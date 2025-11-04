لا تزال إدارة حمل ميتشل روبنسون في نيكس تفتقر إلى الوضوح

لا يزال توفر ميتشل روبنسون يمثل علامة استفهام ليلية.

لقد غاب عن فوز نيكس 119-102 على ويزاردز ليلة الاثنين في ماديسون سكوير جاردن بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، وهو نفس اللقب الذي يحمله منذ بداية العام. وبدلاً منه، أدرج المدرب مايك براون لاندري شاميت في التشكيلة الأساسية يوم الاثنين. وسجل الشاميت 11 نقطة.

كانت يوم الاثنين هي مباراة الإياب في أول مباراة متتالية لنيكس هذا الموسم، بعد فوزهم على بولز على أرضهم يوم الأحد. من الواضح أن روبنسون ليس مستعدًا للتعامل مع أعباء العمل في أيام متتالية.

وهذا يعني أنه في سبع مباريات في الموسم، لعب روبنسون 33 دقيقة فقط مجتمعة.

لم يكن المدرب مايك براون ملتزمًا يوم الاثنين بما إذا كان روبنسون سيلعب كلا الجزأين المتتاليين هذا العام. وأوضح أن روبنسون كان مقيدًا بدقائق.

وقال براون: “إنها مجرد جزء من إدارة الأحمال الخاصة به”. “سنستمر في القيام بذلك طوال العام. مهما قالوا لي، سأفعله.”

لعب 13 دقيقة في فوز الأحد. لم يسجل لكنه استحوذ على خمس كرات مرتدة – أربع منها كانت على الزجاج الهجومي. لقد خرج لفترة وجيزة في الربع الثالث بعد أن هبط بشكل محرج على كاحله الأيمن، لكنه عاد بسرعة في وقت لاحق من الربع. إنه كاحله الأيسر الذي يديره نيكس والذي خضع لعملية جراحية منذ 18 شهرًا، مما أدى إلى غيابه عن معظم الموسم العادي العام الماضي.

ظهر روبنسون لأول مرة هذا الموسم خلال خسارة نيكس أمام بولز في شيكاغو يوم الجمعة، مسجلاً أربع نقاط و11 كرة مرتدة (ستة هجومية) في 20 دقيقة من اللعب.

دخل جوش هارت (التواء في الكاحل الأيسر) يوم الاثنين مشكوكًا فيه، لكنه كان متاحًا وكان مؤثرًا لليلة الثانية على التوالي. يبدو أن صراعاته القاسية في بداية الموسم قد أصبحت وراءه. وأنهى المباراة برصيد 12 نقطة و10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

لقد كان مصابًا في المشي هذا العام – لقد غاب عن المباراة الأولى لهذا العام بسبب تشنجات أسفل الظهر وكشف يوم الأحد أنه يعاني من تلف الأعصاب في إصبعه الدائري في يده اليمنى التي تسدد الكرة.

<br />

وقال هارت عن الإصابات: “من الواضح أنه أمر محبط”. “لقد تعرضت للضرب والألم لمدة ثلاثة أشهر؟ إنه أمر محبط بعض الشيء، لكنه يأتي مع المنطقة. إنه يأتي مع ممارسة رياضة تتطلب الاحتكاك الجسدي، لذا فهذا هو ما هو عليه.”

سجل غيرشون يابوسيلي، الذي لعب خمس دقائق فقط في المباراتين السابقتين والذي اعترف براون أنه كان على هامش التناوب، 14 دقيقة يوم الاثنين وحصل على ثلاث متابعات. ومع ذلك، فقد أضاع التسديدتين اللتين حاولاهما – رميتين ثلاثيتين.

وقال كارل أنتوني تاونز: “لقد قام يابو بعمل رائع، وهناك الكثير من الأشياء التي لا تظهر في قائمة الإحصائيات”. “لقد أثر على مباراة الفوز.”