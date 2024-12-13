لا تزال الطائرات تدعم هاسون ريديك على الرغم من نقص الإنتاج

تعال مرة أخرى؟

مدربو الطائرات يهتفون بهاسون ريديك ويدافعون عن إنتاجه على الرغم من النقص الصارخ في الأدلة.

ويزعمون أن ريديك قد تم الإعلان عنه عندما تم تداوله معه.

“كما تعلم، قد تقول إنني لو وضعت الشريط ورأيت رجلاً يبدو صدئًا أو بطيئًا أو غير متفجر، كما تعلم، ولكن كل ما اعتقدنا أننا نحصل عليه معه، كل ما رأيناه على الشريط قال المدرب المؤقت جيف أولبريتش يوم الأربعاء: “لقد جعلنا نلاحقه بنفس القدر الذي ظهرنا به”. “لقد كان مجرد نتيجة ثانوية لكثير من الأشياء. ربما لا نزال نعتاد على ما نقوم به، لذلك لا أعتقد أنه أمر مادي بقدر ما هو (الفرص).

“لكي يتمكن مهاجمو التمريرات من تحقيق الإنتاج، يجب أن يكون لديك عملاء محتملون كبيرون، ويجب أن يكون لديك عملاء محتملون طوال اللعبة حتى تتمكن حقًا من السماح لمهاجميك بالرحيل، ولم يكن لدينا ما يكفي من هذه الفرص له ولفريقنا بأكمله D-line، في هذا الشأن.”

لعب Reddick في ست مباريات منذ أن أنهى فترة صموده ولم يسجل سوى نصف كيس وثمانية تدخلات إجمالية واثنتين من التدخلات للخسارة.

في المواسم الأربعة السابقة، سجل ريديك 50.5 كيسًا ولم يكن لديه أقل من 11 كيسًا في العام.

لذا، على الرغم من ادعاء Ulbrich، فإن إصدار 2024 من Reddick لم يُنتج أي شيء قريب من الإصدار الذي استبدلته الطائرات.

قال مدرب خط الدفاع آرون وايتكوتون يوم الخميس: “من العدل أن نقول”. “أود أن أقول أيضًا، عدد مرات اللعب التي لديك – هذا شيء أستخدمه دائمًا مع لاعبي D-linemen – إذا كنت لاعبًا أساسيًا بثلاثة لاعبين ولعبت موسمًا كاملاً، فستحصل على حوالي 300 تمريرة. … إذا حصلت على 300 تمريرة وحصلت على 10 أكياس، فأنت الرجل.

“نظرًا لوجود فرص محدودة، فأنا سعيد حقًا بالطريقة التي جاء بها بدنيًا، وسعيد بفهمه، وفطنته الكروية، ووعيه في اختيار المخطط.”

استحوذت Jets على Reddick من Eagles مقابل اختيار مشروط في الجولة الثالثة لعام 2026، ورفض بعد ذلك تقديم تقرير للفريق حتى أواخر أكتوبر أثناء سعيه للحصول على عقد جديد.

واتفق الجانبان على إعادة صياغة العقد قبل ظهوره أخيرًا، وأكد وكيل أعماله، درو روزنهاوس، أنهما ملتزمان بإيجاد اتفاق بشأن صفقة طويلة الأجل.

ولكن الآن بعد أن أصبح في الملعب، لم يفعل ريديك البالغ من العمر 30 عامًا سوى القليل لكسب واحدة.

قال وايتكوتون: “عندما أشاهده وهو يندفع، أشعر بسعادة غامرة وأشعر أنه يواصل البناء والنمو”. “أنا أؤمن حقًا بما يفعله. أنا متحمس كما كنت في اليوم الذي قمنا فيه بالتداول معه.