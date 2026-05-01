لا ترمي علبة المافن القديمة، فهناك طريقة رائعة لإعادة استخدامها في الحديقة

إذا قمت مؤخرًا بإزالة الفوضى في مطبخك، فقد يتبقى لديك عدد قليل من الأطباق والمقالي المختلفة التي لم يعد بإمكانك استخدامها. ربما تكون محترقة أو مكسورة أو ببساطة لا تحصل على ما يكفي من الاستخدام لإبقائها في مكانها. قبل أن ترميها في سلة المهملات أو في كومة التبرعات، هناك قطعة واحدة قد ترغب في الاحتفاظ بها كأداة للبستنة يمكنك صنعها بنفسك. قد لا تحتاج قوالب المافن القديمة إلى حشوها أسفل خزائن مطبخك بعد الآن؛ بدلاً من ذلك، يمكنك استخدامها كبديل مجاني لصواني الشتلات السهلة، والمعروفة أيضًا باسم صواني الخلايا. يمكن أن تخدم عددًا لا يحصى من أغراض المنزل والحديقة، مثل إنشاء حديقة عصارية مُعاد تدويرها، أو، في هذه الحالة، بدء البذور في الداخل لحمايتها قبل عملية الزرع. يمكنك استخدام العلب المعدنية أو النوع القابل للتصرف المصنوع من رقائق الألومنيوم.

قد يبدو بدء صينية الشتلات الخاصة بك وإنبات البذور عملية شاقة، لكن ليس من الضروري أن تكون بستانيًا خبيرًا لتبدأ. لا تسمح لك هذه الصواني بالبدء في أعمال البستنة الخاصة بك فحسب، بل إنها خيار أقل تكلفة بكثير من شراء شتلات مزروعة بالفعل من الحضانة. تعد علبة المافن القديمة بديلاً ممتازًا لصواني الشتلات القياسية التي يمكنك شراؤها من المتجر. اعتمادًا على حجم الصينية لديك، قد تحتاج إلى تعديلها قليلًا، مثل إضافة فتحة تصريف لكل كوب. لاحظ أن عملية الإنبات هذه تختلف عن استخدام قالب المافن لإكثار نباتاتك، والذي يتضمن عادةً زراعة فسائل من نباتات أخرى.