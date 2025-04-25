لا ترمي زجاجات الطب الفارغة دون تجربة اختراق البستنة الذكية أولاً

زجاجات حبوب منع الحمل لها وسيلة للتراكم في المنزل. المكملات الغذائية ، مدس الحساسية ، الوصفات الطبية … إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يكون لديك العديد من الزجاجات الفارغة التي تتجول في درجك غير المرغوب فيه. بالنظر إلى أنه قد يكون من الصعب إعادة تدويرها بسبب صغر حجمها ، فإن أي طريقة إبداعية لإعادة استخدام زجاجات الوصفات الطبية هذه هي دائمًا موضع ترحيب. وهذا هو السبب في أن استخدامها كحاوية لقرص انتشار المياه هو اختراق رائع. الآن أنت تبقي الزجاجات خارج مدافن النفايات وتخرج من النباتات الجديدة!
لا يعتمد مفتاح الانتشار مثل المحترف فقط على قصاصات الجذعية. حتى الحاويات التي تحمل قصاتك مهمة. وستفاجأ بمدى ملاءمة هذه الزجاجات تمامًا لتكاثر المياه. تعتبر فتحاتهم الضيقة رائعة للحفاظ على قصاصاتك منتصبة وعقدك مغمورة مع ضمان عدم تدخل الأوراق في الماء وتتعفن. يقلل هذا الفتحة الصغيرة أيضًا من معدل تبخر المياه ، مما يعني أنك لن تعيد إعادة تعبئة الزجاجات باستمرار. ومع ذلك ، لا تزال بحاجة إلى مراقبةهم حتى لا يجف قطعك.
هناك مكافأة أخرى وهي حقيقة أنه يمكنك بسهولة مراقبة جذور مصنعك الجديدة أثناء تطورها لأن هذه الزجاجات ملونة قليلاً فقط ، لذلك من السهل جدًا رؤيتها. يساعد هذا الصبغة أيضًا في منع تكوين الطحالب. على عكس الجرار الزجاجية الصافية ، والتي يمكن أن تشجع نمو الطحالب ، فإن البلاستيك الملون المستخدم في زجاجات الطب مرشحات ما يكفي من الضوء لإبطاء تطوره.
نصائح للحصول على أقصى استفادة من حاويات انتشار زجاجة الطب
سوف يقطع القليل من الإعدادية شوطًا طويلاً لضمان أن تساعد هذه الزجاجات على الانتشار بشكل صحيح. أول الأشياء أولاً: غسل الزجاجات وتعقيمها تمامًا حيث يمكن أن تؤثر بقايا بقايا الأدوية (حتى كميات صغيرة) على صحة النبات. بعد تنظيف الزجاجة بالماء الصابون الساخن ، ارجع وصب في مزيج من أربعة أجزاء ماء وجزء واحد. دعه يجلس لعدة دقائق قبل أن تغسل مرة أخرى بالماء الساخن والصابون المعتدل. ثم شطف الزجاجة عدة مرات حتى تختفي رائحة التبييض.
من الجيد بنفس القدر إزالة الملصقات نظرًا لأن معلوماتك الشخصية من المحتمل أن تكون عليها ، ولا تريد أن يعجب أي شخص بقطوعك من كل ذلك. أيضًا ، فإن إزالة الملصقات سيجعل مراقبة الجذر أسهل كثيرًا ، وسيكون الإعداد بأكمله ناتجًا. من السهل تقشير بعض الملصقات إذا صبت الماء الساخن في الزجاجة. لأكثر من ذلك عنيد ، حاول التقشير بأصابعك وفرك أي بقايا بزيت الزيتون.
وإذا كنت تتساءل عما يجب فعله بأغطية الزجاجة ، فيمكنك إعادة توزيعها لإنشاء طوق داعم لقطعك. ما عليك سوى وضع حفرة صغيرة في وسط الغطاء (إبرة أو مسمار ساخن ستعمل بشكل جيد) وإدخال الجذع من خلاله. يمكن أيضًا استخدام زجاجات الطب لجعل تخزين البذور أسهل كثيرًا.