لا ترمي بلاط الحمام دون تجربة اختراق تنظيف HGTV هذا

هناك شيء ما حول بلاط الحمام الذي يجعل المساحة تبدو أكثر تلميعًا قليلاً من الجدران العادية أو خلفية شائكة. مع وجود العديد من خيارات تصميم بلاط الحمام ، فلا عجب أن يختارهم الناس في كثير من الأحيان لأرضيات الحمام و/أو الجدران. ومع ذلك ، فمن الشائع أن تبدأ هذه البلاط في الظهور أو باهت أو أغمق مع تقدمها في العمر. لكن هذا لا يعني دائمًا أن الوقت قد حان لعرضهم. في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو اختراق دش جيد لتنظيف بلاط الحمام القذر.

قد تكون تلك البلاط القديمة أو القذرة قابلة للإنقاذ ، ببساطة تحتاج إلى تنظيف شامل مع الكثير من شحوم الكوع. وفقًا لـ HGTV من Nicole Curtis ، فإن طريقة فعالة لتنظيف هذه البلاط هي استخدام أجهزة تنظيف القدر القديمة. أبرزت منشور على حساب Curtis ‘X مع التسمية التوضيحية ، “Get Cleaning بدلاً من عرض Tile #Elbowgrease القديم” ، تفضيلها لاستعادة الاستبدال. يمكن شراء هذه أجهزة التنظيف ذات الحجم اليدوي ، والتي تسمى أيضًا “فرش النخيل” ، عبر الإنترنت أو في متجر محلي ، مثل فرشاة الدائرة الكاملة على Amazon أو Btomtd Bamboo Brush من Walmart.

تعمل فرش النخيل بشكل رائع لأنها تحتوي على شعيرات قصيرة وقصيرة مصنوعة لرفع الأطعمة القاسية والمتصلبة من الأواني والمقالي. يأتي معظمهم أيضًا بتصميم مريح يجعل من السهل الضغط على البقع العنيدة مع تقليل التعب معصم. تحتوي بعض الأنماط الجديدة على موزعات تسمح لك بتطبيق الصابون في منتصف المدارس. يوفر الجمع بين أجهزة تنظيف القدر مع منظفات البلاط ، مثل Goo Gone Grout & Tile Cleaner ، حلاً رائعًا لإبقاء بلاط الحمام الخاص بك في أفضل حالاتها. ومع ذلك ، كن حذرًا مع البلاط والبلاط القديم و/أو الحساسي الذي قد يتضرر بسبب هذه الفرش. تأكد من اختبار منطقة صغيرة قبل الالتزام بخيار التنظيف هذا.