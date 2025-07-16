لا ترمي زجاجات بلاستيكية فارغة ، أعد استخدامها إلى DIY خندق النمل في قرصة

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هل لديك زجاجات بلاستيكية فارغة ملقاة حول المنزل؟ لا ترميهم بعد ؛ هناك طريقة سريعة وسهلة DIY لإعادة عرضهم لإنشاء خندق النمل الذكي الذي يساعد على حماية مغذيات الطائر الطنان الخاص بك والطيور الطنان محلية الصنع. إنه اختراق مناسب للميزانية وبسيط يستخدم تلك الزجاجات بشكل جيد ويحافظ على النمل.

ما هو خندق النمل؟ إنه فخ أو حاجز مادي يمنع النمل من الوصول إلى أماكن معينة. يمكنك ردع النمل بشكل طبيعي من نباتات المنازل مع الخنادق ، ولكن هذا DIY مخصص لمغذيات الطائر الطنان. في هذه الحالة ، إنه خزان صغير من الماء يقف بين مغذي الطائر الطنان وقطب الشماعات. عندما يحاول النمل عبور خزان الماء ، فإنهم يتعثرون ولا يصلون إلى الجانب الآخر أبدًا. هذا يمنع النمل من الدخول إلى التغذية دون استخدام أي مواد كيميائية قاسية يمكن أن تلحق الضرر بالملقحات والطيور الأخرى.

يمكنك شراء خندق النمل لمغذيات الطائر الطنان على Amazon ، ولكن إذا كان لديك بالفعل زجاجات بلاستيكية فارغة في المنزل ، فلماذا لا تمنحهم حياة ثانية وإنشاء خاص بك بدلاً من ذلك؟ تتمثل الفكرة في قطع قسم من الزجاجة ، ووضع ثقب من خلال الغطاء لتناسب السلك ، ووضعه بين عمود التغذية الخاص بك وملحقة الطائر الطنان. كل ما تحتاجه هو زجاجة بلاستيكية مع غطاءها وبعض الأسلاك ، مثل سلك الألومنيوم ماندالا الحرف 10. بالنسبة للأدوات ، قم بتجميع مسدس الغراء الساخن ، وقبالة مع بتات الحفر التي تقارب نفس المقياس مثل سلكك ، وسكين X-acto لقطع البلاستيك.