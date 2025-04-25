لا ترمي زجاجات الطب الفارغة دون تجربة اختراق البستنة الذكية أولاً

زجاجات حبوب منع الحمل لها وسيلة للتراكم في المنزل. المكملات الغذائية ، مدس الحساسية ، الوصفات الطبية … إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يكون لديك العديد من الزجاجات الفارغة التي تتجول في درجك غير المرغوب فيه. بالنظر إلى أنه قد يكون من الصعب إعادة تدويرها بسبب صغر حجمها ، فإن أي طريقة إبداعية لإعادة استخدام زجاجات الوصفات الطبية هذه هي دائمًا موضع ترحيب. وهذا هو السبب في أن استخدامها كحاوية لقرص انتشار المياه هو اختراق رائع. الآن أنت تبقي الزجاجات خارج مدافن النفايات وتخرج من النباتات الجديدة!

لا يعتمد مفتاح الانتشار مثل المحترف فقط على قصاصات الجذعية. حتى الحاويات التي تحمل قصاتك مهمة. وستفاجأ بمدى ملاءمة هذه الزجاجات تمامًا لتكاثر المياه. تعتبر فتحاتهم الضيقة رائعة للحفاظ على قصاصاتك منتصبة وعقدك مغمورة مع ضمان عدم تدخل الأوراق في الماء وتتعفن. يقلل هذا الفتحة الصغيرة أيضًا من معدل تبخر المياه ، مما يعني أنك لن تعيد إعادة تعبئة الزجاجات باستمرار. ومع ذلك ، لا تزال بحاجة إلى مراقبةهم حتى لا يجف قطعك.

هناك مكافأة أخرى وهي حقيقة أنه يمكنك بسهولة مراقبة جذور مصنعك الجديدة أثناء تطورها لأن هذه الزجاجات ملونة قليلاً فقط ، لذلك من السهل جدًا رؤيتها. يساعد هذا الصبغة أيضًا في منع تكوين الطحالب. على عكس الجرار الزجاجية الصافية ، والتي يمكن أن تشجع نمو الطحالب ، فإن البلاستيك الملون المستخدم في زجاجات الطب مرشحات ما يكفي من الضوء لإبطاء تطوره.