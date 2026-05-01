لا ترمي علبة المافن القديمة، فهناك طريقة رائعة لإعادة استخدامها في الحديقة

إذا قمت مؤخرًا بإزالة الفوضى في مطبخك، فقد يتبقى لديك عدد قليل من الأطباق والمقالي المختلفة التي لم يعد بإمكانك استخدامها. ربما تكون محترقة أو مكسورة أو ببساطة لا تحصل على ما يكفي من الاستخدام لإبقائها في مكانها. قبل أن ترميها في سلة المهملات أو في كومة التبرعات، هناك قطعة واحدة قد ترغب في الاحتفاظ بها كأداة للبستنة يمكنك صنعها بنفسك. قد لا تحتاج قوالب المافن القديمة إلى حشوها أسفل خزائن مطبخك بعد الآن؛ بدلاً من ذلك، يمكنك استخدامها كبديل مجاني لصواني الشتلات السهلة، والمعروفة أيضًا باسم صواني الخلايا. يمكن أن تخدم عددًا لا يحصى من أغراض المنزل والحديقة، مثل إنشاء حديقة عصارية مُعاد تدويرها، أو، في هذه الحالة، بدء البذور في الداخل لحمايتها قبل عملية الزرع. يمكنك استخدام العلب المعدنية أو النوع القابل للتصرف المصنوع من رقائق الألومنيوم.
قد يبدو بدء صينية الشتلات الخاصة بك وإنبات البذور عملية شاقة، لكن ليس من الضروري أن تكون بستانيًا خبيرًا لتبدأ. لا تسمح لك هذه الصواني بالبدء في أعمال البستنة الخاصة بك فحسب، بل إنها خيار أقل تكلفة بكثير من شراء شتلات مزروعة بالفعل من الحضانة. تعد علبة المافن القديمة بديلاً ممتازًا لصواني الشتلات القياسية التي يمكنك شراؤها من المتجر. اعتمادًا على حجم الصينية لديك، قد تحتاج إلى تعديلها قليلًا، مثل إضافة فتحة تصريف لكل كوب. لاحظ أن عملية الإنبات هذه تختلف عن استخدام قالب المافن لإكثار نباتاتك، والذي يتضمن عادةً زراعة فسائل من نباتات أخرى.
كيفية صنع صينية بداية الشتلات الخاصة بك من علبة المافن
يمكنك اختيار البذور المفضلة لديك بناءً على حجم وعمق قالب المافن الخاص بك. إذا كان لديك أحد التصميمات الضيقة التي تحتوي على 18 أو 24 حجرة، فستحتاج إلى اختيار نباتات أصغر، مثل الأعشاب. لا تقلق إذا كانت صينية المافن صدئة. عادةً لا يكون الصدأ ضارًا بالنباتات، لذا لا داعي للقلق بشأن إزالة الصدأ من الصينية قبل إضافة نباتاتك. إذا أردت، يمكنك دائمًا إضافة طبقة طلاء جديدة للحصول على مظهر جمالي أنظف.
يوصى بإضافة فتحات تصريف إلى صواني الشتلات الخاصة بك. بدون فتحات تصريف مناسبة، قد تصبح بذورك عرضة للجذور المغمورة بالمياه أو تعفن الجذور، مع تجمع الماء في قاع الكوب. على الرغم من أنه يمكنك استخدام مقص لعلب رقائق الألومنيوم التي تستخدم لمرة واحدة، إلا أن هذا قد يكون عملًا روتينيًا أكثر تعقيدًا بالنسبة للقصدير المعدني. يمكنك استخدام مثقاب رفيع لثقب ثقوب صغيرة في أسفل كل حجرة.
قبل إضافة البذور، يمكنك إضافة بطانات المافن، مع فتحات التصريف أيضًا، إلى كل حجرة. هذا ليس ضروريًا، لكنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على تربتك في مكانها. اعتمادًا على نوع البذور التي تختارها، قد تحتاج إلى نقعها في الماء طوال الليل قبل إضافتها إلى صينية الشتلات الخاصة بك. بعد ذلك، أضف تربة فضفاضة جيدة التصريف والبذور التي تختارها. بما أنك تتعامل مع بذور صغيرة، فقد تحتاج إلى إضافة علامة إلى كل حاوية للتأكد من أنك تعرف مكان عيش كل منها.