لا ترمي تلك الأكياس البلاستيكية. استخدمها لديكور اليقطين اللطيف DIY

الخريف هو موسم الحصاد وهو وقت مثالي للاستمتاع بالموسمية المفضلة مثل التفاح والتوت البري والاسكواش. إنها أيضًا فرصة رائعة لتزيين منزلك لهذا الموسم – وما الذي يمكن أن يكون أفضل من صنع ديكور الخريف الخاص بك على الميزانية؟ والأفضل من ذلك هو صياغة الزخارف الموسمية من العناصر التي لديك في متناول اليد ، وتحول حرفيا القمامة إلى كنز.

لا شيء يقول مثل التزيين مع القرع ، ولا تحتاج إلى زيارة رقعة اليقطين للاستمتاع بها. يجعل هذا المشروع نشاطًا ممتعًا بعد الظهر ، وهو مثالي للمشاركة مع الأطفال. المكافأة هي أنه يمكنك جعل اليقطين العملاق تمامًا – ولن تضطر إلى إنفاق مجموعة من النقود لخوضها في المنزل أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأي شخص كافح في السناجب أو المخلوقات الأخرى التي تعرضت للوجبات الخفيفة على شاشات القرع في الهواء الطلق ، يمكن أن يخلق هذا المشروع DIY ديكور الشرفة السقوط المثالي الذي لن يجذب الحياة البرية المحلية.

للبدء ، ستحتاج إلى أكياس بلاستيكية. سوف تعمل الورق المنهار ، مثل Bryco Goods Brown Kraft Paper ، أيضًا. قم بتجميع الأكياس في حزمة واستخدم سلسلة أو خيوط لتشكيلها في شكل دائري للقرع ، ثم لف السلسلة حول جسمها لإنشاء مظهر مجزأة لتوقيع اليقطين. يمكن أن تكون الخطوات القليلة التالية من هذه الحرفة فوضوية ، لذلك قد ترغب في حماية سطح عملك باستخدام قماش القنب البلاستيكي غير المكلف أو الصحيفة أو مفرش المائدة القديم.