لا ترمي حاويات بقايا ، أعد استخدامها للحصول على بذرة عشب ذكية تنشر الاختراق

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
هل تعلم تلك حاويات الفاكهة البلاستيكية مع جميع ثقوب الصرف الصغيرة في القاع؟ قبل إعادة تدويرك ، فكر في كيفية استخدامها في الحديقة. قد تكون حاويات الفاكهة الصغيرة هذه مجرد ما تحتاجه لترقية روتين رعاية العشب. يمكن إعادة استخدام حاويات الفاكهة خفيفة الوزن وتهوية في أداة DIY ذكية لنشر بذور العشب. إنها طريقة ذكية لإعطاء البلاستيك حياة ثانية ، وتقليل النفايات ، وجعل العشب يهتم قليلاً.
إذا حاولت من أي وقت مضى زراعة البذور العشب ، فستعرف أن التطبيق حتى صعب. يعد نشر البذور باليد أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت تتعامل مع ساحة أكبر. للقيام بذلك ، يشتري بعض الأشخاص أداة تسمى spreader ، مثل شاكر بذور يد تشابين. إذا كنت ترغب في توفير المال والذهاب DIY بدلاً من ذلك ، فإن إعادة استخدام حاوية الفاكهة هي الطريق للذهاب.
تتيح الثقوب الصغيرة التي تم تثبيتها في قاع حاويات الفاكهة أن تظل الفاكهة أطول ، والتصميم العام للحاوية يجعلها مثالية للاستخدام كموزع DIY. ما عليك سوى ملء الحاوية بالبذور واهتز بها من جانب إلى آخر للسماح للبذور بالسقوط عبر الثقوب الصغيرة. يمكنك استخدامه للإشراف على العشب الخاص بك (جعل العشب أكثر سمكًا وصحة وإصلاح بقع غير متساوية) أو لزرع عشب جديد تمامًا.
كيفية زراعة بذور العشب مع حاوية الفاكهة
قبل البدء في نشر بذور العشب باستخدام هذا الاختراق ، قم بإعداد التربة. هذا يتطلب منك إزالة أي حشائش أو صخور من الأرض وتخفيف التربة مع أشعل النار لتفتيت مناطق مضغوطة أو متكاملة. قبل الزراعة ، ستحتاج إلى الطبقة العليا من الأرض لتكون فضفاضة وغرامة في الملمس.
بمجرد أن تصبح الأرض جاهزة ، حان الوقت للزرع. تأتي معظم بذور العشب مع اتجاهات على العبوة حول مقدار ما يمكن استخدامه ، وعادة ما يكون حوالي رطل واحد لكل 1000 قدم مربع ، ولكن قد يختلف حسب أنواع مختلفة من بذور العشب. قم بتوقيف كمية البذور التي تحتاجها وتركها في دلو أو صندوق على الجانب. الآن ، ما عليك سوى ملء حاوية الفاكهة بالبذور واهزحها عبر العشب حتى تسقط البذور بالتساوي عبر الثقوب. عندما تنفد ، قم بإعادة ملء حاوية الفاكهة بمزيد من البذور وتستمر. بمجرد الانتهاء من ذلك ، إما أن تجد طرقًا جديدة لإعادة استخدام حاوية الفاكهة البلاستيكية حول منزلك وحديقتك ، أو الاحتفاظ بها في المرة القادمة.
المفتاح هو العمل في اتجاهين. أولاً ، شق طريقك من اليسار إلى اليمين ، والمشي في خطوط متوازية عبر العشب ، ونشر البذور أثناء ذهابك. ثم ، اصعد وهبوطًا بدلاً من ذلك. إذا كنت مجرد تصحيح بعض النقاط العارية ، فلا داعي لاستخدام طريقة الخط الموازي ؛ فقط تغطية المنطقة بالتساوي. في الأيام والأسابيع التالية ، اتبع النصائح والحيل لزراعة العشب من البذور.