يكون من المغري إلقاءه على كبح مجموعة القمامة أو التبرع بها إلى متجر التوفير المحلي. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لإعادة عرض كرسي خشبي غير مستخدم ومنحه عملية تجميل وظيفية كقطعة تخزين للحمام بدلاً من ذلك؟ قد يسرني Avid Upcyclers على رف الحمام المخصص من كرسي متهالك. يعد هذا المشروع رائعًا لعقد المناشف ، أو مواهب Knick ، وورق التواليت ، أو أي شيء يناسب احتياجاتك وجمالية. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى عدد قليل من الأدوات ، مثل معدات الصنفرة ، والانصهار ، وأدوات الطلاء ، والحفر ، وربما يتصاعد بين قوسين أو مرساة دريوال ، يمكن أن يكون مشروعًا إبداعيًا للدييير الذكي مع القليل من المعرفة.

من خلال قطع الكرسي إلى النصف ، وإزالة الساقين ، والرمل والرسم الخشب ، وتركيبه على الحائط ، يمكنك صنع رف كرسي قابل للثقة يبدو فريدًا وملتويًا. قد لا يكون هذا المشروع هو الأكثر ملاءمة للمبتدئين ، ولكن يمكن تكييفه لتناسب احتياجات العديد من أصحاب المنازل. على سبيل المثال ، يعمل استخدام المقعد الجزئي فقط بمثابة رف زخرفي ، بينما يمكن أن يكون استخدام الجانب السفلي من الكرسي مثاليًا لتعليق المناشف. مع القليل من الإبداع ، قد يكون هذا تغييرًا ممتعًا سيجلب جمالية ريفية إلى حمامك.