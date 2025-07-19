لا ترمي الكراسي القديمة: جرب تخزين الحمام DIY رائعتين بدلاً من ذلك

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عندما يكون لديك كرسي غير مرغوب فيه قديم لا يحتوي على مكان في منزلك ، فقد يكون من المغري إلقاءه على كبح مجموعة القمامة أو التبرع بها إلى متجر التوفير المحلي. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لإعادة عرض كرسي خشبي غير مستخدم ومنحه عملية تجميل وظيفية كقطعة تخزين للحمام بدلاً من ذلك؟ قد يسرني Avid Upcyclers على رف الحمام المخصص من كرسي متهالك. يعد هذا المشروع رائعًا لعقد المناشف ، أو مواهب Knick ، وورق التواليت ، أو أي شيء يناسب احتياجاتك وجمالية. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى عدد قليل من الأدوات ، مثل معدات الصنفرة ، والانصهار ، وأدوات الطلاء ، والحفر ، وربما يتصاعد بين قوسين أو مرساة دريوال ، يمكن أن يكون مشروعًا إبداعيًا للدييير الذكي مع القليل من المعرفة.
من خلال قطع الكرسي إلى النصف ، وإزالة الساقين ، والرمل والرسم الخشب ، وتركيبه على الحائط ، يمكنك صنع رف كرسي قابل للثقة يبدو فريدًا وملتويًا. قد لا يكون هذا المشروع هو الأكثر ملاءمة للمبتدئين ، ولكن يمكن تكييفه لتناسب احتياجات العديد من أصحاب المنازل. على سبيل المثال ، يعمل استخدام المقعد الجزئي فقط بمثابة رف زخرفي ، بينما يمكن أن يكون استخدام الجانب السفلي من الكرسي مثاليًا لتعليق المناشف. مع القليل من الإبداع ، قد يكون هذا تغييرًا ممتعًا سيجلب جمالية ريفية إلى حمامك.
كيفية تحويل كرسي قديم إلى رف جدار رائع
https://www.youtube.com/watch؟v=JBWFFAGFW6M
ابدأ بتوضيح القلم بقلم رصاص ونشر كرسيك إلى نصفين أفقيًا عبر المقعد. بمجرد القطع ، سيكون لديك نصفين ، مع جانب واحد يتكون من الجزء الخلفي من الكرسي وجزء جزئي من المقعد. بالنسبة إلى الرف ، ستعمل مع النصف الذي عاد المقعد. بعد ذلك ، يمكنك قطع جزء من الساقين ، على الرغم من أن هذا اختياري. يمكنك أيضًا اختيار استخدام توجيه الغطس لإنشاء ثقوب تثبيت للبراغي ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تثبيت قوسين ، مثل هذه الحلقات D-Duty Duty Duty ، أو استخدام تدريبات للثقوب الخشنة بدلاً من ذلك. لهذا DIY ، ضع في اعتبارك أن الكرسي سوف ينقلب رأسًا على عقب عند تعليقه. بمجرد قطع كرسيك إلى الحجم ، ابدأ في صقل أي حواف خشنة وأسطح خشبية لإعداد للطلاء. قد تحتاج أيضًا إلى degreaser وقطعة قماش في هذه المرحلة من المشروع. بعد ذلك ، استخدم الطلاء المائي لطلاء الرف. أي لون تختاره سيفعله.
الآن ، حان الوقت لتعليق الرف. تأكد من قياس بعناية قبل حفر مسامير في الحائط. إذا لم تتمكن من المسمار في جدار مسمار ، فقم بتثبيت المراسي لمنع الرف من السقوط. بعد ذلك ، قم بربط البراغي مع الأقواس أو الثقوب المتصاعدة على رف DIY الخاص بك لتعليقها. لمزيد من الأمان ، يمكنك استخدام مانع تسرب واضح على جزء من الخشب الذي يلمس الجدار لمنع التحول. بمجرد تعليق رفك ، اختبر استقراره. ثم ، قم بتزيينه مع أساسيات الحمام.
تخصيص رفك الذي تحول إلى رفك مع هذه الأفكار
هناك عدة طرق لرفوف الأرفف الريفية DIY لمنزلك باستخدام الخشب القديم ، مثل كرسي غير مستخدم ، وحتى المزيد من الفرص لتخصيصها. الكراسي تأتي في جميع الأشكال والأحجام. إذا كان على مقعدك ظهر على طراز السلم ، فقد يكون هذا موقعًا طبيعيًا لتعليق المناشف. بدلاً من ذلك ، إذا كان الظهر أكثر مزخرفة ، فقد تفضل تعليق الكرسي منتصبًا كجرف بدلاً من رأسك ، كما هو موضح أعلاه. على سبيل المثال ، يمكنك قطع الكرسي إلى نصفين أفقيًا ، وإزالة الأرجل ، واستخدام الكرسي فقط والمقعد الجزئي للرف. بدلاً من ذلك ، يمكنك تفكيكها تمامًا ، واخترت قطع القطع معًا بطرق مختلفة ، مثل تقليب المقعد وتوصيل الأرجل إلى الجانب الآخر لإنشاء رف مع درجات للمناشف الموجودة أسفلها. في نهاية المطاف ، سيؤثر نمط وبناء كرسيك على كيفية اختيار تجميعه كجرف.
بالإضافة إلى ذلك ، ليس عليك أن ترمي النصف الثاني من الكرسي أو انتظر لاستخدامه كخشب خردة. قام بعض مالكي المنازل بتحويل النصف الآخر من كرسيهم الذي تم إعادة استخدامه إلى طاولة جانبية صغيرة دائمة ، حيث قاموا بتركيبه على الحائط للاستقرار. إذا كنت تتطلع إلى توفير المال على الركائز النباتية مع قلب التوفير الرائع ، فإن استخدام كل من نصفي الكرسي ، سواء كان معلقًا على الحائط أو وضعه على الأرض ، يمكن أن يكون استخدامًا رائعًا لهذا الحمام.