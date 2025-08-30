لا ترمي بلاط الحمام دون تجربة اختراق تنظيف HGTV هذا

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
هناك شيء ما حول بلاط الحمام الذي يجعل المساحة تبدو أكثر تلميعًا قليلاً من الجدران العادية أو خلفية شائكة. مع وجود العديد من خيارات تصميم بلاط الحمام ، فلا عجب أن يختارهم الناس في كثير من الأحيان لأرضيات الحمام و/أو الجدران. ومع ذلك ، فمن الشائع أن تبدأ هذه البلاط في الظهور أو باهت أو أغمق مع تقدمها في العمر. لكن هذا لا يعني دائمًا أن الوقت قد حان لعرضهم. في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو اختراق دش جيد لتنظيف بلاط الحمام القذر.
قد تكون تلك البلاط القديمة أو القذرة قابلة للإنقاذ ، ببساطة تحتاج إلى تنظيف شامل مع الكثير من شحوم الكوع. وفقًا لـ HGTV من Nicole Curtis ، فإن طريقة فعالة لتنظيف هذه البلاط هي استخدام أجهزة تنظيف القدر القديمة. أبرزت منشور على حساب Curtis ‘X مع التسمية التوضيحية ، “Get Cleaning بدلاً من عرض Tile #Elbowgrease القديم” ، تفضيلها لاستعادة الاستبدال. يمكن شراء هذه أجهزة التنظيف ذات الحجم اليدوي ، والتي تسمى أيضًا “فرش النخيل” ، عبر الإنترنت أو في متجر محلي ، مثل فرشاة الدائرة الكاملة على Amazon أو Btomtd Bamboo Brush من Walmart.
تعمل فرش النخيل بشكل رائع لأنها تحتوي على شعيرات قصيرة وقصيرة مصنوعة لرفع الأطعمة القاسية والمتصلبة من الأواني والمقالي. يأتي معظمهم أيضًا بتصميم مريح يجعل من السهل الضغط على البقع العنيدة مع تقليل التعب معصم. تحتوي بعض الأنماط الجديدة على موزعات تسمح لك بتطبيق الصابون في منتصف المدارس. يوفر الجمع بين أجهزة تنظيف القدر مع منظفات البلاط ، مثل Goo Gone Grout & Tile Cleaner ، حلاً رائعًا لإبقاء بلاط الحمام الخاص بك في أفضل حالاتها. ومع ذلك ، كن حذرًا مع البلاط والبلاط القديم و/أو الحساسي الذي قد يتضرر بسبب هذه الفرش. تأكد من اختبار منطقة صغيرة قبل الالتزام بخيار التنظيف هذا.
خطوات لاستعادة البلاط بشكل فعال باستخدام أجهزة تنظيف وعاء
في بعض الحالات ، قد يكون ترقية بلاط الحمام المؤرخ هو الخيار الأفضل ، خاصةً إذا كان البلاط تالفًا أو لا يمكن إصلاحه. ومع ذلك ، في سيناريوهات أخرى ، ستعمل جلسة تنظيف عميقة مع فرشاة وعاء ، من المحتمل أن تكون هناك شعور ردده نيكول كورتيس ، الذي ذكر عبر Instagram ، “… بصراحة ، لم أر أبداً بلاطًا قديمًا لم أستطع حفظه (أو أرضيات من الخشب الصلب).” أفضل جزء من هذه الفكرة هو أنك لست بحاجة إلى إنفاق الكثير من المال على التنظيف المهني أو البلاط البديل أو تجديد الحمام الكامل. يمكنك تنظيف تلك البلاط القاتمة بشكل فعال في غضون ساعة.
بمجرد حصولك على اللوازم ، ابدأ بالسماح للاستحمام ببضع دقائق للسماح للماء الساخن بالضرب بالبلاط (لبلاط الدش فقط). هذا يساعد على تخفيف الأوساخ ، مما يسهل رفع عندما يحين الوقت لكسر أجهزة التنظيف. بعد ذلك ، قم برش محلول التنظيف على البلاط واتركه للوقت الموصى به ، والذي عادة ما يكون في أي مكان من خمس إلى 20 دقيقة. تأكد من تشبع المناطق الملطخة بشكل كامل.
ثم ، انتقل إلى البلاط بدءًا من الأعلى ، وعمل في طريقك من اليسار إلى اليمين واستخدام الحركات الدائرية. تأكد من العمل أيضًا على الجص بين البلاط ، وهي منطقة يمكن أن تصبح ملطخة بالعفن والصابون مع مرور الوقت. انتقل إلى المناطق التي تحتوي على بضع تصاريح للتخلص من أي أوساخ مضغوطة أو بقعًا قاسية. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة ، شطف البلاط باستخدام إسفنجة رطبة أو خرقة. تطبيق تطبيق نظافة آخر واذهب فوق البلاط مرة أخرى ، إذا لزم الأمر.