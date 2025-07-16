لا ترمي زجاجات بلاستيكية فارغة ، أعد استخدامها إلى DIY خندق النمل في قرصة

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هل لديك زجاجات بلاستيكية فارغة ملقاة حول المنزل؟ لا ترميهم بعد ؛ هناك طريقة سريعة وسهلة DIY لإعادة عرضهم لإنشاء خندق النمل الذكي الذي يساعد على حماية مغذيات الطائر الطنان الخاص بك والطيور الطنان محلية الصنع. إنه اختراق مناسب للميزانية وبسيط يستخدم تلك الزجاجات بشكل جيد ويحافظ على النمل.
ما هو خندق النمل؟ إنه فخ أو حاجز مادي يمنع النمل من الوصول إلى أماكن معينة. يمكنك ردع النمل بشكل طبيعي من نباتات المنازل مع الخنادق ، ولكن هذا DIY مخصص لمغذيات الطائر الطنان. في هذه الحالة ، إنه خزان صغير من الماء يقف بين مغذي الطائر الطنان وقطب الشماعات. عندما يحاول النمل عبور خزان الماء ، فإنهم يتعثرون ولا يصلون إلى الجانب الآخر أبدًا. هذا يمنع النمل من الدخول إلى التغذية دون استخدام أي مواد كيميائية قاسية يمكن أن تلحق الضرر بالملقحات والطيور الأخرى.
يمكنك شراء خندق النمل لمغذيات الطائر الطنان على Amazon ، ولكن إذا كان لديك بالفعل زجاجات بلاستيكية فارغة في المنزل ، فلماذا لا تمنحهم حياة ثانية وإنشاء خاص بك بدلاً من ذلك؟ تتمثل الفكرة في قطع قسم من الزجاجة ، ووضع ثقب من خلال الغطاء لتناسب السلك ، ووضعه بين عمود التغذية الخاص بك وملحقة الطائر الطنان. كل ما تحتاجه هو زجاجة بلاستيكية مع غطاءها وبعض الأسلاك ، مثل سلك الألومنيوم ماندالا الحرف 10. بالنسبة للأدوات ، قم بتجميع مسدس الغراء الساخن ، وقبالة مع بتات الحفر التي تقارب نفس المقياس مثل سلكك ، وسكين X-acto لقطع البلاستيك.
كيف تدين خندق النمل
https://www.youtube.com/watch؟v=8P9KN2BHH60
ابدأ هذا DIY عن طريق قطع القسم العلوي من الزجاجة باستخدام سكين X-Acto. هذا هو ما سيكون بمثابة خندق النمل ، لذا تأكد من قطع الجزء المنحني بالكامل من الزجاجة بحيث يكون هناك مساحة كافية للجلوس في الخزان. بعد ذلك ، قم بقطع قطعة من الأسلاك التي يبلغ طولها حوالي 10 بوصات. إذا لم يكن لديك أي سلك في متناول اليد ، فقم بقطع قسم من شماعات الملابس السلكية مع كماشة.
الآن ، حفر حفرة صغيرة في وسط غطاء الزجاجة. أدخل السلك في الحفرة بقليل من القوة ، حوالي منتصف الطريق. لتأمين السلك والغطاء في مكانه ، املأ الجزء الداخلي من غطاء الزجاجة مع الغراء الساخن (لا تتردد في استخدام طبقة سخية لمنع التسريبات). امسك السلك مستقيمًا كما يجف الغراء ويصلب.
أخيرًا ، ثني كلا طرفي السلك في خطافات أو حلقات. هذه ستسمح لك بإعداد خندق النمل بين مغذي الطائر الطنان وعمود شماعات. قم بربط أحد الطرفين على كل منها ، واملأ الخزان بالماء ، وقد انتهيت. ما عليك سوى إعادة ملء الخزان كل بضعة أيام للتأكد من أنه يبقى ممتلئًا. إذا كنت قد علقت من قبل مغذي الطائر الطنان في الطول المثالي ، فسيؤدي ذلك إلى تخفيضه قليلاً ، لكن هذا الإعداد البسيط سيمنع النمل من الوصول إلى الرحيق الحلو في وحدة التغذية.