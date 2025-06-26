لا ترمي حاويات بقايا ، أعد استخدامها للحصول على بذرة عشب ذكية تنشر الاختراق

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هل تعلم تلك حاويات الفاكهة البلاستيكية مع جميع ثقوب الصرف الصغيرة في القاع؟ قبل إعادة تدويرك ، فكر في كيفية استخدامها في الحديقة. قد تكون حاويات الفاكهة الصغيرة هذه مجرد ما تحتاجه لترقية روتين رعاية العشب. يمكن إعادة استخدام حاويات الفاكهة خفيفة الوزن وتهوية في أداة DIY ذكية لنشر بذور العشب. إنها طريقة ذكية لإعطاء البلاستيك حياة ثانية ، وتقليل النفايات ، وجعل العشب يهتم قليلاً.

إذا حاولت من أي وقت مضى زراعة البذور العشب ، فستعرف أن التطبيق حتى صعب. يعد نشر البذور باليد أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت تتعامل مع ساحة أكبر. للقيام بذلك ، يشتري بعض الأشخاص أداة تسمى spreader ، مثل شاكر بذور يد تشابين. إذا كنت ترغب في توفير المال والذهاب DIY بدلاً من ذلك ، فإن إعادة استخدام حاوية الفاكهة هي الطريق للذهاب.

تتيح الثقوب الصغيرة التي تم تثبيتها في قاع حاويات الفاكهة أن تظل الفاكهة أطول ، والتصميم العام للحاوية يجعلها مثالية للاستخدام كموزع DIY. ما عليك سوى ملء الحاوية بالبذور واهتز بها من جانب إلى آخر للسماح للبذور بالسقوط عبر الثقوب الصغيرة. يمكنك استخدامه للإشراف على العشب الخاص بك (جعل العشب أكثر سمكًا وصحة وإصلاح بقع غير متساوية) أو لزرع عشب جديد تمامًا.